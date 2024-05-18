«Зенит» хочет продлить контракт с 37-летним вратарем Михаилом Кержаковым («Чемпионат»)

«Зенит» хочет продлить контракт с 37-летним вратарем Михаилом Кержаковым.

«В случае ухода Михаила клубу придется экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов заведомо сильнее Кержакова особо нет», – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

является воспитанником « », а за основу выступает с сезона-2015/16.

В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей в Мир и 11 раз сыграл на ноль.