Экс-тренер «Торпедо» Шевченко: «В 2000-х не было никаких разделений – русский, украинец, белорус, литовец. Сейчас не смог поехать в Киев, чтобы похоронить брата»

Виталий Шевченко рассказал об атмосфере в «Торпедо», взявшем бронзу в 2000 году.

Шевченко тренировал « » с 1999 по 2002 год. Высшее достижение команды за этот период – бронзовые медали в чемпионате России в 2000 году.

«После бронзы-2000 должны были подписать [из «Крыльев»]. Даже предварительный договор был. Перед зимней паузой все решили, выходим на весну, а Игнашевич – в «Локомотиве».

Другая тренерская боль – Леша Бугаев. С дубля все понимали, что растет будущий игрок сборной. Причем мог играть и в центре, и на фланге обороны. Но – проблемы с режимом. Пытались на него воздействовать словами, уговаривали. Потом уже штрафы, аренды. После моего ухода из «Торпедо» он брался за ум (Бугаев ездил на Евро-2004 – Sports), но в итоге не удержался.

Вообще мощный коллектив был: много ребят из других республик [бывшего СССР], но никаких разделений. Все общались, дружили – украинцы, белорусы, русские, литовцы. Непонятно, что спустя годы изменилось. У меня брат жил в Киеве, умер недавно. Из-за того, что происходит, я не смог поехать и похоронить его.

Жалею ли, что ушел из «Торпедо» в 2002-м? На тот период казалось, что делаю все правильно. Поговорили с Алешиным (владелец клуба с 1996 по 2009 год – Sports) и решили: так будет лучше для клуба. После этого брал бронзу с донецким «Металлургом». Но лучше бы остался в «Торпедо», – сказал Шевченко в интервью Sports.

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