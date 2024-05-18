Миранчук прервал 11-матчевую серию без результативных действий. Хавбек «Аталанты» ассистировал Скамакке в игре с «Лечче»

Теги Аталанта серия А Италия Лечче Алексей Миранчук Джанлука Скамакка Футбол

Алексей Миранчук сделал результативную передачу в матче с «Лечче» (2:0).

Российский полузащитник вышел в старте и на 53-й минуте отметился результативной передачей на Джанлуку Скамакку

Таким образом, Миранчук прервал серию без голевых действий, которая длилась 11 матчей во всех турнирах. 

В нынешнем сезоне Серии А игрок провел 25 игр, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Подробная статистика игрока – здесь

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4 комментария
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Он так-то по версии WhoScored лучший сегодня с 9.3 баллами, ближайший Скамакка 8.3. По игре и правда много пользы приносил, но пора уже и самому забивать, удары вообще хлюпенькие в последнее время.
+12
-1
+11
Антон сегодня тоже голевую отдал и 2-0 у Факела выиграли)
+6
0
+6
Ответ deadbead
Он так-то по версии WhoScored лучший сегодня с 9.3 баллами, ближайший Скамакка 8.3. По игре и правда много пользы приносил, но пора уже и самому забивать, удары вообще хлюпенькие в последнее время.
у Миры какое сумасшедшее количество передач под удары в этом матче, так что это неудивительно
+6
0
+6
Лёша красавчик
+4
0
+4
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