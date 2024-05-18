Защитник «Енисея» Хозин о драке на базе отдыха: «Поинтересовался, почему нельзя было попросить нас сделать музыку тише. Ответили, что вопросы будут решать через Росгвардию»

Теги Владимир Хозин премьер-лига Россия происшествия Первая лига Енисей Футбол

Футболист «Енисея» рассказал свою версию причин драки на базе отдыха.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты красноярского клуба подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».

На защитника «Енисея» Владимира Хозина, который, по данным пострадавшей стороны, был одним из виновников конфликта, составлен административный протокол. Вскоре было заведено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью.

По словам Хозина, спортсмены с семьями действительно проводили время 13 мая на базе отдыха «Зеленка». Музыка играла, но негромко. Тем не менее к ним подошла администратор и попросила сделать тише, что игроки и сделали.

«Может быть, на пару песен могли сделать громче, на любимые песни. А так не могу сказать, что мы очень громко слушали музыку», – отметил футболист.

Игроки «Енисея» были в недоумении, когда приехали росгвардейцы. Поговорив с силовиками и другими отдыхающими, игроки пришли к выводу, что музыка из их беседки никого не отвлекает, отмечает Хозин.

«Чтобы убедиться, что мы никому не мешаем, решили поинтересоваться у соседей по беседкам, не беспокоит ли их наша музыка. Они нам любезно пояснили, что нет, наоборот, музыка создает приятную атмосферу и никому не мешает», – рассказал Владимир.

После второго визита Росгвардии Хохин продолжил общаться с посетителями базы и спрашивать, кому мешают спортсмены. Он обошел несколько беседок, а затем обратил внимание на ту, что находилась в 20 метрах от той, где находились игроки «Енисея». Оказалось, что Росгвардию вызвали эти отдыхающие.

«Я поинтересовался, почему нельзя было просто подойти и попросить сделать тише. На это мне ответили, что вопросы будут решать через Росгвардию», – заявил защитник «Енисея».

Вместо конструктивного диалога, пояснил Владимир, начались провокации и грубые, нецензурные выражения.

«Думаю, это было сделано специально, потому что они узнали нас, в связи с чем хотели начать конфликт», – поделился мнением футболист.

Защитник «Енисея» Хозин о драке: «Нас цепляли весь вечер. Девушка Лиля угрожала, что ситуация будет против нас, если мы не пойдем на ее финансовые условия»

«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих

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4 комментария
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Оказывается, все было чинно-благородно.
«Поинтересовались,пояснили,попросили»…
В итоге «конструктивного диалога» не получилось.
Так и представляется себе это интеллигентное недопонимание
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Гуляем на полную, играем на чуть-чуть.
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У меня тоже были в соседях любители громкой музыки. Полиция так и советовала: сами не разбирайтесь, вызывайте
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Да просто начали ходить по столам и быковать, кто из вас вызвал гавардию. А то прямо во время "культурного отдыха" с алкоголем, хозина очень взволновал вопрос, кому же они помешали музыкой и почему нельзя было к ним вежливо подойти. И причём обошёл ведь все столы, лучше бы с таким же упорством тренировался
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