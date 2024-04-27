Президент РПЛ Алаев о лимите на легионеров: «Надо оставить все как есть. Шарахаться не стоит»

Президент РПЛ предпочел бы сохранить действующий лимит на легионеров.

– Два года прошло с момента начала действия нынешнего лимита в . Ваше отношение: надо ли что-то менять, потому что сейчас есть возможность это сделать?

– На мой взгляд, надо оставить все как есть. Это рабочий лимит, шарахаться не стоит.

– А по поводу : вы вовлечены в эту историю, как руководитель профильного комитета в РФС?

– Не вовлечен пока. Изменение лимита там – довольно спорная история. Насколько знаю, при нынешнем лимите квота иностранцев заполнена на 42%. Если бы она была заполнена на 90+ процентов, можно было бы рассмотреть изменения лимита. Сейчас не вижу необходимости.

А по LEON лиге однозначная позиция: не нужны легионеры, надо растить своих футболистов. Тем более есть система юношеских и молодежных лиг, – сказал .