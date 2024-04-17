Аршавин о покере на «Энфилде»: «Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола»

Андрей Аршавин вспомнил о своем покере в матче АПЛ с «Ливерпулем» (4:4).

Игра состоялась 21 апреля 2009 года.

— 21 апреля для вас особенный день?

— Нет. Я его не вспоминаю и не отмечаю. Только журналисты не дают забыть о покере в ворота « ». Как круглая дата — сразу много звонков. Так было и сейчас, и в 2019-м.

Вот недавно моей дочке Яне исполнилось 16 лет. В соцсетях наткнулся на видео — 3 апреля 2008-го, когда она родилась, я забил за «Зенит» в четвертьфинале Кубка УЕФА «Байеру» и «покачал люльку». Если честно, этот момент трогает меня гораздо больше.

— Когда последний раз пересматривали матч на «Энфилде»?

— Целиком-то? Ни разу. А голы время от времени выползают в соцсетях. В основном на английском языке.

Забавно слушать, как комментатор Sky Sports описывает мой четвертый гол. Впрочем, тогда никто, включая меня, не верил, что забью. Точнее, что на 90-й минуте добегу от своей штрафной до чужой, обогнав Уолкотта. Что он отдаст мне мяч. Что я ударю и попаду.

— Перед интервью освежил в памяти ваши голы. Бросилось в глаза, что после хет-трика вы показали три пальца, а затем в недоумении развели руки в стороны. Вскоре картина повторилась — уже с четырьмя пальцами. Так что это было? Озарение?

— Да какое озарение... Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола.

Хотя нельзя сказать, что все легко давалось. Первый тайм вообще получился не очень хорошим — и для меня, и для «Арсенала». Но потом Фабрегас такой пас отдал, что трудно было не забить.

Второй гол — пушка. Почти в стиле Колодина. Третий — повезло, что в штрафной мяч отскочил именно ко мне. Ну, а четвертый... Важно, что остались силы на 70-метровый рывок. Все-таки шла 90-я минута. Иногда думаю: бежал ли я в своей жизни быстрее, чем в том эпизоде? Наверное, нет, — сказал экс-хавбек « ».