Федун о «Спартаке»: «Может зацепиться за медали, учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе «Зенит»

Леонид Федун считает, что «Спартаку» по силам финишировать в первой тройке в РПЛ.

После 24 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место, отставая от идущего третьим « » на 3 очка.

«Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе « », « » может зацепиться за медали.

Все в его ногах, как говорится», – сказал бывший владелец «Спартака».

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