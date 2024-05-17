Тухель хочет вернуться в АПЛ. Представители тренера контактируют с «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель намерен вернуться в АПЛ.

Немецкий специалист сообщил, что не продолжит работу в качестве главного тренера «Баварии» в следующем сезоне.

Тренер открыт к новым вариантам в межсезонье. Сообщается, что Томас Тухель рассчитывает вернуться в АПЛ, где ранее он возглавлял «Челси».

Также отмечается, что представители специалиста находятся в контакте с «Манчестер Юнайтед».

19 комментариев
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Тен Хаг же поедет на место Тухеля
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Идеальный выбор для дьяволов. Лучшего варианта не будет
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Ответ QWertY
Идеальный выбор для дьяволов. Лучшего варианта не будет
Больше поражают Болелы, которые против Тухеля, который отлично выполнял свою работу во всех клубах, даже в баварии показывает те же показатели что и прошлые тренеры, просто феноменальный сезон байера
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Оставьте в покое Тен Хага
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Все верно, в МЮ у Тен Хаг не срослось, думаю, он не первый у кого не срослось, значит дело не в тренерах, а в организованном плохом менеджменте. Для МЮ из доступных тренеров кого пригласить только Тухель знающий АПЛ. А Бавария умнее неплохо и работал ранее Тен Хаг, может там он будет чяркиа тренером
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Я не удивлюсь, если в итоге Моуриньо придет в клуб
От Хенесса и Руммениге можно чего угодно ожидать
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Комментарий удален модератором
Рокировка тренерами и го проваливаться дальше.
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Ответ QWertY
Идеальный выбор для дьяволов. Лучшего варианта не будет
в первый же сезон закончит выше чем Челси из которого выгнали
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Ответ Jota
Ты в курсе, что это самый неудачный сезон для Баварии за последние 30 лет.Этот гений умудрился слить всё, что можно.Ни одного трофея!!!Я болельщик Баварии и я лично рад, что Томас покидает клуб.Удачи ему…
Что в это сезоне неудачного ?
75 очков это плюс минус среднее значение за последние годы при разных тренерах
Вылет из кубка ? Окей, раньше никогда не вылетали ?
Вылет из лч в 1/2 от Реала? Окей, до этого же постоянно в финале выносили соперников 8:0
Это обычный сезон баварии, где немного где то не повезло.
Вопрос в том, что тренера назначили при странных обстоятельствах и при таких же обстоятельствах объявили о его уходе.
Баварии бы сперва в руководстве разобраться
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