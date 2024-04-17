Аршавин о наградах: «После развода Юля забрала все! Статуэтку игрока месяца в АПЛ, медали, в том числе с Евро-2008. Скорбных чувств нет, дебилизм, да и только»

Андрей Аршавин рассказал, что его бывшая жена забрала его награды.

– Почему не сохранили футболку с того матча [против «Ливерпуля»]?

– Тут история такая. В школе «Смена» меня тренировал Сергей Гордеев. Он собирает футболки с 9-м номером. Под которым за «Ливерпуль» играл Фернандо Торрес. Я еще до матча решил, что поменяюсь с испанцем и привезу эту майку Гордееву на день рождения. Так и поступил. О чем абсолютно не жалею. Никогда не делал культа из вещей.

С «Энфилда» кто-то из штаба «Арсенала» прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю. Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008...

После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только, – сказал бывший игрок «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин.

Аршавин о Венгере: «Великий, но мне непонятен подход. Если не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться – и ни разу не сыграть в футбол»