Аршавин о покере на «Энфилде»: «Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола»
Андрей Аршавин вспомнил о своем покере в матче АПЛ с «Ливерпулем» (4:4).
Игра состоялась 21 апреля 2009 года.
— 21 апреля для вас особенный день?
— Нет. Я его не вспоминаю и не отмечаю. Только журналисты не дают забыть о покере в ворота «Ливерпуля». Как круглая дата — сразу много звонков. Так было и сейчас, и в 2019-м.
Вот недавно моей дочке Яне исполнилось 16 лет. В соцсетях наткнулся на видео — 3 апреля 2008-го, когда она родилась, я забил за «Зенит» в четвертьфинале Кубка УЕФА «Байеру» и «покачал люльку». Если честно, этот момент трогает меня гораздо больше.
— Когда последний раз пересматривали матч на «Энфилде»?
— Целиком-то? Ни разу. А голы время от времени выползают в соцсетях. В основном на английском языке.
Забавно слушать, как комментатор Sky Sports описывает мой четвертый гол. Впрочем, тогда никто, включая меня, не верил, что забью. Точнее, что на 90-й минуте добегу от своей штрафной до чужой, обогнав Уолкотта. Что он отдаст мне мяч. Что я ударю и попаду.
— Перед интервью освежил в памяти ваши голы. Бросилось в глаза, что после хет-трика вы показали три пальца, а затем в недоумении развели руки в стороны. Вскоре картина повторилась — уже с четырьмя пальцами. Так что это было? Озарение?
— Да какое озарение... Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола.
Хотя нельзя сказать, что все легко давалось. Первый тайм вообще получился не очень хорошим — и для меня, и для «Арсенала». Но потом Фабрегас такой пас отдал, что трудно было не забить.
Второй гол — пушка. Почти в стиле Колодина. Третий — повезло, что в штрафной мяч отскочил именно ко мне. Ну, а четвертый... Важно, что остались силы на 70-метровый рывок. Все-таки шла 90-я минута. Иногда думаю: бежал ли я в своей жизни быстрее, чем в том эпизоде? Наверное, нет, — сказал экс-хавбек «Арсенала».
ну и всё вышесказанное никоим образом не влияет на то, что Шава был выдающимся футболистом и в Англии попылил неплохо)
https://www.premierleague.com/match/6653
Прикол в том, что эти 4 гола Аршавина - 4 удара в створ, которые нанес в матче Арсенал...