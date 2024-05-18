«Краснодар» победил впервые за 4 игры. Он примет «Динамо» в последнем туре Мир РПЛ, сохраняя шансы на титул
«Краснодар» прервал неудачную серию, обыграв «Сочи» в гостях.
Команда Мурада Мусаева одолела команду, замыкающую таблицу Мир РПЛ, в 29-м туре – 3:2.
В трех предыдущих играх «быки» дважды уступили и один раз сыграли вничью.
В последнем матче сезона, назначенном на 25 мая, «Краснодар» примет «Динамо», лидирующее в чемпионате России. В случае победы он может выиграть титул.
А в итоге Краснодар сделает Зенит чемпионами
Это просто 🔥🔥🔥
Чемпион будет известен в последнем туре !
Уже хорошо
Хочется эпичной развязки
красавчик