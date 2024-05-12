Михаил Галактионов: «Локо» ставит задачу бороться за тройку. Пока есть математические шансы, все реально. Сейчас не до эстетики, главное – счет и результат»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Михаил Галактионов Матч ТВ Илья Самошников Алексей Батраков Футбол

Михаил Галактионов высказался после матча с «Оренбургом» (2:0).

– Есть шанс двигаться дальше по таблице, надо его максимально использовать. Мы сегодня выиграли, еще ничего не закончено. Впереди два матча, поэтому приложим все силы, умения, возможности, чтобы в таблице подняться как можно выше.

Ожидали, что «Оренбург» играет совершенно другой футбол на своем поле. Многое не получалось в первом тайме, сделали небольшие поправки, мяч положили вниз, и во втором тайме была совершенно другая картина, более целостная. Трудовая, тяжелая, организованная победа.

– Как оцените матч?

– Тяжелый матч, нерв борьбы высокий: одна команда борется за выживание, другая - за продвижение вверх, вперед. Была бескомпромиссная борьба. Все знают, как «Оренбург» играет дома.

Конечно, мы ставим задачу бороться за тройку. Пока есть шансы математические, все реально. Надо биться. Самое главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм. А дальше – подытожим в конце сезона.

– Батраков забил. Оправдал выход в старте?

– Леша провел очень хороший матч, полноценный. Сделал результативное действие. Надо посмотреть, как мы подойдем к следующему матчу. Абонементов у нас ни у кого нет. Надо работать, биться и давать результат.

– Ненахова поменяли из‑за травмы?

– Макс почувствовал болевые ощущения. Приняли решение не рисковать, вышел свежий Самошников. Его выход усилил.

– Если убрать табло, по каким критериям можно судить о победе «Локомотива» над «Оренбургом».

– Сейчас самое главное – счет и результат. Два тура впереди, каждый решает свои задачи, сейчас не до эстетики. Важно набирать очки и двигаться вперед.

Когда одна команда борется за выживание, а другая двигается вперед по таблице, напряжение бывает очень большое. Конечно, у каждого коллектива своя организация и дисциплина.

Любой риск может привести к потере очков. Понятно, что проходили положительные моменты, когда оставляли соперника без мяча, но и были моменты, когда мы легко теряли мяч и давали сопернику свободно распоряжаться им, – сказал главный тренер «Локомотива».

За два тура до конца чемпионата «Локо» идет на 4-м месте, отставая на 3 очка от идущего третьим «Краснодара».

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9 комментариев
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С победой, паровозы, качественный по содержанию матч, больше порядка и меньше сумбура в обороне, чем в прошлых матчах, Батракова с дебютным голом, Глушенков как всегда лучший на поле. Нужно вытягивать концовку победами, и будет что будет, глядишь, все таки за бронзу поборемся.✊🚂
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Две ничьи по 3-3 с Крыльями и ЦСКА, совершенно по-идиотски слитые, упущенные победы дорого аукаются Локо на финише такого чемпионата, где все кругом теряют очки. При эти двух победах имели бы сейчас 51 очко и реально боролись бы даже за 1 место...бы...
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+9
У нас часто так в чемпионате, почти у всех. В начале сезона: мы набираем форму, не до эстетики. В середине сезона - мы под нагрузками, не до эстетики, межсезонье. В конце сезона - у нас осталось пять,три,восемь финалов, лишь бы очки набрать,не до эстетики. 😉
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-1
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Ответ Serega Ac-Milan
С победой, паровозы, качественный по содержанию матч, больше порядка и меньше сумбура в обороне, чем в прошлых матчах, Батракова с дебютным голом, Глушенков как всегда лучший на поле. Нужно вытягивать концовку победами, и будет что будет, глядишь, все таки за бронзу поборемся.✊🚂
Спасибо! С победой. Хорошо, что на ноль сыграли. Хотя было близко. Но и мы были близко к 3-му )
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Интересно, а он помнит о том, когда нужно пить «Боржоми»?
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Игра понравилась, Батраков молодец, Глушенков звезда. Миранчука и Пиняева на поле не прочувствовал, видимо поэтому их и поменяли
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почему команда после забитого года садится в оборону
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Ответ shoes-on
Спасибо! С победой. Хорошо, что на ноль сыграли. Хотя было близко. Но и мы были близко к 3-му )
Да, Тикнизян расстреливал мощно ) должен был забивать
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