«Зенит» хочет продлить контракт с 37-летним вратарем Михаилом Кержаковым («Чемпионат»)
«Зенит» хочет продлить контракт с 37-летним вратарем Михаилом Кержаковым.
«В случае ухода Михаила клубу придется экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов заведомо сильнее Кержакова особо нет», – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.
Кержаков является воспитанником «Зенита», а за основу выступает с сезона-2015/16.
В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей в Мир РПЛ и 11 раз сыграл на ноль.