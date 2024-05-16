Мерсон слышал, что «МЮ» общается с тренером «Ипсвича» Маккенной: «Ему нужно спросить себя, сможет ли он что-то сделать в клубе, где ван Гал и Моуринью потерпели неудачу»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Луи ван Гал премьер-лига Англия Ипсвич чемпионшип Пол Мерсон Киран Маккенна Футбол

Пол Мерсон сообщил об интересе «Манчестер Юнайтед» к тренеру «Ипсвича».

«Я слышал, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Кираном Маккенной. Он прекрасный молодой тренер, но ему нужно спросить себя, сможет ли он что-то сделать в клубе, где Луи ван Гал и Жозе Моуринью потерпели неудачу в последние годы.

От такой работы нельзя отказываться, но ему нужно сесть и обдумать все, что произошло после ухода сэра Алекса Фергюсона, прежде чем принимать решение», – отметил бывший нападающий сборной Англии.

Маккенна входит в тренерский штаб Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера. В «Ипсвиче» он работает с 2021 года.

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17 комментариев
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Ответ Oliver Kromwel
Боже, ну какой МЮ после чемпионшипа? По сравнению с ним у де Дзерби гигантский опыт на высшем уровне. Вон Компани тоже пели песни, а оказалось, что это обычный физрук, поставивший в Бернли убогий бей-беги. Пусть хотя бы пару лет проведет в АПЛ и покажет, на что способен на топ-уровне, а потом уже претендует на МЮ.
Артета до Арсенала никого не тренировал, а был лишь ассистентом
У Маккены опыта ГТ куда больше, к тому же он был ассистентом в МЮ у Толмача и великого Рыбака
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Не уверен, что заход Моуринью можно считать прям таким уж неудачным
+3
-1
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Золото Маккенны
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+1
Боже, ну какой МЮ после чемпионшипа? По сравнению с ним у де Дзерби гигантский опыт на высшем уровне.

Вон Компани тоже пели песни, а оказалось, что это обычный физрук, поставивший в Бернли убогий бей-беги. Пусть хотя бы пару лет проведет в АПЛ и покажет, на что способен на топ-уровне, а потом уже претендует на МЮ.
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Давайте посмотрим, что он покажет в АПЛ, торопиться некуда.
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вах я буду только рад если его назначат. но думаю надо будет посмотреть как он будет чувствовать себя в АПЛ. что покажет с Испвичем. от этого можно будет делать вывод. пока я только за!!
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Это из той же оперы, что и Роналду рассказал про проблемы, о которых и так все уже знали? Инсайдеры от Бога
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Многие из тренеров хотели бы потерпеть такую же неудачу, как Моуриньо: Лига Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.
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вот это мю во все тяжкие понесло
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Ответ Тумбочка Тевеса
Это не нужно никому, особенно самому Маккенне. Пусть спокойно работает в Ипсвиче, набирается опыта. Если все у него будет хорошо получаться, то рано или поздно какой-то клуб побольше предложит работу. И не обязательно что это будет МЮ
Маккене не нужно стать главный тренером МЮ в 38 лет? Да многие об этом мечтают и класть они хотели на этот опыт. Ну получил условный Компани опыт, что в итоге? Всем уже пофиг на него, хотя прошлым летом восхищались
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Ответ QWertY
Маккене не нужно стать главный тренером МЮ в 38 лет? Да многие об этом мечтают и класть они хотели на этот опыт. Ну получил условный Компани опыт, что в итоге? Всем уже пофиг на него, хотя прошлым летом восхищались
А вот Алонсо в свое время отказался от неплохого предложения и остался ещё на год в Реал Сосьедад Б, потому что посчитал себя неготовым к самостоятельной работе на топ-уровне. Как показала практика, он все сделала верно.
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Ответ Oliver Kromwel
А вот Алонсо в свое время отказался от неплохого предложения и остался ещё на год в Реал Сосьедад Б, потому что посчитал себя неготовым к самостоятельной работе на топ-уровне. Как показала практика, он все сделала верно.
Отказал Гладбахской Боруссии
И ушел в более крепкий Байер
А Компани пошел в заведомо слабый Бернли, набираться опыта, и из перспективного тренера стал тренером вылетевшего клуба
Так и с любым молодым тренером может быть, остановка в слабом клубе только затормозит карьеру или даже отбросит назад
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Ответ CyberUnited
Давайте посмотрим, что он покажет в АПЛ, торопиться некуда.
А на что смотреть? У Ипсвича состав по стоимости ближе к дну чемпионшипа. В 4 раза дешевле топов
Вряд ли они бросятся усиляться, а без усиления это будет еще один Лутон. Феерию он там показывать не сможет и играть будет максимально прагматично, если целью будет выживание
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Ответ Тумбочка Тевеса
Как там дела у Поттера, Ди Матео, Сульшера, Лэмпарда и других? Дофига предложений было после провала в больших клубах? Нет, если конечно Маккена хочет угробить карьеру сразу, то пожалуйста, пусть идет сразу главным в МЮ Компани восхищались разве просто так? Нет, его Бернли вынес вперед ногами чемпионшип, а вот в АПЛ не получилось. Значит ли это что Компани плохой тренер? Нет. Но одно дело провалиться с Бернли/Ипсвичем, а другое с МЮ, Челси, Ливерпулем и т.д. где тебя за первую же неудачу разорвут свои же болельщики
Ну вот уволят Компани и дальше что? Точно так же может сидеть без работы, потому что топы не позовут, а клубам из зоны вылета тренеры типо Эллардайса нужны
И вот при таком выборе, не лучше ли рискнуть сразу с большим клубом?
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