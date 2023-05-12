Анохин посоветовал книги молодым игрокам: «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища». Еще «Опасные связи» – напомнит, что есть не только любовь, но и интриги, коварство»

Сергей Анохин посоветовал книги молодым футболистам.

– Какую книгу вы бы обязательно посоветовали прочитать молодому футболисту?

– «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища» Ремарка. Все, о чем он писал, до сих пор актуально.

А еще рекомендую «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Тоже интересная и полезная книжка. Напомнит, что в жизни есть не только любовь, но и интриги, коварство, предательство.

Молодые футболисты с большими контрактами нередко попадают в женские сети. А кто-то просто снижает к себе требования – и карьера идет под откос, – сказал экс-гендиректор «Химок» и бывший член исполкома РФС.