Широков об РПЛ: «Динамо» – чемпион, все уже очевидно. Надо быть очень «способными», чтобы не выиграть в такой ситуации»

Роман Широков назвал «Динамо» главным претендентом на чемпионство в этом сезоне.

За два тура до окончания Мир РПЛ «Динамо» лидирует в таблице, набрав 53 очка. « » отстает от московской команды на 2 очка, « » – на 3 очка.

«Конечно, « » – единоличный фаворит. Надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат. И с таким фартом... Все уже очевидно.

«Динамо» – чемпион! Только они сами могут проиграть чемпионство», – сказал бывший игрок сборной России.

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