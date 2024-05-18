«Краснодар» победил впервые за 4 игры. Он примет «Динамо» в последнем туре Мир РПЛ, сохраняя шансы на титул

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Мурад Мусаев Сочи Футбол

«Краснодар» прервал неудачную серию, обыграв «Сочи» в гостях.

Команда Мурада Мусаева одолела команду, замыкающую таблицу Мир РПЛ, в 29-м туре – 3:2.

В трех предыдущих играх «быки» дважды уступили и один раз сыграли вничью.

В последнем матче сезона, назначенном на 25 мая, «Краснодар» примет «Динамо», лидирующее в чемпионате России. В случае победы он может выиграть титул.

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80 комментариев
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Надеюсь Зенит потеряет очки и нас ждет настоящий "золотой матч", где именно раз на раз команды решают между собой судьбу чемпионского титула
+200
-25
+175
Ответ евГений
Надеюсь Зенит потеряет очки и нас ждет настоящий "золотой матч", где именно раз на раз команды решают между собой судьбу чемпионского титула
Надейся
А в итоге Краснодар сделает Зенит чемпионами
+151
-29
+122
Я буду в акуе если Краснодар еще чемпионом станет при такой игре)
+84
-2
+82
Если завтра Зенит не выиграет, то матч Краснодар - Динамо фактически золотой матч.
+64
-1
+63
Ох ребята!! А вы говорите чемпионат скучный )).
Это просто 🔥🔥🔥
Чемпион будет известен в последнем туре !
+54
-2
+52
Ответ Netto Brutto
Я буду в акуе если Краснодар еще чемпионом станет при такой игре)
Как и все. Но даже если Краснодар станет чемпионом, то переобуваться не буду и мнение по отставке Ивича не поменяю
+37
-2
+35
Одинаково за Краснодар и Динамо, лишь бы в своих разборках не отдали чемпионство Зениту.
+38
-7
+31
Самая интригующая концовка РПЛ за последние лет 10.
+28
-3
+25
Ну хоть интрига до последнего тура сохранится
Уже хорошо
+20
-2
+18
Лучшая гонка в рпл лет за 10! Огонь просто
+18
-2
+16
чемпионат России стал резко не проигрываться а выигрываться
+11
-2
+9
В случае победы он может выиграть титул , а может выиграть титул и Зенит )
+10
-1
+9
Ответ евГений
Надеюсь Зенит потеряет очки и нас ждет настоящий "золотой матч", где именно раз на раз команды решают между собой судьбу чемпионского титула
2:1 Ахмат 🤘🤘🤘
+16
-9
+7
Ответ Эркинбек Апаканов
Интересно кубок где будет во время матча))
Если зенит очки потеряет завтра, то в Краснодаре 100%(
+7
-1
+6
Ответ zzzeeerrrooo
Надейся А в итоге Краснодар сделает Зенит чемпионами
тоже есть ощущение, что магнит выдаст матч жизни и зенит станет чемпионом
+6
0
+6
Ответ Злой Руся
Ох ребята!! А вы говорите чемпионат скучный )). Это просто 🔥🔥🔥 Чемпион будет известен в последнем туре !
Интересно кубок где будет во время матча))
+6
-1
+5
Ответ Буручага
При всем уважении к Краснодару, после стольких возможностей обойти Зенит будет даже немного несправедливо, если Динамо не возьмет первое место
А до этого динамо почему не играло как сейчас? Тоже несправедливо им за это чемпионство отдавать
+6
-1
+5
Ответ paul_94
чемпионат России стал резко не проигрываться а выигрываться
Вася бы тобой гордился, будь он рядом...
+5
0
+5
Краснодар молодцы, в последнем туре есть шанс на титул.
Хочется эпичной развязки
+5
-1
+4
Ответ Igbin
Если завтра Зенит не выиграет, то матч Краснодар - Динамо фактически золотой матч.
Там и так будет золотым.
+9
-5
+4
Даёшь победу Ахмата с зенитом
+4
-1
+3
Ответ And Justice for All
Самая интригующая концовка РПЛ за последние лет 10.
Напоминает чем то сезон 2013-2014
+3
0
+3
Ответ евГений
Надеюсь Зенит потеряет очки и нас ждет настоящий "золотой матч", где именно раз на раз команды решают между собой судьбу чемпионского титула
Я как болельщик Зенита поддерживаю, должны уже наши по шапке получить разок, так сказать для профилактики, и матч Краснодар -Динамо будет реально топовым
+5
-2
+3
Невероятно, завтра за Ахмат миллионы будут болеть!
+6
-3
+3
Ответ Злой Руся
Ох ребята!! А вы говорите чемпионат скучный )). Это просто 🔥🔥🔥 Чемпион будет известен в последнем туре !
На память приходит только ЦСКА - Локомотив золотой матч и было это 22 года назад.
+2
0
+2
Интриги быть
+2
0
+2
С такой игрой любой из этой троицы осенью ничего не покажет в лиге чемпионов(
+2
0
+2
Ответ Lol Ko
Не факт, что матч будет топовым. Слишком велика цена ошибки. Может быть и весьма нудным.
Может, но по накалу страстей точно будет запредельным, обе команды мечтают о чемпионстве, обе по своему заслужили его, Динамики не выигрывали уже 30 лет вроде, сейчас выгрызают каждый матч, и болели, и команда заслуживает, Галицкий в свою очередь очень много вложил сил, и средств, и вклад свой в рос футбол внес колоссальный, и это все на частные деньги, так что смотреть точно будет очень интересно
+2
0
+2
Мозес (просидевший в запасе весь сезон почти) вышел и зарешал (поборолся за мяч и заработал пенальти, а потом круто перехитрил вратаря и забил важнейший гол)!
красавчик
+3
-1
+2
Ответ Фут.Боль
На память приходит только ЦСКА - Локомотив золотой матч и было это 22 года назад.
28 лет назад еще был золотой матч "Спартак" - "Алания".
+1
0
+1
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