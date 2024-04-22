Федун о «Спартаке»: «Может зацепиться за медали, учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе «Зенит»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун считает, что «Спартаку» по силам финишировать в первой тройке в РПЛ.

После 24 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место, отставая от идущего третьим «Динамо» на 3 очка.

«Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. 

Все в его ногах, как говорится», – сказал бывший владелец «Спартака».

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51 комментарий
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Один раз победили, всё вернулись править?
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Можно считать, что начало нового цикла объявлено официально. Причем не кем-нибудь, а Федуном - отцом-основателем спартаковских циклов.
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Начинается, один норм матч (и то просто всё что можно залетело) и понеслось….
Опять разговор про медали, пока ….. не дали
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Логично. Если Спартак брал золото за три тура, то за шесть может взять целых два.
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Первая победа! Тренер внушил команде победный ДУХ! Нападение раскрылось и у нас лучшие воспитанники в РПЛ!
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каждая,какая-никакая, победа обитателей тарасовки обрекает нас всю неделю перед следующим туром слышать из каждого утюга о каких-то там медалях и о грядущем великом возрождении )))
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Одна победа и Спартак уже в медали метит)))
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Ответ pelevin78
дух бромантаном попахивает )
классику знать надо, товарищ ;-)
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Федун буквально говорит, что соперники настолько ужасные, что даже Спартак может за бронзу зацепиться) молодец что не летает в облаках, и адекватно оценивает уровень красно белых
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Началось.
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Ответ fussballer
Федун и не говорил о чемпионстве. О медалях, что выглядит реальным. Бронза вполне достижима. А может и серебро, если повезёт.
А Зенит он упомянул в контексте борьбы за бронзу?
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Победили из-за тупейшей ошибки Песьякова, и пошли пошли разговоры о чемпионстве. Просто клоуны от мала до велика
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спартак похоже опять включился в борьбу за чемпионский титул !
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А при Федуне то все было по другому конечно же,и чемпионат другой и Спартак другой?Как он с высока заговорил.
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Уже забыл как Зенит возил Спартак в кубке меньше недели назад.
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Ответ arminas
Первая победа! Тренер внушил команде победный ДУХ! Нападение раскрылось и у нас лучшие воспитанники в РПЛ!
дух бромантаном попахивает )
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Ответ vvdimirov
Что ни гол, то чистый подарочек от Ростова Спартаку. И надо же, какие безмозглые люди стоят во главе российского футбола , видя в 5:1 высокий класс Спартака.
Ростов же лучшая команда весны, а Карпин тренер месяца, именно так усирался весь матч тв перед игрой, а в итоге получили 5. А про подарки можно говорить и в контексте Спартака, также подарили много мячей по весне да и по сезону
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Зенит слишком уверен в своëм превосходстве. Позволяет себе расслабон в играх с командами значительно уступающими в классе. Так было в последних играх с КС, Спартаком и Оренбургом. Забивать стали мало, да и в защите бывают провалы. Этот сезон должны конечно вытащить, но только на классе.
А класс- это один тип из одного городка в кабинете одной госкорпорации...
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Вернулись править, что уж говорить. Думаю до перенесённого тура еще и услышим про то , что 12 очков- вполне отыгрываемый задел)
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Ну в одном он прав: клубы РПЛ выглядят не очень. Отсутствие еврокубков расхолаживает. Важная часть мотивации для команд просто отсутствует
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Ответ pelevin78
каждая,какая-никакая, победа обитателей тарасовки обрекает нас всю неделю перед следующим туром слышать из каждого утюга о каких-то там медалях и о грядущем великом возрождении )))
Какая никакая это мучение Зенита с Балтикой и Оренбургом, когда люди весь второй тайм отбиваются и даже по воротам не бьют, вот это игра чемпиона))
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Ответ Dmitri 78
Федун буквально говорит, что соперники настолько ужасные, что даже Спартак может за бронзу зацепиться) молодец что не летает в облаках, и адекватно оценивает уровень красно белых
И остальных
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Ответ Owen_the_Simple
А Зенит он упомянул в контексте борьбы за бронзу?
Навряд ли он думает, что можно отыграть 12 очков за 6 туров
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Ответ NorthPole
Один раз победили, всё вернулись править?
А что изменилось, весь сезон Спартак играет сомнительно. 24 тура - 3 очка от 3 места. О каком правлении речь если это просто факт?
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Ответ Джони Му
Победили из-за тупейшей ошибки Песьякова, и пошли пошли разговоры о чемпионстве. Просто клоуны от мала до велика
Федун и не говорил о чемпионстве. О медалях, что выглядит реальным. Бронза вполне достижима. А может и серебро, если повезёт.
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Ответ </c/>
всё возможно, но только если выиграть все оставшиеся матчи...
Ага. Но для этого все соперники должны все матчи проиграть.
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О чём он думал когда упоминал Зенит в борьбе Спартака за медали?
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Цикл!!!
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Цикл Спартака начался по новой
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Какой смысл от медалей в чемпионате водокачки, когда они не дают ни Европы ни титула?
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