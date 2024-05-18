Булыкин об РПЛ: «Даже средние команды могут стать чемпионом. «Зенит», «Краснодар», «Динамо» не показывают чемпионскую игру, но могут выиграть»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что в РПЛ нет команды, показывающей чемпионскую игру.

«Динамо» на своем поле одержало победу над «Крыльями Советов» (4:1) в 29-м туре Мир РПЛ. «Краснодар» выиграл у «Сочи» (3:2), а «Зенит» в воскресенье встретится с «Ахматом».

«Многие команды могут остановить нынешнее «Динамо». У нас такой чемпионат, что даже средние команды могут стать чемпионом.

Потому что «Зенит», «Краснодар», «Динамо» настолько средне играют, что не показывают чемпионскую игру, но могут стать чемпионами», – сказал бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин.

За тур до конца чемпионата «Динамо» возглавляет турнирную таблицу 56 очками. Москвичам достаточно не проиграть «Краснодару» в последнем туре, чтобы завоевать титул.

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10 комментариев
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Ответ А потом этот парень уехал
кажется ты всё-таки нюхнул и тебе обидно
А потом этот парень не увидел коней в финале, поэтому вопрос кто нюхнул по итогу!?
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А кто средний,Спартак?
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Варежки сними 😹
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Все три клуба играют в варежках
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Да это чемпионат средних команд...
Снова он со своей "экспертизой".. ну человек в футбол играл, ему виднее
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Так всем пофиг - ЦСКА выигрывает у зенита заковыряв ковыряшку в ненужном им матче по сути! Спортс наполнен комментами «нюхните», «ваше место» - ау это же автобусный отскок- футбол для зрителей! Восхваляют команды по типу Факела!? Радуются вылету Сочи- а Морено создал прекрасную команду - игровую - они возили «чемпиона»
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оракул!
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Дима, для этого очки и дают.
Не по игре чемпиона определяют, а по очкам.
Тебе ли не знать.
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Ответ Nick Crosier
А кто средний,Спартак?
К сожалению, в конкретный данный момент в РПЛ средние все. Прав Булыкин.
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