Экс-президент «Торпедо» Маслов: «Увеличение лимита в ФНЛ закроет все академии. Легионеров в Первой лиге достаточно» 

Денис Маслов высказался против возможного увеличении лимита на легионеров в ФНЛ.

– Во-первых, хотелось бы послушать аргументы от инициаторов этой идеи. Может, я что-то пропустил, но, если говорить грубо, без аргументации, то, считаю, что для Второй лиги это вообще не годится. Я категорический противник! Это закроет все академии.

В РФС есть процесс лицензирования, где клубы обозначают суммы, которые вкладывает в свои академии. А зачем тогда они? Вот что вы скажете Сергею Николаевичу Галицкому (владелец «Краснодара» – прим. Sports), куда он будет отдавать своих ребят? Понятно, что у него есть своя команда в — но дальше куда?

Академия «Зенита» работает хорошо, неплохо — у «Спартака», «Локомотива». И мы им будем говорить, мол, извините, у нас рабочая сила приедет из-за рубежа? У нас и так не считаются легионерами белорусы, казахи, армяне и киргизы. Кого еще надо вывести из-под лимита? Страны Африки? Губернаторы и министерства спорта из тех регионов лиги, где проголосовали или проголосуют за это решение, должны спросить с клубов, о чем они думают в то время, когда государство вкладывает деньги в клубы и в академии?

– А что скажете о Первой лиге?

– Тоже объясните мне — а для чего? У нас сегодня действующую квоту на легионеров выбирают только три из 18 клубов — «Торпедо», «Химки» и «Родина». Для чего «КАМАЗу» нужно голосовать за иностранцев? Туда никто не приедет. Мы все это проходили в середине 90-х и начале 2000-х, когда привозились пачками легионеры, не соответствовавшие спортивному принципу. Давайте посмотрим на реалии.

Легионеров в Первой лиге достаточно, чтобы помогать клубам решать задачи на этом уровне. «Нижний Новгород» вышел со старым лимитом — и спокойно там держится третий год. «Факел», у которого вообще почти нет иностранцев, вышел — и на второй год останется. «Крылья Советов» — та же история.

– Расширение легионерской обоймы выгодно клубам, которые вылетают из РПЛ и имеют мало времени на перезагрузку в межсезонье.

– Они просто более серьезно должны подходить к комплектованию. Эта менеджерская работа — уметь пристраивать легионеров: продавать или раздавать в аренды. Работать надо! А не вот этим заниматься, – сказал бывший президент «Торпедо».