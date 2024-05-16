Бекхэм, Пикфорд, Лэмпард, Джеррард и Терри попали в символическую сборную Англии от Кейна

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Харри Кейн собрал состав из лучших игроков в истории сборной Англии.

Кейн выбрал расстановку 4-4-2.

На вратарскую позицию он поставил Джордана Пикфорда: «Мы с ним хорошие друзья, нам нравится играть вместе, и он был большой частью нашего общего пути, начиная с 2018 года. У меня с ним много хороших воспоминаний, особенно серия пенальти против Колумбии на чемпионате мира [в 2018 году]».

В защитную линию Кейн определил Кайла Уокера, назвав его «одним из лучших правых защитников Англии, если не лучшим», Джона Терри, так как ему «нравится, как он ставит себя на кон ради своей страны», Харри Магуайра, которого назвал своим другом и похвалил за его выступления в национальной команде и Эшли Коула.

В полузащиту Кейн выбрал Фрэнка Лэмпарда за его умение забивать голы и Стивена Джеррарда, которого назвал «одним из лучших, кто когда-либо носил футболку сборной».

На позицию правого полузащитника он поставил Дэвида Бекхэма: «Он был моим любимым игроком в детстве, моим кумиром. Я навсегда запомню тот удар со штрафного Греции, как и многие болельщики сборной Англии». Левый полузащитник в сборной Кейна – Рахим Стерлинг.

Пару нападающих составили Майкл Оуэн и Уэйн Руни.

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6 комментариев
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эта команды вылетела бы по пенальти в 1/4 любого турнира =(
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Магвауер вместо фердинанда ,и сборная без скоулза просто шедевральный кейн )
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Стерлинг)
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Магвауер вместо фердинанда ,и сборная без скоулза просто шедевральный кейн )
Скоулз в сборной был далек от той игры, которую показывал в МЮ
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Магвауер вместо фердинанда ,и сборная без скоулза просто шедевральный кейн )
Там и без него и без Терри можно легенд найти. Адамс, Киоун, Кемпбелл только навскидку. Не говоря уже о Ширер-Шерингем в атаке, без них это просто не сборная. Про стерлинга тоже смех, если вспомнить ту же сборную второй половины 90-х.
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