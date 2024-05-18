«Илья Свешников — новый игрок «Локо». Клуб «представил» Самошникова с новой фамилией после оговорки Черданцева

Теги Локомотив Факел Георгий Черданцев соцсети Матч ТВ Илья Самошников ахахаха Футбол

«Локомотив» обратил внимание на ошибку Георгия Черданцева.

Во время работы на матче железнодорожников с «Факелом» (2:0) в 29-м туре Мир РПЛ комментатор «Матч ТВ» оговорился, назвав Илью Самошникова Свешниковым.

После игры «Локомотив» опубликовал фотографию улыбающегося игрока с футболкой, на которой написана произнесенная в эфире фамилия.

«Илья Свешников – новый игрок «Локо». Дебют состоялся сегодня благодаря Георгию Черданцеву. Поздравляем!» – говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

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10 комментариев
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Ахаха, клаааас))) Просто молодцы)))
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А представте сколько новых футболистов открыл Орлов
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Григорий Чертанцев - новый комментатор матч тв
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Черданцев плохой комментатор!
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Ну ваще-то он там ещё и Квеквискири назвал Кверквелией
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Геннадий Чордынцев отвратительный комментатор!
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Радует грамотная работа клуба - все оперативно, шутливо и правильно. Все довольны.
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Это говорит о том, что комментатор перестал готовиться к матчам и вообще не очень следит за футболом. Пора на пенсию Жора☝🏽
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Ответ Алексей Ненахов
А представте сколько новых футболистов открыл Орлов
Из нетленного: "Боруссия" - вторая команда Мюнхена".
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Ответ Алексей Фирстов
Черданцев плохой комментатор!
В нынешних реалиях слово "плохой" - комплимент: оно будто бы уравнивает адресата с сонмом аналогичных бездарей, коих уже легион.
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