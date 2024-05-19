Мостовой о гонке РПЛ: «Я говорил весь сезон, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Только Мостовой, конечно. Вот мы это и видим»

Александр Мостовой заявил, что он единственный, кто предрек интригу в РПЛ.

«Я говорил на протяжении всего сезона, что интрига будет до последнего тура. Кто мог это сказать? Конечно, только . Вот мы это и видим.

Все будет решаться в последнем туре. Все довольны, что есть такая интрига. Она есть не только вверху, но и в нижней части таблицы. Не могу сказать, кто лучше по игре из трех претендентов. Если бы «Зенит» в последних пяти играх выиграл 1-2 матча, то можно было бы назвать их», – сказал бывший полузащитник сборной России.

В заключительном туре лидер чемпионата « » в гостях сыграет с « », отстающим на 3 очка. Отставание « » в данный момент составляет 5 очков, петербуржцы провели на игру меньше и в 29-м туре встретятся с «Ахматом» в воскресенье.