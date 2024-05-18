«Канчельскис был лучше Аршавина. Он был невероятен, просто проносился мимо соперников». Экс-защитник Англии Бутчер о россиянах в АПЛ
Терри Бутчер считает, что Андрей Канчельскис был лучше Андрея Аршавина.
Бывший защитник сборной Англии ответил на вопрос, кого из россиян, выступавших в Англии, он считает сильнее.
«Сложный вопрос, но, как по мне, Канчельскис был лучше. Он проявил себя и в Шотландии, и в английской Премьер-лиге, он был потрясающим футболистом.
В современном футболе у вингеров нет так много опций на поле, но Канчельскис был невероятен. Он просто проносился мимо соперников в своем темпе и потом забивал. Это одно из самых завораживающих зрелищ, что мне доводилось видеть в футболе», – сказал Бутчер.
Канчельскис выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, после чего играл за «Эвертон» до 1997-го. Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год с перерывом на аренду в «Зенит» в 2012-м.
Только футбол не легкая атлетика и в целом как футболист Аршавин лучше. Как атлет безусловно Канчельскис