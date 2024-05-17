Гендиректор «Црвены Звезды» о Станковиче в «Спартаке»: «Рады, что следующий шаг он сделает именно в России, братской стране. Он может дать многое, а после его ждут большие европейские клубы»

Гендиректор «Црвены Звезды» рад назначению Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

Станкович работал в « » с 2019 по 2022 год, трижды став с ней чемпионом страны, два раза выиграв Кубок Сербии. Также он дважды выводил команду в плей-офф Лиги Европы.

«Хочу поздравить с новым назначением, а также « » с отличным выбором. Деян – громкое имя для «Црвены Звезды». Он оставил свой след в нашем клубе сначала как легендарный игрок, а затем проявил себя как тренер.

«Звезда» дала ему шанс в начале тренерской карьеры, мы в него поверили, и оказалось, что не ошиблись. Мы особенно рады, что следующий шаг он сделает именно в России, братской стране и среди братского народа. Мы уверены, что, обладая знаниями, уникальным авторитетом и харизмой, он может дать клубу многое.

Болельщики «Спартака» знают, как сложно руководить «Црвеной Звездой», Деян преуспел в этом. Нет сомнений, что он так же будет руководить вашим клубом. Уверен, что Станковича ждет великолепная тренерская карьера и что после «Спартака» его ждут большие европейские клубы. А пока желаю ему успехов в российском футболе», – сказал Звездан Терзич.