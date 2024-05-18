ВАР будет на 7 играх последнего тура РПЛ. Матч «Рубин» – «Сочи» пройдет без системы видеопросмотров

Павел Каманцев сообщил, что видеоповторы будут на 7 играх последнего тура РПЛ.

– Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в решающем туре ВАР будет работать на пяти матчах, так ли это?

– Не совсем. Мы можем обеспечить одновременную работу ВАР на пяти матчах с помощью ВАР‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему ВАР в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех из них будут работать офсайдные линии.

– На каком матчей не будет работать система ВАР?

– Всегда исходим из турнирного значения матчей. Поэтому игра « » – « » пройдет без системы ВАР, – сказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза.

«Сочи» по итогам 29-го тура вылетел из РПЛ, проиграв «Краснодару». «Рубин» занимает 7-е место в данный момент, казанцам осталось провести два матча.