Рафинья оскорбил брата Хави после замены в матче с «Валенсией». Бразилец не вышел в старте в следующем туре (As)

Рафинья поругался с братом Хави.

По информации программы Jjantes, после замены бразильца в матче с «Валенсией» (4:2) возник конфликт между ним и братом , который трудится помощником главного тренера. По словам источника, болезненно воспринял замену. Направляясь на скамейку запасных, футболист выплеснул недовольство в адрес Оскара Эрнандеса.

Конфликт продолжился и в раздевалке, где, как подтверждает As, Рафинья оскорбил брата Хави. Бразильцу дали понять, что он не будет в стартовом составе в следующем матче: «Спокойно, теперь ты не будешь играть».

Источники из раздевалки полностью подтвердили события, описанные у Jijantes, хотя и пытались оправдать это «пылом момента», и утверждали, что отношения между Рафиньей и помощником Хави «корректные». В конечном итоге бразилец так и не появился в стартовом составе в следующем туре против «Жироны» (2:4), он вышел на замену на 69-й минуте, когда « » уже проигрывала со счетом 2:3.

Ранее стало известно, что Рафинья выставлен на продажу.