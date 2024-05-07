Экс-тренер «Торпедо» Шевченко: «В 2000-х не было никаких разделений – русский, украинец, белорус, литовец. Сейчас не смог поехать в Киев, чтобы похоронить брата»

Теги Сергей Игнашевич Алексей Бугаев премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Владимир Алешин Виталий Шевченко Политика Футбол

Виталий Шевченко рассказал об атмосфере в «Торпедо», взявшем бронзу в 2000 году.

Шевченко тренировал «Торпедо» с 1999 по 2002 год. Высшее достижение команды за этот период – бронзовые медали в чемпионате России в 2000 году.

«После бронзы-2000 должны были подписать Сергея Игнашевича [из «Крыльев»]. Даже предварительный договор был. Перед зимней паузой все решили, выходим на весну, а Игнашевич – в «Локомотиве».

Другая тренерская боль – Леша Бугаев. С дубля все понимали, что растет будущий игрок сборной. Причем мог играть и в центре, и на фланге обороны. Но – проблемы с режимом. Пытались на него воздействовать словами, уговаривали. Потом уже штрафы, аренды. После моего ухода из «Торпедо» он брался за ум (Бугаев ездил на Евро-2004 – Sports), но в итоге не удержался.

Вообще мощный коллектив был: много ребят из других республик [бывшего СССР], но никаких разделений. Все общались, дружили – украинцы, белорусы, русские, литовцы. Непонятно, что спустя годы изменилось. У меня брат жил в Киеве, умер недавно. Из-за того, что происходит, я не смог поехать и похоронить его.

Жалею ли, что ушел из «Торпедо» в 2002-м? На тот период казалось, что делаю все правильно. Поговорили с Алешиным (владелец клуба с 1996 по 2009 год – Sports) и решили: так будет лучше для клуба. После этого брал бронзу с донецким «Металлургом». Но лучше бы остался в «Торпедо», – сказал Шевченко в интервью Sports.

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15 комментариев
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Удивительно, почему же?
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Ответ Геннадий
Культ Бандеры победил многовековую дружбу украинского и русского народа .
а может культ Сталина?
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Ответ Александр Белый
а может культ Сталина?
Сталина, который активно проводил украинизацию? Ну должен быть какой-то предел...
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Ответ Александр Белый
а может культ Сталина?
Так так так, тут по подробнее пожалуйста, только Сталин наверно всем навязал что Бандера такой плохой, а как же поляки или евреи, они его наверно боготворят, только назло Сталину, да? Вот ты и обосрался борцун мамкин.
+2
0
+2
Ответ _mountain_range_
Удивительно, почему же?
Или посадят или мобилизуют, свободная диктатура
+4
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+1
В Украине столько Шевченок, как в России Ивановых
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0
В 1000-х ваще были викинги. Все меняется
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Ответ Dolokhov
А что случилось? (тм)
Культ Бандеры победил многовековую дружбу украинского и русского народа .
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Ответ _mountain_range_
Удивительно, почему же?
Когда спешишь строчить коммент и не читаешь материал.
Потому же, что читать надо.
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