Михаил Галактионов: «Локо» ставит задачу бороться за тройку. Пока есть математические шансы, все реально. Сейчас не до эстетики, главное – счет и результат»

Михаил Галактионов высказался после матча с «Оренбургом» (2:0).

– Есть шанс двигаться дальше по таблице, надо его максимально использовать. Мы сегодня выиграли, еще ничего не закончено. Впереди два матча, поэтому приложим все силы, умения, возможности, чтобы в таблице подняться как можно выше.

Ожидали, что «Оренбург» играет совершенно другой футбол на своем поле. Многое не получалось в первом тайме, сделали небольшие поправки, мяч положили вниз, и во втором тайме была совершенно другая картина, более целостная. Трудовая, тяжелая, организованная победа.

– Как оцените матч?

– Тяжелый матч, нерв борьбы высокий: одна команда борется за выживание, другая - за продвижение вверх, вперед. Была бескомпромиссная борьба. Все знают, как «Оренбург» играет дома.

Конечно, мы ставим задачу бороться за тройку. Пока есть шансы математические, все реально. Надо биться. Самое главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм. А дальше – подытожим в конце сезона.

– Батраков забил. Оправдал выход в старте?

– Леша провел очень хороший матч, полноценный. Сделал результативное действие. Надо посмотреть, как мы подойдем к следующему матчу. Абонементов у нас ни у кого нет. Надо работать, биться и давать результат.

– Ненахова поменяли из‑за травмы?

– Макс почувствовал болевые ощущения. Приняли решение не рисковать, вышел свежий Самошников. Его выход усилил.

– Если убрать табло, по каким критериям можно судить о победе «Локомотива» над «Оренбургом».

– Сейчас самое главное – счет и результат. Два тура впереди, каждый решает свои задачи, сейчас не до эстетики. Важно набирать очки и двигаться вперед.

Когда одна команда борется за выживание, а другая двигается вперед по таблице, напряжение бывает очень большое. Конечно, у каждого коллектива своя организация и дисциплина.

Любой риск может привести к потере очков. Понятно, что проходили положительные моменты, когда оставляли соперника без мяча, но и были моменты, когда мы легко теряли мяч и давали сопернику свободно распоряжаться им, – сказал главный тренер «Локомотива».

За два тура до конца чемпионата «Локо» идет на 4-м месте, отставая на 3 очка от идущего третьим «Краснодара».