Сборная Конго готова сыграть с Россией: «Посмотрим, что будет в следующем году»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА сборная Конго товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может сыграть с командой Конго в товарищеском матче.

Генеральный секретарь Конголезской федерации футбола Баджи Момбо не исключает возможности проведения товарищеского матча между сборными Конго и России.

«Мы не против сыграть товарищеский матч с Россией. Это футбол, и для нас не проблема провести матч с этой сборной. Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча.

В этом году, думаю, матч между нашими командами невозможен, поскольку все даты ФИФА у нас заняты либо квалификационными матчами чемпионата мира, либо квалификационными играми Кубка африканских наций. Посмотрим, что будет в следующем году», – сказал Момбо.

Сборная России под руководством Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0) в последнем на данный момент товарищеском матче для национальной команды. Игра состоялась 21 марта в Москве.

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11 комментариев
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Mama was queen of the mambo
Papa was king of the Congo
deep down in a jungle
I started banging my first bongo…
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Прорыв
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Первая победа Дегтярёва.
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Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча.
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спортс, у вас ошибка - слово "даты" вместо слова "деньги"
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Черные африканцы, всегда помогут белым африканцам. Ну почти всегда. И иногда даже бесплатно :)
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Не, ну если такие серьёзные планы, то на бутсы уже пора начинать копить
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Ответ Olajuvon
Mama was queen of the mambo Papa was king of the Congo deep down in a jungle I started banging my first bongo…
С Бонгонда неплохо рифмуется
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