Булыкин о шансах «Динамо» на титул: «Может спокойно выиграть последние два матча, если покажет такую же игру, как против «Балтики», «Сочи» и «Зенита» 

Дмитрий Булыкин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 28 туров бело-голубые лидируют в таблице, опережая «Зенит» и « » на 2 и 3 очка соответственно.

18 мая «Динамо» сыграет дома с « », а 25-го – встретится на выезде с «Краснодаром».

«Очевидно, что «Динамо» будет непросто. «Крылья» — очень организованная и боевитая команда, способная отобрать очки у кого угодно. Не случайно в этом сезоне она играла вничью со всеми тремя лидерами.

Но «Динамо» уже не раз этой весной показывало, что у него есть игра и характер, позволяющие взять чемпионство. Команда Лички вырвала на последних минутах победы над «Сочи» (3:2) и «Балтикой» (2:1), взяла верх над «Зенитом» (1:0). Если покажет такую же игру, как против них, то может спокойно выиграть последние два матча», – сказал экс-нападающий « ».