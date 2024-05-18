Миранчук прервал 11-матчевую серию без результативных действий. Хавбек «Аталанты» ассистировал Скамакке в игре с «Лечче»
Алексей Миранчук сделал результативную передачу в матче с «Лечче» (2:0).
Российский полузащитник вышел в старте и на 53-й минуте отметился результативной передачей на Джанлуку Скамакку.
Таким образом, Миранчук прервал серию без голевых действий, которая длилась 11 матчей во всех турнирах.
В нынешнем сезоне Серии А игрок провел 25 игр, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Подробная статистика игрока – здесь