Защитник «Енисея» Хозин о драке на базе отдыха: «Поинтересовался, почему нельзя было попросить нас сделать музыку тише. Ответили, что вопросы будут решать через Росгвардию»

Футболист «Енисея» рассказал свою версию причин драки на базе отдыха.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты красноярского клуба подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».

На защитника «Енисея» , который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол. Вскоре было заведено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью.

По словам Хозина, спортсмены с семьями действительно проводили время 13 мая на базе отдыха «Зеленка». Музыка играла, но негромко. Тем не менее к ним подошла администратор и попросила сделать тише, что игроки и сделали.

«Может быть, на пару песен могли сделать громче, на любимые песни. А так не могу сказать, что мы очень громко слушали музыку», – отметил футболист.

Игроки «Енисея» были в недоумении, когда приехали росгвардейцы. Поговорив с силовиками и другими отдыхающими, игроки пришли к выводу, что музыка из их беседки никого не отвлекает, отмечает Хозин.

«Чтобы убедиться, что мы никому не мешаем, решили поинтересоваться у соседей по беседкам, не беспокоит ли их наша музыка. Они нам любезно пояснили, что нет, наоборот, музыка создает приятную атмосферу и никому не мешает», – рассказал Владимир.

После второго визита Росгвардии Хохин продолжил общаться с посетителями базы и спрашивать, кому мешают спортсмены. Он обошел несколько беседок, а затем обратил внимание на ту, что находилась в 20 метрах от той, где находились игроки «Енисея». Оказалось, что Росгвардию вызвали эти отдыхающие.

«Я поинтересовался, почему нельзя было просто подойти и попросить сделать тише. На это мне ответили, что вопросы будут решать через Росгвардию», – заявил защитник «Енисея».

Вместо конструктивного диалога, пояснил Владимир, начались провокации и грубые, нецензурные выражения.

«Думаю, это было сделано специально, потому что они узнали нас, в связи с чем хотели начать конфликт», – поделился мнением футболист.

Защитник «Енисея» Хозин о драке: «Нас цепляли весь вечер. Девушка Лиля угрожала, что ситуация будет против нас, если мы не пойдем на ее финансовые условия»

«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих