Криштиану Роналду: «Талант без труда – ничто, как и работа без таланта. У меня есть и то, и другое»
Роналду назвал составляющие успешной футбольной карьеры.
«Талант без труда – ничто, как и работа без наличия таланта. Они должны дополнять друг друга.
У меня есть и то, и другое. Не могу сказать, что одно перевешивает другое», – отметил нападающий «Аль-Насра».
Роналду о работе над собой: «Все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать»
Спортс: ммм, лучше выложим 4 отдельными новостями, а потом ещё материалом в блогах
По поводу Бен Арфа и Куарежмы, то по первому может и соглашусь, то талант Куарежмы дико переоценен, человек буквально не умел делать дриблинг даже во времена Порту. У него был сильно прокачан один скилл - игра шведой, вот и весь его талант.
Зато не лицемер. Иногда лучше не говорить все, что думаешь, и в этом ничего плохого нет.