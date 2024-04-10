Медведев опроверг выкуп «Зенитом» Изидора у «Локо»: «Нет, у нас есть время»
Александр Медведев опроверг выкуп «Зенитом» Вильзона Изидора у «Локомотива».
Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга заплатит москвичам 4 млн евро за 23-летнего форварда Изидора, опция обязательного выкупа активирована.
– Соответствует ли эта информация действительности?
– Не соответствует, у нас есть время, – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.
Изидор был арендован «Зенитом» у «Локомотива» в летнее трансферное окно. За петербургский клуб Вильзон провел 16 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.