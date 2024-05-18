ВАР будет на 7 играх последнего тура РПЛ. Матч «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопросмотров

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Павел Каманцев сообщил, что видеоповторы будут на 7 играх последнего тура РПЛ.

– Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в решающем туре ВАР будет работать на пяти матчах, так ли это?

– Не совсем. Мы можем обеспечить одновременную работу ВАР на пяти матчах с помощью ВАР‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему ВАР в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех из них будут работать офсайдные линии.

– На каком матчей не будет работать система ВАР?

– Всегда исходим из турнирного значения матчей. Поэтому игра «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы ВАР, – сказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза.

«Сочи» по итогам 29-го тура вылетел из РПЛ, проиграв «Краснодару». «Рубин» занимает 7-е место в данный момент, казанцам осталось провести два матча.

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20 комментариев
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Тут человек был готов пожертвовать пузатый телик с дачи...
Я готов отдать монитор, который второй год продать не могу
Всё на благо российского футбола, таксказатб 💁‍♂️
+43
-3
+40
Сочи вылетает,значит и ВАР не нужен. Хотя так хоть понятнее будет все. а не как обычно 20 минут смотрят на руку и видят-ничего.
+8
0
+8
У меня дома линейка с уровнем есть , ей и будем мерить офсайдные линии.
+4
0
+4
абсолютно логичное решение, матч без задач по турниру...
+3
0
+3
Ответ Элдор ШоуУродов
Тут человек был готов пожертвовать пузатый телик с дачи... Я готов отдать монитор, который второй год продать не могу Всё на благо российского футбола, таксказатб 💁‍♂️
А говорят Россия не футбольная страна )
+3
0
+3
Ответ Viktor Martunov
Согласись,и Сочи жалко.
нисколько
+6
-4
+2
Ответ Nick Crosier
Сочи вылетает,значит и ВАР не нужен. Хотя так хоть понятнее будет все. а не как обычно 20 минут смотрят на руку и видят-ничего.
Зенит-2 вылетает, ваш фармик, ты чего не плачешь?(((
+2
0
+2
Ответ Nick Crosier
Если учитывать сколько и кто кому принес очков,то тогда уж Спартак ближе к фарму Зенита чем Сочи.Учитывая сколько матчей за последние годы прошло между командами.
Не отмазывайся Маня))) плак плак..
+2
0
+2
Матч Рубин - Сочи пройдет без видеоповторов, футболистов, судейской бригады и болельщиков, а не пройдёт так и хер с ним
+1
0
+1
Ответ Элдор ШоуУродов
Тут человек был готов пожертвовать пузатый телик с дачи... Я готов отдать монитор, который второй год продать не могу Всё на благо российского футбола, таксказатб 💁‍♂️
Надо ещё дом на колёсах (
+1
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+1
Ответ awesome.guyz
У меня дома линейка с уровнем есть , ей и будем мерить офсайдные линии.
Красный и синий маркеры главное не забыть.
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ну на игру рубин - сочи можно и оркестр прислать. громко и с музыкой, надо сочи проводить. всé таки в ллм переезжают. счастливчики.
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С самого начала не понимал этот идиотизм с вар- где-то есть, где-то нет, бред какой-то... Ссылки на какую-то нереальную дороговизну тоже не воспринимаю, в чём там ценник, понаставить камер , посадить несколько чел в фургон и смотреть?
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Ответ Виктор Победов
А говорят Россия не футбольная страна )
слитно)
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Ответ Ветер
ну на игру рубин - сочи можно и оркестр прислать. громко и с музыкой, надо сочи проводить. всé таки в ллм переезжают. счастливчики.
Одним стадионом на юге меньше, будем месить на огородах весной.
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Ответ Ветер
ну на игру рубин - сочи можно и оркестр прислать. громко и с музыкой, надо сочи проводить. всé таки в ллм переезжают. счастливчики.
По последним играм жаль Сочи, новый тренер хорошую работу проделал
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