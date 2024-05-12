«Фэйковые новости». Агент Левандовского об уходе форварда из «Барсы»

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Пини Захави Роберт Левандовски агенты Футбол

Агент Роберта Левандовского опроверг информацию об уходе форварда из «Барселоны».

Сообщалось, что главный тренер каталонцев Хави хочет перестроить атаку команды и не рассчитывает на Левандовского, поскольку считает, что Роберт уже не наберет былую форму. Польский нападающий, в свою очередь, не хочет уходить из «Барселоны».

«Это чушь, фэйковые новости», – сказал Пини Захави в интервью польскому изданию Meczyki.

Соглашение Левандовского с «Барселоной» истекает летом 2025 года. В нем есть опция продления контракта на сезон при условии того, что нападающий проведет не менее 45 минут в 55% игр сезона-2024/25.

В текущем сезоне Левандовски забил 17 голов в 31 матче Ла Лиги. Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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12 комментариев
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Ответ Очки Дани Алвеса
Как считал идею подписания провальной, так и считаю по итогу двух сезонов. За такие деньги можно было оставить Аубу и купить 2-3 средних, на преспективу и долгие годы карьеры. А тут полтора сезона ради хз чего. За такие деньги. Не мудрено, что хотят избавиться.
В итоге перспективные условные торесы, десты и лангле лежали мертвым грузом в зп веломости и ходили бы по арендам до конца контракта
Спасибо, не надо
+6
-2
+4
Как считал идею подписания провальной, так и считаю по итогу двух сезонов. За такие деньги можно было оставить Аубу и купить 2-3 средних, на преспективу и долгие годы карьеры. А тут полтора сезона ради хз чего. За такие деньги. Не мудрено, что хотят избавиться.
+7
-4
+3
Ответ vtsch4svws
В итоге перспективные условные торесы, десты и лангле лежали мертвым грузом в зп веломости и ходили бы по арендам до конца контракта Спасибо, не надо
свои 17 в чемпе забил, и в других туриках тоже отметился, на провал это не похоже
+4
-2
+2
2я линия : это чушь, фейковые новости
1я линия: да Аль-Хаджи-Абдул-Халиф-Давсар, мы не против перехода в клуб Аль-Вехда за 50млн/год
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Конечно , кто еще в Европе столько денег на пенсию даст .
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а жаль
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Ответ Очки Дани Алвеса
Как считал идею подписания провальной, так и считаю по итогу двух сезонов. За такие деньги можно было оставить Аубу и купить 2-3 средних, на преспективу и долгие годы карьеры. А тут полтора сезона ради хз чего. За такие деньги. Не мудрено, что хотят избавиться.
34-летний Обамеянг за такие бабки...
Да, а ещё продать Де Йонга и Араухо и купить ещё 10-20 средних на перспективу и долгие годы. Отличный план!
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Ответ Борис Энгельгардт
свои 17 в чемпе забил, и в других туриках тоже отметился, на провал это не похоже
Он провалился как Месси на фоне самого себя)
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