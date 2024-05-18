Бальбуэна сделал дубль в матче с «Крыльями». Это первые голы защитника «Динамо» в сезоне РПЛ
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна забил первые голы в сезоне РПЛ – в 29-м туре.
В матче с «Крыльями Советов» (2:1, второй тайм) капитан москвичей дважды забил после розыгрышей угловых: головой на 29-й минуте и ударом из-за штрафной на 57-й.
До этого момента Бальбуэна не забивал в этом сезоне РПЛ. В последний раз парагваец забивал в чемпионате России в мае 2022 года.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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С отличной победой СораДники!!!