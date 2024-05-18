«Илья Свешников — новый игрок «Локо». Клуб «представил» Самошникова с новой фамилией после оговорки Черданцева

«Локомотив» обратил внимание на ошибку Георгия Черданцева.

Во время работы на матче железнодорожников с « » (2:0) в 29-м туре Мир РПЛ комментатор « » оговорился, назвав Илью Самошникова Свешниковым.

После игры « ив» опубликовал фотографию улыбающегося игрока с футболкой, на которой написана произнесенная в эфире фамилия.

«Илья Свешников – новый игрок «Локо». Дебют состоялся сегодня благодаря Георгию Черданцеву. Поздравляем!» – говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.