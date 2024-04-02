«Реал» оценит Алабу после травмы и решит, подписывать ли защитника в 2025-м или 2026-м. Будущее Начо тоже повлияет на действия клуба

Теги Лилль Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига травмы возможные трансферы Алавес Давид Алаба Начо Фернандес Марвель Лени Йоро Рафа Марин Футбол

«Реал» думает, подписывать ли центрального защитника в будущем.

Как пишет Relevo, пока основной парой центральных защитников на следующий сезон считают Антонио Рюдигера и Эдера Милитао. По поводу бразильца в клубе есть сомнения – они касаются того, вернется ли он к лучшей форме после разрыва «крестов».

При принятии решения по поводу возможной покупки центрального защитника в будущем большую роль сыграет то, как пройдет восстановление Давида Алабы, который тоже перенес разрыв крестообразной связки. В июне ему исполнится 32 года, и это влияет на восприятие руководства. Несмотря на это, пока в «Реале» уверены в Алабе. Ожидается, что он вернется к августу.

Для планирования также важно будущее Начо, контракт которого истекает летом. Как отмечается, в «Реале» растет оптимизм по поводу его продления.

Если «Реал» попытается подписать защитника, то сконцентрируется на Лени Йоро из «Лилля». Руководство клуба общалось с игроком и его окружением. Возможный трансфер зависит от того, будут ли у «Мадрида» деньги. Возможно, подписать Йоро или другого защитника попытаются в 2025-м или 2026-м.

Рассматривается вариант, при котором в основу привлекут Рафу Марина, сейчас выступающего за «Алавес» на правах аренды. Также «Реал» следит за Марвелем, выступающим за вторую команду. Они могут стать четвертым или пятым центральным защитником «Реала».

До окончательного решения Начо о будущем никаких действий со стороны «Реала» не последует.

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12 комментариев
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А Начо то что? Человек всю дорогу в Реале и в трудные моменты выручал. Да, бывают косяки, да не топовый защитник, но всё же такие ребята должны быть в команде. Васкез тоже из этой категории игроков.
Не ноют, своё время стараются отрабатывать, много не просят.
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Вне зависимости от сроков и формы Давида Мадриду необходимо усиливать центральную линию обороны. Давид вообще по скиллам, именно как защитник уступает даже Начо. Единственен в чем он превосходит всех остальных игроков линий обороны - это прекрасными дальними диагональными передачами.
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Вот как делается бизнес
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+6
Ответ Рашпель793
А Начо то что? Человек всю дорогу в Реале и в трудные моменты выручал. Да, бывают косяки, да не топовый защитник, но всё же такие ребята должны быть в команде. Васкез тоже из этой категории игроков. Не ноют, своё время стараются отрабатывать, много не просят.
Только он резко начал ошибаться и уже пару раз с прямой красной удалился. Подмена уже от него сомнительная.
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Ответ meringue
Ну да, а Лени Йоро собираются так для красоты подписывать).
Можно купить его в 2024м, а можно подписать свободным агентом в 2025м (дав ему зарплату повыше) - и это касается не только Мадрида ;)
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Что творит Реал?
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Начо надо сливать. спасибо ему за все, но этот сезон показывает, что он не уровень Реала уже
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Ну да, а Лени Йоро собираются так для красоты подписывать).
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Ответ corazon blanco
Вне зависимости от сроков и формы Давида Мадриду необходимо усиливать центральную линию обороны. Давид вообще по скиллам, именно как защитник уступает даже Начо. Единственен в чем он превосходит всех остальных игроков линий обороны - это прекрасными дальними диагональными передачами.
это релево. у них только не-релевантные новости )))
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Ответ akaAzazello
Можно купить его в 2024м, а можно подписать свободным агентом в 2025м (дав ему зарплату повыше) - и это касается не только Мадрида ;)
Не думаю что кто-то будет ждать 2025 года).
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Ответ meringue
Не думаю что кто-то будет ждать 2025 года).
Это же выгодно самому игроку (т.к. немалую часть суммы трансфера он обычно получает в форме добавки к зарплате или бонуса за подписание), более-менее всё-равно для клуба, куда он перейдёт (хотя может оказаться чуть выгоднее финансово), и совершенно точно не выгодно Лиллю.

У Мадрида ведь сейчас в штате 4 центральных и по 2 левых/правых защитника - т.е. полный комплект. А в 2025м может быть всё уже совсем иначе.

Хотя как правильно сказано в статье - состояние после травмы крестов Милитао/Алабы может всё перевернуть.
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