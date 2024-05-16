Криштиану Роналду: «Талант без труда – ничто, как и работа без таланта. У меня есть и то, и другое»

Роналду назвал составляющие успешной футбольной карьеры.

«Талант без труда – ничто, как и работа без наличия таланта. Они должны дополнять друг друга.

У меня есть и то, и другое. Не могу сказать, что одно перевешивает другое», – отметил нападающий « ».

Роналду о работе над собой: «Все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать»