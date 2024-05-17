Тухель хочет вернуться в АПЛ. Представители тренера контактируют с «МЮ»
Томас Тухель намерен вернуться в АПЛ.
Немецкий специалист сообщил, что не продолжит работу в качестве главного тренера «Баварии» в следующем сезоне.
Тренер открыт к новым вариантам в межсезонье. Сообщается, что Томас Тухель рассчитывает вернуться в АПЛ, где ранее он возглавлял «Челси».
Также отмечается, что представители специалиста находятся в контакте с «Манчестер Юнайтед».
От Хенесса и Руммениге можно чего угодно ожидать
75 очков это плюс минус среднее значение за последние годы при разных тренерах
Вылет из кубка ? Окей, раньше никогда не вылетали ?
Вылет из лч в 1/2 от Реала? Окей, до этого же постоянно в финале выносили соперников 8:0
Это обычный сезон баварии, где немного где то не повезло.
Вопрос в том, что тренера назначили при странных обстоятельствах и при таких же обстоятельствах объявили о его уходе.
Баварии бы сперва в руководстве разобраться