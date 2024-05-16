Криштиану Роналду: «Талант без труда – ничто, как и работа без таланта. У меня есть и то, и другое»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Роналду назвал составляющие успешной футбольной карьеры.

«Талант без труда – ничто, как и работа без наличия таланта. Они должны дополнять друг друга.

У меня есть и то, и другое. Не могу сказать, что одно перевешивает другое», – отметил нападающий «Аль-Насра».

Роналду о работе над собой: «Все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать»

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81 комментарий
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И поставил себе лайк под свой пост
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
У Роналду нет таланта? Вы странный.
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ESPN: выкладываем одну короткую выжимку из подкаста с Роналду
Спортс: ммм, лучше выложим 4 отдельными новостями, а потом ещё материалом в блогах
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Кто бы как к нему и его нарциссизму ни относился, по крайней мере он не лицемер, говорит то, что думает)
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и скромность тоже есть
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Всегда знал, что он скромняга.
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Ответ Ебздрогыч
Никогда не сдавайся, ты же не квартира! - добавил Роналду
Я включу это в свой цитатник.
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Ответ Oleg
Это называется глупостью.
Это называется «все равно на мнение окружающих»
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Ответ Дворовый футболист
Кто бы как к нему и его нарциссизму ни относился, по крайней мере он не лицемер, говорит то, что думает)
Прям как Дзюба
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<Талант без труда ничто, как и работа без наличия таланта>, первые годные слова от Роналду. <У меня есть и то и другое> , это уже привычный Роналду
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Ответ Дворовый футболист
Кто бы как к нему и его нарциссизму ни относился, по крайней мере он не лицемер, говорит то, что думает)
Это называется глупостью.
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Ответ Вечно в бане
Сказал начальнику, что он дурак, гаишнику, что вчера пил, а жене, что она поправилась. Зато не лицемер. Иногда лучше не говорить все, что думаешь, и в этом ничего плохого нет.
Только в случае Роналду эти заявления бустят его упоминания, популярность и бренд)
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Ну, тут сказал всё по факту. Ни в таланте, ни в работоспособности Роналду не откажешь
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Ответ QWertY
Нет у тебя таланта, Кришти. Будь у тебя талант, то мяч не отскакивал бы от тебя как от дерева)) у Бен Арфа был талант, у Куарежмы был, а у тебя нет)
Посмотри как он всех вертел в АПЛ когда играл за МЮ, на огромной скорости такие финты вытворять без таланта невозможно. Обыгрывал пачками защитников в самой мощной лиге.

По поводу Бен Арфа и Куарежмы, то по первому может и соглашусь, то талант Куарежмы дико переоценен, человек буквально не умел делать дриблинг даже во времена Порту. У него был сильно прокачан один скилл - игра шведой, вот и весь его талант.
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Ответ Дворовый футболист
Кто бы как к нему и его нарциссизму ни относился, по крайней мере он не лицемер, говорит то, что думает)
Сказал начальнику, что он дурак, гаишнику, что вчера пил, а жене, что она поправилась.
Зато не лицемер. Иногда лучше не говорить все, что думаешь, и в этом ничего плохого нет.
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Представляю насколько талантлив и трудился Месси, если между ними пропасть !
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Ответ Ansu Fati
Комментарий скрыт
Про 5 ЗМ и пачку рекордов как-то решил забыть? :)
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И ещё целый вагон скомности впридачу.
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Нет у тебя таланта, Кришти. Будь у тебя талант, то мяч не отскакивал бы от тебя как от дерева)) у Бен Арфа был талант, у Куарежмы был, а у тебя нет)
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Ответ KirGre
Представляю насколько талантлив и трудился Месси, если между ними пропасть !
Пропасть между Месси и Чаловым. Криш максимально близко был к Месси, эти двое на пару давали жару почти 15 лет
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Ответ Дворовый футболист
Кто бы как к нему и его нарциссизму ни относился, по крайней мере он не лицемер, говорит то, что думает)
Здрасьте, он только что отъехал от главной линии пиара последних лет про «сделалсебясамКа». Про «ЧМ для меня так важен и это будет триумф» до Катара и «весь мир против меня, зато глобалсоккеравардов больше» после можно тоже вспомнить. А уж классика про золотые бутсы при перевесе (который потом превратился в 6:4), что важнее ЗМ, это на века🤓
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он дрочит на себя же, хату ставлю...
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По фактам
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И скромность
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Ну, теперь-то некоторые не скажут, что у Месси талант, а Роналду добился всего тяжелым трудом. Или им виднее, чем Роналду?
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Но нет скромности …
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Начал за здравие, а кончил за упокой 🤦‍♂️
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Половина комментаторов по ходу начали смотреть футбол с 2020 года. Криш за мю и в первые годы в Реале играл на космическом уровне. Почти 20 лет на высочайшем уровне. А про труд и талант - что спросили про то и говорит
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Любой проф футболист, выпусти его против игроков в низких лигах отличается уровнем. Это как пустить Льва в клетку с котятами. То есть, у любого проф футболиста - априори есть талант. Ибрагимович, Тотти, Иньеста и тысячи других футболистов в «возрасте» имели и талант и трудолюбие. Но почему-то надо выделять мифическое трудолюбие Роналду. Ведь у инстакороля нету каких-то фирменных скилов, кроме дескритирующих его: пенальти и ныряний. Отсюда и эти мифы для малолеток, типа он все превозмог и добился сам качая пресс в тренажёрке))
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Ответ Vovker
У Роналду нет таланта? Вы странный.
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