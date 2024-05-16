Мерсон слышал, что «МЮ» общается с тренером «Ипсвича» Маккенной: «Ему нужно спросить себя, сможет ли он что-то сделать в клубе, где ван Гал и Моуринью потерпели неудачу»
Пол Мерсон сообщил об интересе «Манчестер Юнайтед» к тренеру «Ипсвича».
«Я слышал, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Кираном Маккенной. Он прекрасный молодой тренер, но ему нужно спросить себя, сможет ли он что-то сделать в клубе, где Луи ван Гал и Жозе Моуринью потерпели неудачу в последние годы.
От такой работы нельзя отказываться, но ему нужно сесть и обдумать все, что произошло после ухода сэра Алекса Фергюсона, прежде чем принимать решение», – отметил бывший нападающий сборной Англии.
Маккенна входит в тренерский штаб Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера. В «Ипсвиче» он работает с 2021 года.
У Маккены опыта ГТ куда больше, к тому же он был ассистентом в МЮ у Толмача и великого Рыбака
Вон Компани тоже пели песни, а оказалось, что это обычный физрук, поставивший в Бернли убогий бей-беги. Пусть хотя бы пару лет проведет в АПЛ и покажет, на что способен на топ-уровне, а потом уже претендует на МЮ.
И ушел в более крепкий Байер
А Компани пошел в заведомо слабый Бернли, набираться опыта, и из перспективного тренера стал тренером вылетевшего клуба
Так и с любым молодым тренером может быть, остановка в слабом клубе только затормозит карьеру или даже отбросит назад
Вряд ли они бросятся усиляться, а без усиления это будет еще один Лутон. Феерию он там показывать не сможет и играть будет максимально прагматично, если целью будет выживание
И вот при таком выборе, не лучше ли рискнуть сразу с большим клубом?