Президент РПЛ Алаев о лимите на легионеров: «Надо оставить все как есть. Шарахаться не стоит»
Президент РПЛ предпочел бы сохранить действующий лимит на легионеров.
– Два года прошло с момента начала действия нынешнего лимита в РПЛ. Ваше отношение: надо ли что-то менять, потому что сейчас есть возможность это сделать?
– На мой взгляд, надо оставить все как есть. Это рабочий лимит, шарахаться не стоит.
– А по поводу ФНЛ: вы вовлечены в эту историю, как руководитель профильного комитета в РФС?
– Не вовлечен пока. Изменение лимита там – довольно спорная история. Насколько знаю, при нынешнем лимите квота иностранцев заполнена на 42%. Если бы она была заполнена на 90+ процентов, можно было бы рассмотреть изменения лимита. Сейчас не вижу необходимости.
А по LEON Второй лиге однозначная позиция: не нужны легионеры, надо растить своих футболистов. Тем более есть система юношеских и молодежных лиг, – сказал Александр Алаев.