Булыкин об РПЛ: «Даже средние команды могут стать чемпионом. «Зенит», «Краснодар», «Динамо» не показывают чемпионскую игру, но могут выиграть»
Дмитрий Булыкин считает, что в РПЛ нет команды, показывающей чемпионскую игру.
«Динамо» на своем поле одержало победу над «Крыльями Советов» (4:1) в 29-м туре Мир РПЛ. «Краснодар» выиграл у «Сочи» (3:2), а «Зенит» в воскресенье встретится с «Ахматом».
«Многие команды могут остановить нынешнее «Динамо». У нас такой чемпионат, что даже средние команды могут стать чемпионом.
Потому что «Зенит», «Краснодар», «Динамо» настолько средне играют, что не показывают чемпионскую игру, но могут стать чемпионами», – сказал бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин.
За тур до конца чемпионата «Динамо» возглавляет турнирную таблицу 56 очками. Москвичам достаточно не проиграть «Краснодару» в последнем туре, чтобы завоевать титул.
Снова он со своей "экспертизой".. ну человек в футбол играл, ему виднее
Не по игре чемпиона определяют, а по очкам.
Тебе ли не знать.