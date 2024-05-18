Блогер Влад Бумага нанес первый удар в матче «Динамо» – «Крылья». У него 54 млн подписчиков в YouTube
Влад Бумага нанес символический первый удар в матче «Динамо» – «Крылья Советов».
Команды проводят игру в рамках 29-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
Символический первый удар по мячу нанесли видеоблогер Влад Бумага и подопечный семейного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Тимофей Васильев.
Влад Бумага, также известный как Влад А4 – один из самых популярных блогеров русскоязычного сегмента YouTube, на его канал подписаны 54,2 миллиона человек.
Фото: t.me/fcdynamo/23095
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья Советов».