Миранчук прервал 11-матчевую серию без результативных действий. Хавбек «Аталанты» ассистировал Скамакке в игре с «Лечче»

Алексей Миранчук сделал результативную передачу в матче с «Лечче» (2:0).

Российский полузащитник вышел в старте и на 53-й минуте отметился результативной передачей на .

Таким образом, прервал серию без голевых действий, которая длилась 11 матчей во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Серии А игрок провел 25 игр, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Подробная статистика игрока – здесь