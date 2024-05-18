Глава РПЛ Алаев о 30-м туре: «ВАР может использоваться не больше чем на 5 матчах, к сожалению. Ну какой матч играть без ВАР – во всех что-то решается»

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Александр Алаев видеоповторы ТАСС Футбол

Александр Алаев высказался об использовании ВАР в 30-м туре чемпионата России.

«Мы пытаемся решить, надеюсь, что все получится. Но, к сожалению, не больше чем на пяти матчах может использоваться система ВАР, сейчас пытаемся решить вопрос с РФС.

Ну какой матч играть без ВАР, во всех играх что-то решается», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев. 

30-й тур чемпионата России пройдет 25 мая, все матчи начнутся в одно время – в 16:30. 

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52 комментария
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Хм, у меня тут старый телек на даче без дела стоит, могу пожертвовать, сможете шестой матч подключить, ничего не жалко для российского футбола
+82
-2
+80
Для введения абсолютно без полезной фан уйди деньги нашли, а на ВАР, офсайдные линии и определения взятия ворот - нет?
+78
-4
+74
Помнится такая же проблема была и в прошлом сезоне на последний тур, и в позапрошлом. И опять как снег на голову
+56
-1
+55
Неожиданно в 30-м туре восемь матчей в одно время
+43
-1
+42
А почему только на пяти? Санкции же на пользу. Или судеек не хватает?
+17
-1
+16
Ответ Александр Жердин
Для введения абсолютно без полезной фан уйди деньги нашли, а на ВАР, офсайдные линии и определения взятия ворот - нет?
А что удивительного то?
+10
-1
+9
Расширим лигу до 20 команд, чтоб перестало хватать мячей!
+8
0
+8
Чего бы не использовать пример Испании. То как они играют последний тур, в одно время играют только те команды интересы которых в таблице пересекаются. Как по мне грамотно придумали.
+6
0
+6
Это как? Вам денег мало в футболе? Может дачу попозже построите, но ВАР сделаете? Или это святое?
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Проблеме не первый год. А решение найти не могут :)
Каждый раз только к 30-му туру вспоминают)))
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Осипов
Это как? Вам денег мало в футболе? Может дачу попозже построите, но ВАР сделаете? Или это святое?
как можно дачу попозже построить? а где внуки играть будут? а тут футбол какой-то... без ВАР разберутся!
+3
-1
+2
Ответ Евгений Сидоров
Чего бы не использовать пример Испании. То как они играют последний тур, в одно время играют только те команды интересы которых в таблице пересекаются. Как по мне грамотно придумали.
А тут как, все команды на вылет и стыки в разных матчах играют, плюс Краснодар -Динамо и Зенит-Ростов. Разве что матч Сочи можно не считать
+2
0
+2
ВАР, где сидит Казарцев, не имеет смысла. Можно смело убирать
+2
0
+2
Ответ shooher
Не понимаю сути проблемы. От зарубежного софта нас отстранили, но практически любой студент профильной специальности запросто напишет софт для линий оффсайда и взятия ворот. Это уравнение с тремя переменными, сложного ничего. А спорные моменты все равно смотрят просто по повторам с камер.
Ну вот и напиши, ничего сложного же. А если не разбираешься, то чего тогда и говоришь, что легко?
+2
-1
+1
Ответ Ебздрогыч
Посмотрел календарь 30 тура - там ни одного матча, где не решалось бы судьба чемпионства или вылета/стыковых матчей. То есть ни одного матча без спортивной, турнирной составляющей. И после такого еще собираются сократить число стыков, ну чистое вредительство
Рубин-Сочи
+1
0
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А в чем логика только на 5? На всех же стадионах есть система.
+1
0
+1
Ответ Егор Егор
Ну вот и напиши, ничего сложного же. А если не разбираешься, то чего тогда и говоришь, что легко?
Написать легко, сертифицировать сложно. Контрольные реперные точки на лицевой, от которых отсчитывается параллель, соответственно фиксируются позиции пасующего игрока, и положение атакующего и защищаегося. Три линии в один момент времени. Полосатое поле специально для этого и было сделано, чтобы оффсайд определить, теперь это делается камерами.
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Посмотрел календарь 30 тура - там ни одного матча, где не решалось бы судьба чемпионства или вылета/стыковых матчей. То есть ни одного матча без спортивной, турнирной составляющей. И после такого еще собираются сократить число стыков, ну чистое вредительство
Матчи Зенита, Динамо, Краснодара можно в другое время играть. Плюс если Сочи не выигрывает сегодня у Краснодара, то вылетают из РПЛ. В итоге разводим тур 5 матчей за выживание и 3 матча (два за чемпионство и уже бессмысленный матч Сочи). На всех матчах будет Вар.
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Ответ Михаил Борисенок
Рубин-Сочи
А если Сочи сейчас выиграют, то могут и на стыки претендовать ведь.
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Ответ Владимир Данилов
Расширим лигу до 20 команд, чтоб перестало хватать мячей!
Я серьёзно! Что в Этом плохого?
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Ответ Егор Егор
Линий так и нет?
Появились, но ощущение, что их по праздникам используют
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Ответ Александр Жердин
Для введения абсолютно без полезной фан уйди деньги нашли, а на ВАР, офсайдные линии и определения взятия ворот - нет?
Линий так и нет?
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Ответ окосевший йагупоп
А если Сочи сейчас выиграют, то могут и на стыки претендовать ведь.
А если Краснодар и Зенит потеряют очки в этом туре, то Динамо чемпион. И в следующем туре остается только интрига за прописку.
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Ответ Михаил Борисенок
Рубин-Сочи
Оренбург - Спартак, ЦСКА - Урал точно ничего не решают, после этого тура ещё один матч тоже скорее всего отсеется
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Ответ Артем Шелудков
Оренбург - Спартак, ЦСКА - Урал точно ничего не решают, после этого тура ещё один матч тоже скорее всего отсеется
Оренбург и Урал за стыки же борются
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Ответ Свисток Кашшаи
Все ясно, ставим хату в БК на чемпионство Зенита.
Трепло. Не поставишь ты свою квартиру на это.
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Ответ </c/>
ещё раз, все претенденты на призовые места должны быть в равных условиях...по командам на вылет нужно непосредственно смотреть в календарь тура: Балтика-Локомотив ( вар ) Краснодар-Динамо ( вар ) Зенит-Ростов ( вар ) Оренбург-Спартак ( вар ) ЦСКА-Урал ( вар ) ещё бы рассмотрел вар на Рубин-Сочи, но не исключено, что этот матч после этого тура не будет иметь турнирного значения из-за вероятного вылета Сочи...
КС-Пари и Факел-Ахмат ещё же
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Ответ Михаил Борисенок
А команды на вылет и за стыки борющиеся?
ещё раз, все претенденты на призовые места должны быть в равных условиях...по командам на вылет нужно непосредственно смотреть в календарь тура:

Балтика-Локомотив ( вар )
Краснодар-Динамо ( вар )
Зенит-Ростов ( вар )
Оренбург-Спартак ( вар )
ЦСКА-Урал ( вар )

ещё бы рассмотрел вар на Рубин-Сочи, но не исключено, что этот матч после этого тура не будет иметь турнирного значения из-за вероятного вылета Сочи...
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Ответ </c/>
крайне позорное заявление...нужно ставить вар на все матчи лидеров или претендентов на медали...
А команды на вылет и за стыки борющиеся?
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Ответ Евгений Сидоров
Чего бы не использовать пример Испании. То как они играют последний тур, в одно время играют только те команды интересы которых в таблице пересекаются. Как по мне грамотно придумали.
а тут у всех пересекаются )
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