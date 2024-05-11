Хави хочет перестроить атаку «Барселоны» и не нуждается в Левандовском. Тренер считает, что Роберт уже не наберет былую форму
«Барселона» готова расстаться с Робертом Левандовским.
Как сообщает Diario Sport, на следующей неделе Пини Захави, агент форварда, прилетит в Испанию и встретится с Деку, спортивным директором «блауграны», и Жоаном Лапортой, президентом клуба. Стороны обсудят в том числе и будущее польского футболиста.
Отмечается, что главный тренер каталонцев Хави хочет перестроить атаку перед следующим сезоном и считает, что без Левандовского можно обойтись. Он убежден, что нападающий уже вряд ли наберет былую форму, а высвободившиеся в случае расставания с ним деньги можно будет потратить на других игроков.
При этом «Барселона» будет действовать максимально деликатно и уважительно. Роберта не будут вынуждать уйти, с ним не хотят портить отношения. Его могут попросить пойти на снижение зарплаты, но агент может отказаться от подобного варианта.
В текущем сезоне Левандовски забил 17 голов в 31 матче в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ну и полсостава никто не меняет.
Именно сейчас Зениту не хватает такого нападающего -
с реализацией беда !