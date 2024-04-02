«Реал» оценит Алабу после травмы и решит, подписывать ли защитника в 2025-м или 2026-м. Будущее Начо тоже повлияет на действия клуба

«Реал» думает, подписывать ли центрального защитника в будущем.

Как пишет Relevo, пока основной парой центральных защитников на следующий сезон считают Антонио Рюдигера и Эдера Милитао. По поводу бразильца в клубе есть сомнения – они касаются того, вернется ли он к лучшей форме после разрыва «крестов».

При принятии решения по поводу возможной покупки центрального защитника в будущем большую роль сыграет то, как пройдет восстановление , который тоже перенес разрыв крестообразной связки. В июне ему исполнится 32 года, и это влияет на восприятие руководства. Несмотря на это, пока в « » уверены в Алабе. Ожидается, что он вернется к августу.

Для планирования также важно будущее Начо, контракт которого истекает летом. Как отмечается, в «Реале» растет оптимизм по поводу его продления.

Если «Реал» попытается подписать защитника, то сконцентрируется на из « ». Руководство клуба общалось с игроком и его окружением. Возможный трансфер зависит от того, будут ли у «Мадрида» деньги. Возможно, подписать Йоро или другого защитника попытаются в 2025-м или 2026-м.

Рассматривается вариант, при котором в основу привлекут Рафу Марина, сейчас выступающего за «Алавес» на правах аренды. Также «Реал» следит за Марвелем, выступающим за вторую команду. Они могут стать четвертым или пятым центральным защитником «Реала».

До окончательного решения о будущем никаких действий со стороны «Реала» не последует.