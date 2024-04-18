«Локомотив» объявил об отборе в футбольную академию

Теги Локомотив детский футбол Алексей Миранчук Антон Миранчук Дмитрий Баринов Рифат Жемалетдинов Станислав Магкеев Футбол

В субботу, 25 мая, с 10:00 до 15:00 на «Сапсан Арене» пройдёт отбор юных футболистов 2015, 2016 и 2017 годов рождения в академию «Локомотива».

Академия «Локомотива» — одна из лучших в России по количеству воспитанников, выступающих в элитных дивизионах европейских лиг. Образовательная программа академии включает в себя тренировки несколько раз в неделю, игровую практику, а также различные курсы при поддержке олимпийских чемпионов и выдающихся спортсменов.

Выпускниками академии являются Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев и многие другие.

При себе необходимо иметь копию медицинской справки от педиатра, спортивную форму и обувь, а также заполненную и распечатанную анкету с сайта отбора в академии. 

Скачать и заполнить анкету можно на официальной странице отбора.

 

Опубликовал Sports

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    7 комментариев
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    1990 года возьмут мальчишку?
    +13
    -1
    +12
    Ответ Дядя ТУРА
    1990 года возьмут мальчишку?
    перспективный?
    +4
    0
    +4
    все эти отборы по итогу заканчиваются поборами. кто богаче, тот и будет играть
    +5
    -3
    +2
    Ответ Vatikan
    все эти отборы по итогу заканчиваются поборами. кто богаче, тот и будет играть
    Родители тех же Миранчуков не были супербоготеями
    +2
    0
    +2
    Ответ Dimonty
    Родители тех же Миранчуков не были супербоготеями
    безусловно, исключения есть и будут, когда талант заметен у пацана
    +1
    0
    +1
    Ответ Vatikan
    перспективный?
    Есть ещё 1995го, в самом рассвете, в Локо пригодился бы.
    0
    0
    0
    Ответ Vatikan
    все эти отборы по итогу заканчиваются поборами. кто богаче, тот и будет играть
    Если родитель желает любой ценой запихнуть своего пацана (который вовсе не бриллиант и которому не факт, что все это нужно), то очевидно, что на нем будут пытаться заработать. А самые талантливые пробьются и без денег. Просто в некоторых случаях "блатные" будут занимать часть мест, которые могли бы пойти на более талантливых
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