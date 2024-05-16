«Конфетно‑букетный период в «Спартаке» при Слишковиче закончился. Полезло недовольство». Мор о реакции Зиньковского

Эдуард Мор оценил слова Антона Зиньковского в адрес Владимира Слишковича.

Хавбек «Спартака» выразил недовольство дефицитом игровой практики при и.о. главного тренера красно-белых.

« присел при Слишковиче на лавку. Я надеялся, что он выйдет во втором тайме, потому что «Балтика» стала играть от обороны. И при нем шансов ее вскрыть стало бы намного больше.

Но конфетно‑букетный период в « » при , что был сразу после Абаскаля, когда Владимир для всех был хорошим, закончился. Полезло недовольство. Авторитет, значит, у Слишковича не такой, который позволяет ему тренировать безболезненно.

Считал «Спартак» фаворитом перед игрой, но появились сомнения, когда увидел составы. Полностью основной состав был у «Балтики», а у «Спартака» — очень сильно оборонительный. Они собирались играть на контратаках. Я надеялся, что «Спартак» будет играть первым номером, что и пришлось ему делать, но тогда, когда он пропустил.

«Спартак» не упрекнуть в нежелании, была масса моментов. Где‑то невезение, а где‑то и мастерство. Всегда если где‑то везет, то потом будет наоборот. Это касается как одной, так и другой команды», – сказал экс-игрок «Спартака».