«Зенит» хочет продлить контракт с 37-летним вратарем Михаилом Кержаковым («Чемпионат»)

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

«Зенит» хочет продлить контракт с 37-летним вратарем Михаилом Кержаковым.

«В случае ухода Михаила клубу придется экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов заведомо сильнее Кержакова особо нет», – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией. 

Кержаков является воспитанником «Зенита», а за основу выступает с сезона-2015/16.

В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей в Мир РПЛ и 11 раз сыграл на ноль. 

4 комментария
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Ему уже 37?... Быстро бежит время..
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норм вратарь, для замены точно сойдёт да и так может играть основным
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