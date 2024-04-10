Медведев опроверг выкуп «Зенитом» Изидора у «Локо»: «Нет, у нас есть время»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев опроверг выкуп «Зенитом» Вильзона Изидора у «Локомотива».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга заплатит москвичам 4 млн евро за 23-летнего форварда Изидора, опция обязательного выкупа активирована.

– Соответствует ли эта информация действительности?

– Не соответствует, у нас есть время, – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.

Изидор был арендован «Зенитом» у «Локомотива» в летнее трансферное окно. За петербургский клуб Вильзон провел 16 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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5 комментариев
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Парень старается, но и только. На фоне Кассьерры и Сергеева смотрится бледно, хоть периодически получает игровое время. Уж лучше раскошелиться на Тюкавина.
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«Нет, у нас есть время, послать этого кадра»
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Объективно,Изидор Зениту не нужен.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Парень старается, но и только. На фоне Кассьерры и Сергеева смотрится бледно, хоть периодически получает игровое время. Уж лучше раскошелиться на Тюкавина.
Тюкавина? Да там миллионов 20 как минимум запросят, у нас и так норм форварды
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