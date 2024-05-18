Булыкин об РПЛ: «Даже средние команды могут стать чемпионом. «Зенит», «Краснодар», «Динамо» не показывают чемпионскую игру, но могут выиграть»

Дмитрий Булыкин считает, что в РПЛ нет команды, показывающей чемпионскую игру.

«Динамо» на своем поле одержало победу над «Крыльями Советов» (4:1) в 29-м туре Мир . «Краснодар» выиграл у «Сочи» (3:2), а «Зенит» в воскресенье встретится с «Ахматом».

«Многие команды могут остановить нынешнее «Динамо». У нас такой чемпионат, что даже средние команды могут стать чемпионом.

Потому что « », « », « » настолько средне играют, что не показывают чемпионскую игру, но могут стать чемпионами», – сказал бывший игрок «Динамо» .

За тур до конца чемпионата «Динамо» возглавляет турнирную таблицу 56 очками. Москвичам достаточно не проиграть «Краснодару» в последнем туре, чтобы завоевать титул.