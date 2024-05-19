Мостовой о гонке РПЛ: «Я говорил весь сезон, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Только Мостовой, конечно. Вот мы это и видим»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой заявил, что он единственный, кто предрек интригу в РПЛ.

«Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только Мостовой. Вот мы это и видим.

Все будет решаться в последнем туре. Все довольны, что есть такая интрига. Она есть не только вверху, но и в нижней части таблицы. Не могу сказать, кто лучше по игре из трех претендентов. Если бы «Зенит» в последних пяти играх выиграл 1-2 матча, то можно было бы назвать их», – сказал бывший полузащитник сборной России.

В заключительном туре лидер чемпионата «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром», отстающим на 3 очка. Отставание «Зенита» в данный момент составляет 5 очков, петербуржцы провели на игру меньше и в 29-м туре встретятся с «Ахматом» в воскресенье.

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32 комментария
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А можно новости про Мостового в качестве исключения комментировать с матом без решеток?)
+31
-1
+30
Ответ Виталий Губарев
А можно новости про Мостового в качестве исключения комментировать с матом без решеток?)
А ты в мат играл? А чеканить матом умеешь?
+24
-2
+22
Если много звиздеть на какую-то тему, как это делает Мостовой, то обязательно что-нибудь да угадаешь.
+15
-2
+13
Полез проверять...блин, реально он 24го января говорил, что интрига будет до талого
+13
-1
+12
Ответ Balt
Если много звиздеть на какую-то тему, как это делает Мостовой, то обязательно что-нибудь да угадаешь.
У этого ###### не так много тем)
Абаскаль, интрига до последнего тура, и непойми какой формат кубка)
+8
-1
+7
Там, где Златан учился, Царь преподавал
+6
-2
+4
Ай да Саша, ай да ##### сын!
+3
0
+3
А по-моему он весь сезон говорил только про Абаскаля и про себя любимого.
+4
-1
+3
Когда нечаянно в лото выиграл 100 рублей, уже решил что в казино надо, это он.
+2
0
+2
нарцисс какой то
+2
0
+2
Мостовой: «Думаю, что «Зенит» станет чемпионом»
8 ноября 2023
+4
-2
+2
Просто царь
Просто лучший
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
+6
-5
+1
ПАльцем в небо он говорил)
+2
-1
+1
Кто-то слышал слова про интригу от Мостового до начала 29 тура?))
+1
0
+1
Царь всех троллит нипадецки)
+1
0
+1
Ответ Balt
Если много звиздеть на какую-то тему, как это делает Мостовой, то обязательно что-нибудь да угадаешь.
Футбольный Жирик, ага)
+1
0
+1
"Царь" окончательно скатился в шуты-бомжи (а то и алкаши):

он все знал, он самый лучший, "возьмите меня! Только в команду повыше"

Зачем, зачем его постоянно спрашивают обо всем, зачем нам смотреть за деградацией - и Мостового, и сайта с такими его перлами?
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Царь. Просто царь
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Ответ Никому_никабельный
У этого ###### не так много тем) Абаскаль, интрига до последнего тура, и непойми какой формат кубка)
На самом деле у Мостового кругозор намного шире. Вы забыли упомянуть о "царь здесь только один", " вся Россия с замиранием сердца следила за выступлениями царя в Сельте", "почему я еще не тренер Барселоны. Нет, вы мне объясните", " с какой радости я вообще должен куда-то ездить, у кого-то там учиться, кто даже чеканить не умеет"
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В Мостового могут не только лишь все. Мало кто это может.
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Всё, что он сказал за этот год, всё равно запомнить и проверить невозможно. Даже ИИ тут вряд ли поможет, так что - продолжай дальше говорить, всё равно завтра уже, никто, ничего не вспомнит
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Саша Ванга!
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В тренеры не берете - так хоть в букмекеры возьмите...
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Себя не поцелуешь в @пу - никто не поцелует…
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После матча Краснодар-Зенит он немного не так говорил)
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7 мая: «Титул заберет та команда, которая лучше всего совладает с нервами. Скорее всего, это будет «Зенит»
https://www.sports.ru/football/1116050713-aleksandr-mostovoj-zenit-dinamo-krasnodar-ochen-mnogo-oshibayutsya-dar.html
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Выдованная команда Сочи,свечи нй
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Мостовой говорил весь сезон, что Абаскаль не играл в футбол, не умеет чеканить и у него нефутбольная походка. Кто мог это сказать? Только Мостовой, конечно.
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Мостовому нужно на битву экстрасенсов-всё предвидел.
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Если бы Зенит обыграл Динамо, Рубин , ЦСКА и досрочно стал чемпионом: а я вам еще в начале сезона говорил что у Зенита нет конкурентов
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