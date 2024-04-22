Федун о «Спартаке»: «Может зацепиться за медали, учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе «Зенит»
Леонид Федун считает, что «Спартаку» по силам финишировать в первой тройке в РПЛ.
После 24 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место, отставая от идущего третьим «Динамо» на 3 очка.
«Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали.
Все в его ногах, как говорится», – сказал бывший владелец «Спартака».
Слишкович – супер! Тактически взбодрил «Спартак» и провоцировал ошибки «Ростова»
Опять разговор про медали, пока ….. не дали