Мерсон слышал, что «МЮ» общается с тренером «Ипсвича» Маккенной: «Ему нужно спросить себя, сможет ли он что-то сделать в клубе, где ван Гал и Моуринью потерпели неудачу»

Пол Мерсон сообщил об интересе «Манчестер Юнайтед» к тренеру «Ипсвича».

«Я слышал, что « » ведет переговоры с . Он прекрасный молодой тренер, но ему нужно спросить себя, сможет ли он что-то сделать в клубе, где Луи ван Гал и потерпели неудачу в последние годы.

От такой работы нельзя отказываться, но ему нужно сесть и обдумать все, что произошло после ухода сэра Алекса Фергюсона, прежде чем принимать решение», – отметил бывший нападающий сборной Англии.

Маккенна входит в тренерский штаб Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера. В « » он работает с 2021 года.