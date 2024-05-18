«Краснодар» победил впервые за 4 игры. Он примет «Динамо» в последнем туре Мир РПЛ, сохраняя шансы на титул

«Краснодар» прервал неудачную серию, обыграв «Сочи» в гостях.

Команда Мурада Мусаева одолела команду, замыкающую таблицу Мир , в 29-м туре – 3:2.

В трех предыдущих играх «быки» дважды уступили и один раз сыграли вничью.

В последнем матче сезона, назначенном на 25 мая, « » примет « », лидирующее в чемпионате России. В случае победы он может выиграть титул.