«Фэйковые новости». Агент Левандовского об уходе форварда из «Барсы»
Агент Роберта Левандовского опроверг информацию об уходе форварда из «Барселоны».
Сообщалось, что главный тренер каталонцев Хави хочет перестроить атаку команды и не рассчитывает на Левандовского, поскольку считает, что Роберт уже не наберет былую форму. Польский нападающий, в свою очередь, не хочет уходить из «Барселоны».
«Это чушь, фэйковые новости», – сказал Пини Захави в интервью польскому изданию Meczyki.
Соглашение Левандовского с «Барселоной» истекает летом 2025 года. В нем есть опция продления контракта на сезон при условии того, что нападающий проведет не менее 45 минут в 55% игр сезона-2024/25.
В текущем сезоне Левандовски забил 17 голов в 31 матче Ла Лиги. Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.
Спасибо, не надо
1я линия: да Аль-Хаджи-Абдул-Халиф-Давсар, мы не против перехода в клуб Аль-Вехда за 50млн/год
Да, а ещё продать Де Йонга и Араухо и купить ещё 10-20 средних на перспективу и долгие годы. Отличный план!