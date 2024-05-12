«Фэйковые новости». Агент Левандовского об уходе форварда из «Барсы»

Агент Роберта Левандовского опроверг информацию об уходе форварда из «Барселоны».

Сообщалось, что главный тренер каталонцев хочет перестроить атаку команды и не рассчитывает на Левандовского, поскольку считает, что уже не наберет былую форму. Польский нападающий, в свою очередь, не хочет уходить из «Барселоны».

«Это чушь, фэйковые новости», – сказал в интервью польскому изданию Meczyki.

Соглашение Левандовского с «Барселоной» истекает летом 2025 года. В нем есть опция продления контракта на сезон при условии того, что нападающий проведет не менее 45 минут в 55% игр сезона-2024/25.

В текущем сезоне Левандовски забил 17 голов в 31 матче . Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.