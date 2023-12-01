Агент о будущем Миранчука и Жемалетдинова в «Локо»: «Ведем переговоры. Уйдет Леонченко — будет конкретика»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Леонченко Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Вадим Шпинев Футбол

Агент Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова высказался об их будущем в «Локо».

Контракты хавбеков рассчитаны до июня 2024 года.

«По всем ребятам, у кого заканчиваются контракты — а это Миранчук, Жемалетдинов и другие игроки — мы ведем переговоры со спортивным директором «Локомотива» Ульяновым.

Думаю, что какую-то конкретику стоит ждать во время зимних сборов команды. Но конкретика эта будет, если гендиректор клуба Леонченко отработает свой контракт до конца и покинет «Локомотив» 31 декабря», — сказал Вадим Шпинев.

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15 комментариев
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Ответ sashka.loker
Леонченко не пинает только ленивый. Самый слабый президент клуба за всю новую историю Локомотива
Так и времена такие, даже у Смородской были деньги на Диара, Фернандеша и тд
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Ответ viktorpavlov70
Леонченко в клуб притащил "эффективный манагер" Плутник. Причём не за какие-то там заслуги и компетентность, а потому что они по вечерам вместе мячик пинали в спортзале. Удивительно, почему он до сих пор ещё на этом месте.
А какая собственно разница кто будет занимать этот пост? Всё зависит от количества денег в бюджете клуба. Если денег много, то любой директор будет хорошим, а без денег, все будут плохие. Во всём мире руководители подтягивают к себе своих людей. Или ты думаешь, что берут с улицы по объявлениям в газете?
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Уйдёт шпинев- будет конкретика
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Ответ Guillermo
Дурдом, Леонченко и Шпинев определяют будущее Локо, хотя это должны делать Миранчук с Жемалетдиновым
Шпинев занимается откровенным шантажом. Если пойдут у него на поводу, это будет сигнал другим, что могут ставить свои условия. Такого и близко не должно быть. надеюсь лысого поставят на место, а миру с жемой продлят
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Дурдом, Леонченко и Шпинев определяют будущее Локо, хотя это должны делать Миранчук с Жемалетдиновым
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Я тоже хочу, чтобы Леонченко ушёл.
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Шпинёв не просто так бузит последнее время. Он-то прекрасно понимает, что Андреев влияние в клубе наращивает и может выдавить его.
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Ответ Виталий Кислицын
Так и времена такие, даже у Смородской были деньги на Диара, Фернандеша и тд
Так Леонченко за всё его президентство даже непонятно чем занимается, пересидел Рангника и дальше сидит в ус не дует
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Ответ sashka.loker
Леонченко не пинает только ленивый. Самый слабый президент клуба за всю новую историю Локомотива
Смородская и Кикнадзе: ну да, ну да...
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Ответ igor.igorev
А какая собственно разница кто будет занимать этот пост? Всё зависит от количества денег в бюджете клуба. Если денег много, то любой директор будет хорошим, а без денег, все будут плохие. Во всём мире руководители подтягивают к себе своих людей. Или ты думаешь, что берут с улицы по объявлениям в газете?
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