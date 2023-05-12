Экс-гендиректор «Химок» Анохин: «Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в фарм-клуб»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Сергей Анохин Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Анохин рассказал, что не дал «Спартаку» превратить «Химки» в свой фарм-клуб.

– Почему вы в «Химках» не задержались?

– Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка.

Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб и найти мощного инвестора.

К лету 2021-го эти задачи я выполнил. А вот еще одну задумку реализовать не удалось. Как раз в то время шли переговоры, куда перейдет из «Чертанова» группа молодых игроков, в том числе Пиняев, Ежов и Сарвели, – в «Химки» или «Крылья».

Если бы новый инвестор решил вопрос и ребята оказались в «Химках», я бы с удовольствием там остался. Но тот рассудил иначе, вектор развития поменялся, и я покинул клуб, – сказал бывший гендиректор «Химок». 

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Все правильно, иметь фарм-клубы в чемпионате - это прерогатива одной единственной команды, из спортивной столицы, как они сами себя величают
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RW_4ever
Передо мной стояла задача подкрепленная финансово газпремом, убрать влияние Спартака, сделать фарм клубом Химки. С которой я справился но мне все равно дали пинка под зад.
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Андрей Лоел
Тот еще экземпляр.
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Дмитрий9779
Подъехали замечательные истории.
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Ильдар Фарукшин
Опять "старые песни о главном". Главный конечно он. А я думал клан Садыковыз 😊😊😊
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Мевин Магнуссен
Это конечно все интересно. Но Ежов и Сарвели перешли в Крылья ещё в августе 2020. А летом 2021 только двое из Чертаново перешли клубы РПЛ: Соколов (в Химки) и Пиняев (в Крылья).
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