Блогер Влад Бумага нанес первый удар в матче «Динамо» – «Крылья». У него 54 млн подписчиков в YouTube

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва соцсети YouTube Благотворительность Футбол

Влад Бумага нанес символический первый удар в матче «Динамо» – «Крылья Советов».

Команды проводят игру в рамках 29-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм). 

Символический первый удар по мячу нанесли видеоблогер Влад Бумага и подопечный семейного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Тимофей Васильев.

Влад Бумага, также известный как Влад А4 – один из самых популярных блогеров русскоязычного сегмента YouTube, на его канал подписаны 54,2 миллиона человек.

Фото: t.me/fcdynamo/23095

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья Советов». 

16 комментариев
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Чувак занимается благотворительностью, да и в целом ничего аморального не делает, создавая контент скорее для подростков. Не понимаю откуда такой негатив в комментариях.
+26
-6
+20
Ответ Benjamin
Чувак занимается благотворительностью, да и в целом ничего аморального не делает, создавая контент скорее для подростков. Не понимаю откуда такой негатив в комментариях.
Он воровал чужой контент. Многие из-за этого его хейтят
+7
-1
+6
Ответ Benjamin
Чувак занимается благотворительностью, да и в целом ничего аморального не делает, создавая контент скорее для подростков. Не понимаю откуда такой негатив в комментариях.
Он контент не создает, а полностью его ворует у иностранных блогеров
+8
-2
+6
Жесть. В России 140 млн населения. А на Влада подписано 54 млн. Вот это охватил)
+5
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+5
Ответ Benjamin
Чувак занимается благотворительностью, да и в целом ничего аморального не делает, создавая контент скорее для подростков. Не понимаю откуда такой негатив в комментариях.
Челики дальше заголовка не читают.
+6
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+4
Он сидит на чем то
+1
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Комментарий удален пользователем
Очень самодовольный и пафосный тип. Погуглите.
+1
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У меня доча смотрит, как и все остальные дети
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Ответ Benjamin
Чувак занимается благотворительностью, да и в целом ничего аморального не делает, создавая контент скорее для подростков. Не понимаю откуда такой негатив в комментариях.
Все "блогеры" работают на систему.
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Ответ Мартинелли
Он контент не создает, а полностью его ворует у иностранных блогеров
Блогеры воруют у других блогеров, вот это да. Это делают абсолютно все популярные блогеры. Тот же Макс +100500 просто скопировал формат RWJ. Более того, практически все популярные ТВ-шоу скопированы с их зарубежных аналогов, разве что уже по лицензии. И это из-за этого не любит или ненавидит кого-то? Кучка придурков?
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Ответ Lindeman
Прикинь на его не только в России подписаны и в ютубе у тебя может быть больше одного аккаунта
Я понимаю, что это не только в России
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