«Локомотив» объявил об отборе в футбольную академию

В субботу, 25 мая, с 10:00 до 15:00 на «Сапсан Арене» пройдёт отбор юных футболистов 2015, 2016 и 2017 годов рождения в академию «Локомотива».

Академия «Локомотива» — одна из лучших в России по количеству воспитанников, выступающих в элитных дивизионах европейских лиг. Образовательная программа академии включает в себя тренировки несколько раз в неделю, игровую практику, а также различные курсы при поддержке олимпийских чемпионов и выдающихся спортсменов.

Выпускниками академии являются Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев и многие другие.

При себе необходимо иметь копию медицинской справки от педиатра, спортивную форму и обувь, а также заполненную и распечатанную анкету с сайта отбора в академии.



Скачать и заполнить анкету можно на официальной странице отбора.