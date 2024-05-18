Глава РПЛ Алаев о 30-м туре: «ВАР может использоваться не больше чем на 5 матчах, к сожалению. Ну какой матч играть без ВАР – во всех что-то решается»
Александр Алаев высказался об использовании ВАР в 30-м туре чемпионата России.
«Мы пытаемся решить, надеюсь, что все получится. Но, к сожалению, не больше чем на пяти матчах может использоваться система ВАР, сейчас пытаемся решить вопрос с РФС.
Ну какой матч играть без ВАР, во всех играх что-то решается», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев.
30-й тур чемпионата России пройдет 25 мая, все матчи начнутся в одно время – в 16:30.
Балтика-Локомотив ( вар )
Краснодар-Динамо ( вар )
Зенит-Ростов ( вар )
Оренбург-Спартак ( вар )
ЦСКА-Урал ( вар )
ещё бы рассмотрел вар на Рубин-Сочи, но не исключено, что этот матч после этого тура не будет иметь турнирного значения из-за вероятного вылета Сочи...