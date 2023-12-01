Агент о будущем Миранчука и Жемалетдинова в «Локо»: «Ведем переговоры. Уйдет Леонченко — будет конкретика»

Агент Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова высказался об их будущем в «Локо».

Контракты хавбеков рассчитаны до июня 2024 года.

«По всем ребятам, у кого заканчиваются контракты — а это , и другие игроки — мы ведем переговоры со спортивным директором « » Ульяновым.

Думаю, что какую-то конкретику стоит ждать во время зимних сборов команды. Но конкретика эта будет, если гендиректор клуба отработает свой контракт до конца и покинет «Локомотив» 31 декабря», — сказал .

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