Мостовой о гонке РПЛ: «Я говорил весь сезон, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Только Мостовой, конечно. Вот мы это и видим»
Александр Мостовой заявил, что он единственный, кто предрек интригу в РПЛ.
«Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только Мостовой. Вот мы это и видим.
Все будет решаться в последнем туре. Все довольны, что есть такая интрига. Она есть не только вверху, но и в нижней части таблицы. Не могу сказать, кто лучше по игре из трех претендентов. Если бы «Зенит» в последних пяти играх выиграл 1-2 матча, то можно было бы назвать их», – сказал бывший полузащитник сборной России.
В заключительном туре лидер чемпионата «Динамо» в гостях сыграет с «Краснодаром», отстающим на 3 очка. Отставание «Зенита» в данный момент составляет 5 очков, петербуржцы провели на игру меньше и в 29-м туре встретятся с «Ахматом» в воскресенье.
Абаскаль, интрига до последнего тура, и непойми какой формат кубка)
8 ноября 2023
Просто лучший
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
он все знал, он самый лучший, "возьмите меня! Только в команду повыше"
Зачем, зачем его постоянно спрашивают обо всем, зачем нам смотреть за деградацией - и Мостового, и сайта с такими его перлами?
https://www.sports.ru/football/1116050713-aleksandr-mostovoj-zenit-dinamo-krasnodar-ochen-mnogo-oshibayutsya-dar.html