Бекхэм, Пикфорд, Лэмпард, Джеррард и Терри попали в символическую сборную Англии от Кейна

Харри Кейн собрал состав из лучших игроков в истории сборной Англии.

выбрал расстановку 4-4-2.

На вратарскую позицию он поставил : «Мы с ним хорошие друзья, нам нравится играть вместе, и он был большой частью нашего общего пути, начиная с 2018 года. У меня с ним много хороших воспоминаний, особенно серия пенальти против Колумбии на чемпионате мира [в 2018 году]».

В защитную линию Кейн определил , назвав его «одним из лучших правых защитников Англии, если не лучшим», , так как ему «нравится, как он ставит себя на кон ради своей страны», , которого назвал своим другом и похвалил за его выступления в национальной команде и Эшли Коула.

В полузащиту Кейн выбрал Фрэнка Лэмпарда за его умение забивать голы и , которого назвал «одним из лучших, кто когда-либо носил футболку сборной».

На позицию правого полузащитника он поставил Дэвида Бекхэма: «Он был моим любимым игроком в детстве, моим кумиром. Я навсегда запомню тот удар со штрафного Греции, как и многие болельщики сборной Англии». Левый полузащитник в сборной Кейна – Рахим Стерлинг.

Пару нападающих составили Майкл Оуэн и Уэйн Руни.