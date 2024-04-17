Аршавин о покере на «Энфилде»: «Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола»

Теги Андрей Аршавин Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин вспомнил о своем покере в матче АПЛ с «Ливерпулем» (4:4).

Игра состоялась 21 апреля 2009 года.

— 21 апреля для вас особенный день?

— Нет. Я его не вспоминаю и не отмечаю. Только журналисты не дают забыть о покере в ворота «Ливерпуля». Как круглая дата — сразу много звонков. Так было и сейчас, и в 2019-м.

Вот недавно моей дочке Яне исполнилось 16 лет. В соцсетях наткнулся на видео — 3 апреля 2008-го, когда она родилась, я забил за «Зенит» в четвертьфинале Кубка УЕФА «Байеру» и «покачал люльку». Если честно, этот момент трогает меня гораздо больше.

— Когда последний раз пересматривали матч на «Энфилде»?

— Целиком-то? Ни разу. А голы время от времени выползают в соцсетях. В основном на английском языке.

Забавно слушать, как комментатор Sky Sports описывает мой четвертый гол. Впрочем, тогда никто, включая меня, не верил, что забью. Точнее, что на 90-й минуте добегу от своей штрафной до чужой, обогнав Уолкотта. Что он отдаст мне мяч. Что я ударю и попаду.

— Перед интервью освежил в памяти ваши голы. Бросилось в глаза, что после хет-трика вы показали три пальца, а затем в недоумении развели руки в стороны. Вскоре картина повторилась — уже с четырьмя пальцами. Так что это было? Озарение?

— Да какое озарение... Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола.

Хотя нельзя сказать, что все легко давалось. Первый тайм вообще получился не очень хорошим — и для меня, и для «Арсенала». Но потом Фабрегас такой пас отдал, что трудно было не забить.

Второй гол — пушка. Почти в стиле Колодина. Третий — повезло, что в штрафной мяч отскочил именно ко мне. Ну, а четвертый... Важно, что остались силы на 70-метровый рывок. Все-таки шла 90-я минута. Иногда думаю: бежал ли я в своей жизни быстрее, чем в том эпизоде? Наверное, нет, — сказал экс-хавбек «Арсенала».

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45 комментариев
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Просто 4 реализованных ожидания от 4 ударов по мячу.
+115
-2
+113
Ответ seppblatter@mail.ru
Просто 4 реализованных ожидания от 4 ударов по мячу.
Дарвину Нуньесу о таком остаётся только мечтать
+54
-4
+50
лукавит Андрей Сергеевич про "стечение обстоятельств" )) мастерство не пропьешь
+45
-8
+37
Утром покупаю СЭ и понять не могу, что за херня: Аршавин 4 раза написан, думал , не проснулся ещё.
+34
-1
+33
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Дарвину Нуньесу о таком остаётся только мечтать
Да о чем мечтать? У Дарвина был момент когда он вышел на замену в матче с Ньюкаслом и забил 2 года когда Ливерпуль играл в 10. Все так смеются над Дарвином, а ведь в свое время так же смеялись и над Бенземой и мы знаем чем все закончилось.
+34
-7
+27
Ответ Северный болельщик
Шаве не повезло с Венгером, также, как и Миранчуку с Гаспером.
Шаве офигеть как повезло с Венгером и когда он попал в клуб. У того же Гвардиолы он бы закончил как Глеб
+26
-3
+23
А вообще, конечно время летит, гол Графите Баварии всегда выползает и на виду везде, а тоже прошло уже 15 лет.
+20
0
+20
Ну матч целиком пересматривать смысла нет, там Арсенал возили по полю 90 минут. Ливеру не повезло, что повезло Аршавину.
+12
0
+12
Шава конечно феерично тогда зажох ..))
+12
0
+12
Аршавин скромняга, молодец
+9
0
+9
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален пользователем
Принимай Сеалекс, надолго хватит!
+9
-1
+8
Лукавит Сергеевич, такое не забывается
+8
0
+8
Ответ Stewart D.
Комментарий скрыт
Так не читал бы. Аналогичные случаи от наших припомни
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+3
Шава прав, такие штуки это всегда удачное стечение обстоятельств. даже для игроков уровня Месси или Роналду покер команде уровня Ливерпуля это огромное везение. и я тот матч смотрел, Шава кроме голов особо и ничего не сделал на поле) но когда у тебя 4 мяча получается забить за игру, то можно хоть кальян в сторонке курить всё оставшееся время)

ну и всё вышесказанное никоим образом не влияет на то, что Шава был выдающимся футболистом и в Англии попылил неплохо)
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Особенно когда это смотришь в прямом эфире , это было очень эффектно…. Андрюха лучший
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Скромняга! Матч эпичный, конечно. По накалу у нас таких матчей не бывает
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+2
Ответ Dmitriy Vin
Смотрел в прямом эфире. Круто было. Аршавин - один из самых ленивых и самых одарённых футболистов нашей страны в 21 веке.
Когда ты в очередной раз вспоминаешь миф о ленивом Аршавине, наверное, считаешь себя круче него? А не хотите, поднять статистику Шавы и посмотреть, сколько он пробегал за матч? Я его как-то сравнивал с Халком (которого никто никогда в лени не упрекал) в тех матчах, где они играли вместе (это для корректности), и Шава пробегал гораздо больше.
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Не люблю ни "Арсенал", ни тем более Черданцева, но от этого "Покажите нам, что здесь! Мы же не видим, а теперь видим... Аршавин побежал забивать покер! Если он забьёт..." до сих пор мурашки бывают при просмотре.
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Ответ batterbin
90 минут тот Ливерпуль не мог возить никого, включая тот Арсенал...
У Ливера 26 ударов, 14 в створ. У Арсенала 8 и 4 в створ. Плюс владение у ливера 55%

