Сборная Конго готова сыграть с Россией: «Посмотрим, что будет в следующем году»

Сборная России может сыграть с командой Конго в товарищеском матче.

Генеральный секретарь Конголезской федерации футбола Баджи Момбо не исключает возможности проведения товарищеского матча между сборными Конго и России.

«Мы не против сыграть товарищеский матч с Россией. Это футбол, и для нас не проблема провести матч с этой сборной. Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча.

В этом году, думаю, матч между нашими командами невозможен, поскольку все даты у нас заняты либо квалификационными матчами чемпионата мира, либо квалификационными играми Кубка африканских наций. Посмотрим, что будет в следующем году», – сказал Момбо.

под руководством Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0) в последнем на данный момент товарищеском матче для национальной команды. Игра состоялась 21 марта в Москве.

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