Бальбуэна сделал дубль в матче с «Крыльями». Это первые голы защитника «Динамо» в сезоне РПЛ

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Футбол

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна забил первые голы в сезоне РПЛ – в 29-м туре.

В матче с «Крыльями Советов» (2:1, второй тайм) капитан москвичей дважды забил после розыгрышей угловых: головой на 29-й минуте и ударом из-за штрафной на 57-й.

До этого момента Бальбуэна не забивал в этом сезоне РПЛ. В последний раз парагваец забивал в чемпионате России в мае 2022 года.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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10 комментариев
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В важнейшем матче дуплетом. Молодец
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+7
Вот это я понимаю капитан👍
+6
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+6
Золотые голы?
+2
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Солдатенкова и Ломаева гнать из команды. Из-за их ошибок Крылья пропустили слишком много мячей в этом сезоне.
+1
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Первые голы Бальбуэны, но зато какие нужные и супер важные!
С отличной победой СораДники!!!
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Расчехлился в самый нужный момент.
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Первые и самые нужные
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Парагвайский Тюрам))
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У него трипл-дабл. Еще один в свои привез :-))))
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Ответ Вячеслав Припузов
Золотые голы?
узнаем в Грозном)
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