Рафинья оскорбил брата Хави после замены в матче с «Валенсией». Бразилец не вышел в старте в следующем туре (As)

Теги Барселона Хави Ла Лига происшествия Рафинья Диас Футбол

Рафинья поругался с братом Хави.

По информации программы Jjantes, после замены бразильца в матче с «Валенсией» (4:2) возник конфликт между ним и братом Хави, который трудится помощником главного тренера. По словам источника, Рафинья болезненно воспринял замену. Направляясь на скамейку запасных, футболист выплеснул недовольство в адрес Оскара Эрнандеса.

Конфликт продолжился и в раздевалке, где, как подтверждает As, Рафинья оскорбил брата Хави. Бразильцу дали понять, что он не будет в стартовом составе в следующем матче: «Спокойно, теперь ты не будешь играть».

Источники из раздевалки полностью подтвердили события, описанные у Jijantes, хотя и пытались оправдать это «пылом момента», и утверждали, что отношения между Рафиньей и помощником Хави «корректные». В конечном итоге бразилец так и не появился в стартовом составе в следующем туре против «Жироны» (2:4), он вышел на замену на 69-й минуте, когда «Барселона» уже проигрывала со счетом 2:3.

Ранее стало известно, что Рафинья выставлен на продажу.

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20 комментариев
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Вспомнился старый анекдот.

- как вы попали на радио с такой ужасной дикцией? У вас там что, блат?
- почему блат? Сестла!
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Барса не разочаровывает. Шапито-новости каждый день.
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«Семья»
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"Источники из раздевалки полностью подтвердили события" это вот гениально, источники из раздевалки)))
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Ну а что, оскорбил тренера - посиди на лавочке. Видать и в Европе полно "игрочишек"))
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Ответ Dmitry Aqf
"Источники из раздевалки полностью подтвердили события" это вот гениально, источники из раздевалки)))
По конспектам Баварии)
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При таком раскладе, гнать всех нахер и тренеров, и игроков. Развели бардак неимоверного масштаба.
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В Барсграде все спокойно...
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что ни день, то новые события, как в дешёвой мыльной опере 🤣
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от шельмец
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