Анохин посоветовал книги молодым игрокам: «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища». Еще «Опасные связи» – напомнит, что есть не только любовь, но и интриги, коварство»
Сергей Анохин посоветовал книги молодым футболистам.
– Какую книгу вы бы обязательно посоветовали прочитать молодому футболисту?
– «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища» Ремарка. Все, о чем он писал, до сих пор актуально.
А еще рекомендую «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Тоже интересная и полезная книжка. Напомнит, что в жизни есть не только любовь, но и интриги, коварство, предательство.
Молодые футболисты с большими контрактами нередко попадают в женские сети. А кто-то просто снижает к себе требования – и карьера идет под откос, – сказал экс-гендиректор «Химок» и бывший член исполкома РФС.
А за дискредитацию все равно подтянут тебя.
скажи жизни ДА
1984
Тарас и Бульба
Максим Гоголь
1. Три товарища.
2. Бесы.
3. Заводной апельсин