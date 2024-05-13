Широков об РПЛ: «Динамо» – чемпион, все уже очевидно. Надо быть очень «способными», чтобы не выиграть в такой ситуации»

Теги Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Роман Широков назвал «Динамо» главным претендентом на чемпионство в этом сезоне.

За два тура до окончания Мир РПЛ «Динамо» лидирует в таблице, набрав 53 очка. «Зенит» отстает от московской команды на 2 очка, «Краснодар» – на 3 очка.

«Конечно, «Динамо» – единоличный фаворит. Надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат. И с таким фартом... Все уже очевидно.

«Динамо» – чемпион! Только они сами могут проиграть чемпионство», – сказал бывший игрок сборной России.

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18 комментариев
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Ответ Duncan MacLeod
Сейчас господа с Невы включат админресурс и.... Очень жалко будет Динамо.
По всему чемпионату почему не включали?Что мешало с Факелом,ЦСКА...?Очередной бред кбпартнера,которому мерещатся заговоры.
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От создателей "Краснодар уже чемпион, надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат" после осенней части чемпионата.
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Хватит уже этого шапкозакидательского настроения. Пока не стали - нечего и обсуждать. Как только начинается всеобщая шумиха, так вечно все идет не так. Пусть победят сначала, потом будем праздновать.
+7
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Дурь какая-то! Все лидеры теряли очки пачками. Динамо достаточно проиграть в Краснодаре в последнем туре, чтобы не выиграть чемпионат.
Как ни крути - турнир сейчас на 3 результата!
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А Шалимов сказал что или Зенит выиграв две игры или Краснодар если Динамо обыграет. Пойми их бывших футболистов сборной.
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Рома, а мог бы дома сидеть
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Ответ Duncan MacLeod
Сейчас господа с Невы включат админресурс и.... Очень жалко будет Динамо.
надеюсь, что будет не так)))
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Денежки на карту "Краснодара" в последнем туре никто не отменял + не утраченная еще мотивация самим "Краснодаром"
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С какого перепою???
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А сколько у Динамо, было не фарта.
Тоже очень много. Да и не фарт это вовсе, везёт обычно сильнейшим, среди самых сильных. Динамо уже обыграло Зенит, два раза в чемпионате России. И доказало, что оно сильнее прошлогоднего чемпиона. Так какой же это фарт?
Это уже закономерность. И будет не справедливо, если каким-то чудом Динамо не станет в этом сезоне, чемпионом России. Так что Широков прав.
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У Динамо даже есть право на ошибку, 4 очков хватит. Но я всё ещё не особо в них верю.
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У Зенита пока получается.Чем Динамо хуже? Сейчас соберутся с силами и кааааак не выиграют!
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Ростов же смог 8 лет назад
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Специально хочет сглазить.
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В том-то и дело, что сами могут проиграть. К примеру Лещук повторит подыгрыш как со Спартаком или Шунин начнет красиво прыгать, когда мяч в его воротах. Поневоле вспоминается нынешний плейоф по хоккею, там тоже динамовских вратари обращались. Только остаётся верить с нападение, что забьют больше, чем пропустят.
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