https://www.premierleague.com/match/6653
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
Повезло? Венгер из него пытался сделать флангового бегунка, которым Аршавин никогда не был. Это как гвозди микроскопом забивать - можно, конечно, но зачем?
Мы какие-то разные матчи смотрели. Аршавин у Венгера был полностью освобожден от обороны, он ставил его на любое место на поле, где тот бы приносил пользу, никогда у него не было конкретных тактических задач, несколько месяцев вообще играл центрального нападающего. Ровно тот же путь, кстати, прошел Алексис Санчес. Тоже самое было с Насри и Уоллкотом. Венгер никогда не был сторонником строгих схем. Более того номинально игрок левого фланга был свободным художником еще со времен Анри. На моей памяти за все годы Венгера в Арсенале там было только два бровочника в основе - Пирес и Юнберг, все.
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Шаве офигеть как повезло с Венгером и когда он попал в клуб. У того же Гвардиолы он бы закончил как Глеб
Повезло? Венгер из него пытался сделать флангового бегунка, которым Аршавин никогда не был. Это как гвозди микроскопом забивать - можно, конечно, но зачем?
+1
0
+1
Ответ Kubinec_
лукавит Андрей Сергеевич про "стечение обстоятельств" )) мастерство не пропьешь
Да не, пропил, уже через пару сезонов после Энфилда
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Ответ Тюменский медвежонок
а можете привезти конкретный год и сезон где Бензема "порол" безумное количество моментов как Нуньес? Бензема не шибко много забивал в эпоху Роналду в Реале, но Бензема при этом был все равно максимально полезен в подыгрыше и как распасовщик и порол моменты крайне редко, максимально нелепое сравнение двух разных ситуаций у футболистов. В целом я ваш посыл услышал, у болельщиков Ливерпуля всегда "всё самое лучшее и сильное" и я уверен что вы на полном серьезе уже сейчас считаете Нуньеса сильнее чем Аршавин, просто тактично умолчали
Вот статья https: //www.sports.ru/tribuna/blogs/vadimlukomski/1515985.html это 2017 год. Не обязательно читать статью, но комментарии почитайте ) Тут как раз таки и написано про его игру в подыгрыше и реализации ) Ну про то что у "Ливерпуля все самое лучшее и сильное" это вы сами придумали а потом про красных пишут что "Мы считаем свой клуб лучшим, то что игроки у нас нереальные, квадруплы и т.д". Я так не считаю я просто, люблю Ливерпуль и все, не надо додумывать. Я не считаю Дарвина сильнее Аршавина не надо додумывать за меня ) Я просто написал их не корректно сравнивать и все да и плюс игроки разных позиций вообще.
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Ответ ramazanovv24
Я не в коем случае не сравниваю Дарвина с Аршавином. Я просто привел пример с Бенземой над которым все так же смеялись ) И что в итоге? ЗМ и 5 ЛЧ и стал легендой Реала. И по мне так глупа сейчас делать выводы Аршавин давным-давно закончил карьеру и Дарвина которому 24 года и вся карьера еще впереди. Будем делать выводы когда Дарвин завершит карьеру.
Будем делать вывод, когда нуньес запорет ещё 1оо5оо моментов
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А "спонсоры" этого голевого безумия - Пепе Рейна и Лукаш Фабьянский все еще в строю!
Прикол в том, что эти 4 гола Аршавина - 4 удара в створ, которые нанес в матче Арсенал...
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блин этот момент с качанием люльки после гола Байеру помню как вчера, 16 лет прошло 😯😯
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Мне всегда приятно вспоминать тот матч.
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В матче с Байером был лучшим , творил магию
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Ответ Тюменский медвежонок
вы на полном серьезе сравниваете Аршавина и Нуньеса? это как конфету с гамном сравнить, Аршавин никогда в своей карьере не транжирил столько моментов как транжирит Нуньес, это абсолютно разные по уровню футболисты, Аршавин - супер скилловый и гениальный футболист (это большая редкость), Нуньес - просто добротный футболист
Я не в коем случае не сравниваю Дарвина с Аршавином. Я просто привел пример с Бенземой над которым все так же смеялись ) И что в итоге? ЗМ и 5 ЛЧ и стал легендой Реала. И по мне так глупа сейчас делать выводы Аршавин давным-давно закончил карьеру и Дарвина которому 24 года и вся карьера еще впереди. Будем делать выводы когда Дарвин завершит карьеру.
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Ответ ramazanovv24
Я не в коем случае не сравниваю Дарвина с Аршавином. Я просто привел пример с Бенземой над которым все так же смеялись ) И что в итоге? ЗМ и 5 ЛЧ и стал легендой Реала. И по мне так глупа сейчас делать выводы Аршавин давным-давно закончил карьеру и Дарвина которому 24 года и вся карьера еще впереди. Будем делать выводы когда Дарвин завершит карьеру.
а можете привезти конкретный год и сезон где Бензема "порол" безумное количество моментов как Нуньес? Бензема не шибко много забивал в эпоху Роналду в Реале, но Бензема при этом был все равно максимально полезен в подыгрыше и как распасовщик и порол моменты крайне редко, максимально нелепое сравнение двух разных ситуаций у футболистов. В целом я ваш посыл услышал, у болельщиков Ливерпуля всегда "всё самое лучшее и сильное" и я уверен что вы на полном серьезе уже сейчас считаете Нуньеса сильнее чем Аршавин, просто тактично умолчали
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