Глава РПЛ Алаев о 30-м туре: «ВАР может использоваться не больше чем на 5 матчах, к сожалению. Ну какой матч играть без ВАР – во всех что-то решается»

Александр Алаев высказался об использовании ВАР в 30-м туре чемпионата России.

«Мы пытаемся решить, надеюсь, что все получится. Но, к сожалению, не больше чем на пяти матчах может использоваться система ВАР, сейчас пытаемся решить вопрос с .

Ну какой матч играть без ВАР, во всех играх что-то решается», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев.

30-й тур чемпионата России пройдет 25 мая, все матчи начнутся в одно время – в 16:30.