Широков об РПЛ: «Динамо» – чемпион, все уже очевидно. Надо быть очень «способными», чтобы не выиграть в такой ситуации»
Роман Широков назвал «Динамо» главным претендентом на чемпионство в этом сезоне.
За два тура до окончания Мир РПЛ «Динамо» лидирует в таблице, набрав 53 очка. «Зенит» отстает от московской команды на 2 очка, «Краснодар» – на 3 очка.
«Конечно, «Динамо» – единоличный фаворит. Надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат. И с таким фартом... Все уже очевидно.
«Динамо» – чемпион! Только они сами могут проиграть чемпионство», – сказал бывший игрок сборной России.
Как ни крути - турнир сейчас на 3 результата!
Тоже очень много. Да и не фарт это вовсе, везёт обычно сильнейшим, среди самых сильных. Динамо уже обыграло Зенит, два раза в чемпионате России. И доказало, что оно сильнее прошлогоднего чемпиона. Так какой же это фарт?
Это уже закономерность. И будет не справедливо, если каким-то чудом Динамо не станет в этом сезоне, чемпионом России. Так что Широков прав.