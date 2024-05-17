Булыкин о шансах «Динамо» на титул: «Может спокойно выиграть последние два матча, если покажет такую же игру, как против «Балтики», «Сочи» и «Зенита» 

Теги Крылья Советов Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 28 туров бело-голубые лидируют в таблице, опережая «Зенит» и «Краснодар» на 2 и 3 очка соответственно.

18 мая «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов», а 25-го – встретится на выезде с «Краснодаром».

«Очевидно, что «Динамо» будет непросто. «Крылья» — очень организованная и боевитая команда, способная отобрать очки у кого угодно. Не случайно в этом сезоне она играла вничью со всеми тремя лидерами. 

Но «Динамо» уже не раз этой весной показывало, что у него есть игра и характер, позволяющие взять чемпионство. Команда Лички вырвала на последних минутах победы над «Сочи» (3:2) и «Балтикой» (2:1), взяла верх над «Зенитом» (1:0). Если покажет такую же игру, как против них, то может спокойно выиграть последние два матча», – сказал экс-нападающий «Динамо».

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1 комментарий
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блин, серьёзно к делу подошёл.
анализ, ятить твою мать!
как в думу не избрался только.. чудны дела твои Господи!
неужели на должность повыше наметил для богатыря русского.. а может и вовсе в других делах слава его ждёт.
с такими то данными..
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