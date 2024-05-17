Тухель хочет вернуться в АПЛ. Представители тренера контактируют с «МЮ»

Томас Тухель намерен вернуться в АПЛ.

Немецкий специалист сообщил, что не продолжит работу в качестве главного тренера «Баварии» в следующем сезоне.

Тренер открыт к новым вариантам в межсезонье. Сообщается, что рассчитывает вернуться в , где ранее он возглавлял «Челси».

Также отмечается, что представители специалиста находятся в контакте с « ».