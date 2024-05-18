Блогер Влад Бумага нанес первый удар в матче «Динамо» – «Крылья». У него 54 млн подписчиков в YouTube

Влад Бумага нанес символический первый удар в матче «Динамо» – «Крылья Советов».

Команды проводят игру в рамках 29-го тура Мир (0:0, первый тайм).

Символический первый удар по мячу нанесли видеоблогер Влад Бумага и подопечный семейного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Тимофей Васильев.

Влад Бумага, также известный как Влад А4 – один из самых популярных блогеров русскоязычного сегмента YouTube, на его канал подписаны 54,2 миллиона человек.

Фото: t.me/fcdynamo/23095

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