Аршавин о наградах: «После развода Юля забрала все! Статуэтку игрока месяца в АПЛ, медали, в том числе с Евро-2008. Скорбных чувств нет, дебилизм, да и только»

Теги Андрей Аршавин Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Фернандо Торрес Сборная России по футболу Евро-2008 Арсенал светская хроника Юлия Барановская Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин рассказал, что его бывшая жена забрала его награды.

Почему не сохранили футболку с того матча [против «Ливерпуля»]?

– Тут история такая. В школе «Смена» меня тренировал Сергей Гордеев. Он собирает футболки с 9-м номером. Под которым за «Ливерпуль» играл Фернандо Торрес. Я еще до матча решил, что поменяюсь с испанцем и привезу эту майку Гордееву на день рождения. Так и поступил. О чем абсолютно не жалею. Никогда не делал культа из вещей.

С «Энфилда» кто-то из штаба «Арсенала» прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю. Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008...

После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только, – сказал бывший игрок «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин.

Аршавин о Венгере: «Великий, но мне непонятен подход. Если не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться – и ни разу не сыграть в футбол»

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48 комментариев
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Юля, если читаешь эту новость и комментарии, то верни все футбольные награды которые принадлежат Андрею. Будь человеком, в конце то концов....⚽️
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-2
+88
Ответ RAMIK
Комментарий скрыт
Юль, да будет тебе. Ну было и было. Забудь уже. А детки какие зато хорошие. Эх, Юлька. Наливай!
+55
-1
+54
Ответ Доктор Броманталь
Заявление в полицию на воровство подай на нее и быстро все вернет.
Не женат походу))
+47
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А теперь Гордон рядом с ней забухал, эх...
+43
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+42
Некоторые бабы, они такие, пытаются хоть как-то бывшему насолить. Не все, к счастью.
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-2
+31
Ответ RAMIK
Комментарий скрыт
Самостоятельной личностью она стала лишь потому, что была женой Аршавина. Поэтому стала известной и богатой на деньгах мужа. Иначе с такой внешностью и прокуренным голосом, она бы в телевизор не влезла.
+27
0
+27
Ответ RAMIK
Комментарий скрыт
Хабалка сиплая она
+26
-1
+25
Ответ andyon
Можно пояснительную бригаду? Я просто телик не смотрю. Гордон - это тот, который отрицает высадку американцев на луне?
это шеф повар,у него свое кулинарное шоу
+24
0
+24
Ответ misha___97
Комментарий скрыт
Это сожительство называется. Гражданский брак, это зарегистрированный государственными органами брак, но без участия церкви
+20
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+16
Ответ RAMIK
Комментарий скрыт
Чего? Гражданский это и есть зарегистрированный брак
+20
-7
+13
Ответ sergey2022
Детям останется, если бывшая жена не продаст
Лишь бы гордон какой-нибудь не спер.
+11
0
+11
Ответ misha___97
Комментарий скрыт
Брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) называется гражданским.
Всё остальное называется "сожительство".
Точка.
Кури матчасть.
+12
-2
+10
Ответ Футбол, хоккей итд
Юля, если читаешь эту новость и комментарии, то верни все футбольные награды которые принадлежат Андрею. Будь человеком, в конце то концов....⚽️
Брошенная женщина крайне мстительна и злобна, даже при свои косяках! Имею личный опыт‼️
+11
-2
+9
Заявление в полицию на воровство подай на нее и быстро все вернет.
+15
-6
+9
Ответ Dima Kakdima
это шеф повар,у него свое кулинарное шоу
А я думал это полузащитник ньюкасла - Энтони
+9
0
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Ответ MAXIMum1
Некоторые бабы, они такие, пытаются хоть как-то бывшему насолить. Не все, к счастью.
Ну, собственно, точно так же как мужики. Если человек - мудак, то от пола это никак не зависит.
+9
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+7
Какого развода? Он на ней женат не был, она просто мать его детей была, а не жена....
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Ответ Крок
Один вопрос, какое отношение Юля имеет к наградам Аршавина чтобы их забирать, Андрей совсем лох что-ли
Человек просто устал от этих отношений, и не хочет связываться с истеричкой. Его понять можно. Ее нет.
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+5
Ответ Ник Гре
Брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) называется гражданским. Всё остальное называется "сожительство". Точка. Кури матчасть.
В законодательстве понятие "гражданский брак" отсутствует, признается только брак, зарегистрированный в установленном порядке в органах ЗАГС.

Никто не мешает называть «сожительство» «гражданским браком» потому что нет такого официального понятия «гражданский брак».
+6
-1
+5
Гордон теперь чеканит этот ⚽️мяч дома у Барановской
+6
-1
+5
Один вопрос, какое отношение Юля имеет к наградам Аршавина чтобы их забирать, Андрей совсем лох что-ли
+7
-3
+4
Ответ Dima Kakdima
это шеф повар,у него свое кулинарное шоу
Тоже пришлось гуглить, сорян, я не в теме
+4
0
+4
Ответ Алексей Фирстов
А теперь Гордон рядом с ней забухал, эх...
Можно пояснительную бригаду? Я просто телик не смотрю. Гордон - это тот, который отрицает высадку американцев на луне?
+9
-6
+3
Со временем всплывут где-нибудь на аукционах.
+4
-1
+3
Ответ Фут.Боль
Лишь бы гордон какой-нибудь не спер.
гордо́ны могут
+4
-1
+3
Просто Юля собирает статуэтки лучшим игрокам АПЛ!
+3
0
+3
Ответ ApXuMaHqPuT
Комментарий скрыт
Проблема была в том, что Барановская практически разрушила карьеру Аршавина. Когда Аршавин перестал попадать в стартовый состав Арсенала, то у него были варианты реанимировать карьеру как в АПЛ, так и в Ла Лиге, но Барановская категорически отказалась куда-либо уезжать из Лондона - у нее тут, типа, портниха, визажистка и так далее, так что нечего куда ехать, ей и в Лондоне хорошо. Из-за ее женского эгоизма Аршавин так и остался в Арсенале, где его карьера практически угасла. Видимо, он не смог ей этого простить, поэтому и оставил ее.
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М-да. Российское законодательство для женщин
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Ответ RAMIK
Комментарий скрыт
За миллионы которые она отобрала у Аршавина из любой можно сделать конфетку.
+3
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Детям останется, если бывшая жена не продаст
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