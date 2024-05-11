Хави хочет перестроить атаку «Барселоны» и не нуждается в Левандовском. Тренер считает, что Роберт уже не наберет былую форму

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Пини Захави Роберт Левандовски Футбол

«Барселона» готова расстаться с Робертом Левандовским.

Как сообщает Diario Sport, на следующей неделе Пини Захави, агент форварда, прилетит в Испанию и встретится с Деку, спортивным директором «блауграны», и Жоаном Лапортой, президентом клуба. Стороны обсудят в том числе и будущее польского футболиста.

Отмечается, что главный тренер каталонцев Хави хочет перестроить атаку перед следующим сезоном и считает, что без Левандовского можно обойтись. Он убежден, что нападающий уже вряд ли наберет былую форму, а высвободившиеся в случае расставания с ним деньги можно будет потратить на других игроков.

При этом «Барселона» будет действовать максимально деликатно и уважительно. Роберта не будут вынуждать уйти, с ним не хотят портить отношения. Его могут попросить пойти на снижение зарплаты, но агент может отказаться от подобного варианта.

В текущем сезоне Левандовски забил 17 голов в 31 матче в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий
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Леву бы в Тоттенхэм. С Соном была бы продуктивной эта связка. Да, не молод, но клепать умеет.
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Ответ fRsk
Главное чтобы удалось его саудитам сбагрить лямов за 50. Будет успехом
он туда не поедет, его малышке комфортно в шортиках рассекать по Барселоне
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+14
Главное чтобы удалось его саудитам сбагрить лямов за 50. Будет успехом
+13
-2
+11
Ответ Тюменец
Леву бы в Тоттенхэм. С Соном была бы продуктивной эта связка. Да, не молод, но клепать умеет.
А Сону бы наоборот, свалить из этого болота на повышение, жалко парня((
+10
-1
+9
Секрет Полишинеля. Это давно всем известно. Половина из забитых мячей скорей всего это пенальти.
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-2
+6
Ответ AF16
этого человека могут уволить завтра, а он якобы строит какой-то план на следующий сезон, удивительно
Пока не уволили, он обязан строить планы на следующий сезон. Или он должен сидеть на попе ровно с мыслями "вдруг меня завтра уволят, вдруг меня завтра уволят"?
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Ответ fRsk
Главное чтобы удалось его саудитам сбагрить лямов за 50. Будет успехом
Да хотя бы за 20-30 лишь бы неустойку игроку неплать и то будет неплохо.
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Ответ AF16
этого человека могут уволить завтра, а он якобы строит какой-то план на следующий сезон, удивительно
Никто его не уволит, что за бред?
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Попользовались и выкидывают. Стоило ли уходить ради этого из Баварии.
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Ответ CuauhtemokBlanco
Почему новости про барсу всегда ощущаются, как мыльный сериал, в котором в начале новой серии описывают главные моменты предыдущей
Потому что это ##### не новости)
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Давай, родной, выгоняй баласт! Молодежь из Ла Масии выходят куда зрелее, чем все наши трансферы.
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Надо брать Холланда, будет новое интересное противостояние с Мбаппе )) Рафинья , Ямаль , Холланд VS Винисиус, Риго, Мбаппе ))
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Роберт что уже не наберет былую форму,это давно понятно но,если Хави со своим тренерским штабом,не изменят кардинально тренировочный процесс, то соответствующую форму, в Барсе не наберёт никто
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Ответ CuauhtemokBlanco
Почему новости про барсу всегда ощущаются, как мыльный сериал, в котором в начале новой серии описывают главные моменты предыдущей
Так потому, что это и есть мыльная опера. Хосе Игнасио и архитектор Мендисабаль не дадут соврать.)))
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Ответ Alexander Sragovich
Барса всего 1 или 2 пенальти в лиге били
у Барсы 6 пенальти если что
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Ответ Alexander Sragovich
Барса всего 1 или 2 пенальти в лиге били
Почти, 6 и 4 гола у Левы с них
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Журналюги и агенты не могут определиться. То Хави не общается с Роке и не рассчитывает на него. То Хави не рассчитывает на Левандовского. То Хави вообще чуть ли не половину состава хочет поменять. Очередные вбросы
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Ответ Amalfitano
А Хави знает толк в подковёрных играх. Меняя пол состава он как бы говорит, что я то офигенный тренер, но вот игроки какие-то кривоножки. Дайте мне других. Ему дадут других и он начнёт рассказывать, что строит команду на перспективу и понадобиться время чтобы они сыгрались.))) Надо потерпеть, в общем.)))
С финансовым положением как у Барсы - терпение именно и нужно, причём надолго. Не надо ждать возвращения на топ-уровень в ближайшие 2-3 года минимум
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Ответ Amalfitano
А Хави знает толк в подковёрных играх. Меняя пол состава он как бы говорит, что я то офигенный тренер, но вот игроки какие-то кривоножки. Дайте мне других. Ему дадут других и он начнёт рассказывать, что строит команду на перспективу и понадобиться время чтобы они сыгрались.))) Надо потерпеть, в общем.)))
Состав у Барселоны реально не соответствует амбициям независимо от того, насколько хорош или плох Хави. Другое дело, что финансы и не позволяют, чтобы соответствовал.
Ну и полсостава никто не меняет.
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Ответ Тюменец
Леву бы в Тоттенхэм. С Соном была бы продуктивной эта связка. Да, не молод, но клепать умеет.
Зачем же сразу в Тоттенхэм ?
Именно сейчас Зениту не хватает такого нападающего -
с реализацией беда !
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Ответ Cruel Snake
Времена пандемии, когда многие клубы просили снизить зарплату игроков уже прошли, но есть особенный клуб где это хотят сохранить на годы
Они воспринимают это как 25 дополнительных рычагов (по числу игроков с договорами) ))
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Времена пандемии, когда многие клубы просили снизить зарплату игроков уже прошли, но есть особенный клуб где это хотят сохранить на годы
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