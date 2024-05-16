Карпин о сборной России: «Окончательный состав будет объявлен на следующей неделе. Головин не будет готов к матчу в Минске»
Валерий Карпин прокомментировал расширенную заявку сборной России.
«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин – он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске.
Что касается футболистов, которые могут сыграть в суперфинале Фонбет Кубка России, то, если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок.
То же самое с Алексеем Миранчуком: 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде», – сказал главный тренер сборной России.
Глушенков, Латышонок, Захарян, Миранчуки и Тюкавин – в расширенном составе России на июньский сбор