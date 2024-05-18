«Канчельскис был лучше Аршавина. Он был невероятен, просто проносился мимо соперников». Экс-защитник Англии Бутчер о россиянах в АПЛ

Теги Андрей Аршавин Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Андрей Канчельскис Терри Бутчер Футбол

Терри Бутчер считает, что Андрей Канчельскис был лучше Андрея Аршавина.

Бывший защитник сборной Англии ответил на вопрос, кого из россиян, выступавших в Англии, он считает сильнее.

«Сложный вопрос, но, как по мне, Канчельскис был лучше. Он проявил себя и в Шотландии, и в английской Премьер-лиге, он был потрясающим футболистом.

В современном футболе у вингеров нет так много опций на поле, но Канчельскис был невероятен. Он просто проносился мимо соперников в своем темпе и потом забивал. Это одно из самых завораживающих зрелищ, что мне доводилось видеть в футболе», – сказал Бутчер.

Канчельскис выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год, после чего играл за «Эвертон» до 1997-го. Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год с перерывом на аренду в «Зенит» в 2012-м.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Оба классные игроки, просто играли на разных позициях.
+4
0
+4
В чем-то Бутчер прав: Канчельскис был действительно невероятно одарён физически+прошел Динамо Киев, где был культ выносливости и физических упражнений.
Только футбол не легкая атлетика и в целом как футболист Аршавин лучше. Как атлет безусловно Канчельскис
+2
-1
+1
А каков механизм сравнения крайнего бегунка с плеймейкером?..
0
0
0
Это он ещё Быстрова не видел. И точно нет. Не лучше. Аршавин за счет индивидуального мастерства решал матчи, Канчельскис на такое не был способен. Он двужильный трудяга таскавший рояль, а Аршавин солист
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий