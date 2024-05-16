Карпин о сборной России: «Окончательный состав будет объявлен на следующей неделе. Головин не будет готов к матчу в Минске»

Теги Зенит Монако Аталанта лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Балтика Валерий Карпин Алексей Миранчук Александр Головин Андрей Мостовой Евгений Латышонок Иван Сергеев Футбол

Валерий Карпин прокомментировал расширенную заявку сборной России.

«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин – он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске.

Что касается футболистов, которые могут сыграть в суперфинале Фонбет Кубка России, то, если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок.

То же самое с Алексеем Миранчуком: 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде», – сказал главный тренер сборной России.

Глушенков, Латышонок, Захарян, Миранчуки и Тюкавин – в расширенном составе России на июньский сбор

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6 комментариев
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Сколько на этот раз игроков в расширенном списке
+1
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+1
Глушенков есть, а мы тут пели песни, что парня не берут!
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Ничья будет для нас положительным результатом.
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Ответ Рузанна Гасоян
Сколько на этот раз игроков в расширенном списке
32 игрока
0
0
0
Ответ Рузанна Гасоян
Сколько на этот раз игроков в расширенном списке
На следующей неделе узнаем
0
0
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