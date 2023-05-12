Анохин посоветовал книги молодым игрокам: «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища». Еще «Опасные связи» – напомнит, что есть не только любовь, но и интриги, коварство»

Теги премьер-лига Россия Сергей Анохин книги Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Анохин посоветовал книги молодым футболистам.

– Какую книгу вы бы обязательно посоветовали прочитать молодому футболисту?

– «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища» Ремарка. Все, о чем он писал, до сих пор актуально.

А еще рекомендую «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Тоже интересная и полезная книжка. Напомнит, что в жизни есть не только любовь, но и интриги, коварство, предательство.

Молодые футболисты с большими контрактами нередко попадают в женские сети. А кто-то просто снижает к себе требования – и карьера идет под откос, – сказал экс-гендиректор «Химок» и бывший член исполкома РФС.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Барсик Юрана
Ну как без перемен? За день минус 2 км
Отрицательное продвижение
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
исянов
он сам-то их читал? там именно что высмеивается война, лозунги и агрессоры. и вообще все это бессмысленное солдафонство. я вообще удивляюсь, как еще ремарка не отменили в россии.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ну как без перемен? За день минус 2 км
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Книги про войну актуальны сегодня, говорит Анохин.

А за дискредитацию все равно подтянут тебя.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
над кукушкиным гнездом
скажи жизни ДА
1984
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
Ответ Регион-36
Актуальное сейчас ? Чиполлино пусть почитают.
И Незнайку на Луне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old_gringo
прекрасный совет вне всяких контекстов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Произведения Ремарка это не книжки, это книги. Книжки пишет Дарья Донцова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Эрих и Мария Ремарк
Тарас и Бульба
Максим Гоголь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Надежда Залина "Из глубины". Детектив года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Извилина Заремы
Жаль, что "Возвращение" не назвал. Книга о том, как многие боевые товарищи, вернувшись с войны, становятся по разные стороны баррикад, как не все бывшие солдаты могут найти себя в мирной жизни, какие потрясения случаются в государстве, проигравшем войну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Эти книги шедевры литературы,но человеку простому,не пережившему те события никогда этого не понять.Да и время жизни героев и сегодняшнее совершенно разнится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Я бы посоветовал "Красное и Чёрное" Стендаля. "1984" само собой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maluma Amulam
Хахах, от Анохина то слышать такое. Бандюган еще тот, сколько крови на его руках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футболшоу
спасибо спортсу!! опасные связи обязательно почитаю. Ремарк уже в прошлом)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Три товарища - супер книга. Мой рейтинг
1. Три товарища.
2. Бесы.
3. Заводной апельсин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Регион-36
Актуальное сейчас ? Чиполлино пусть почитают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Mikas7
Тарас и бульба точно ?
После Тома и Джерри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
Ответ blaugrano
После Тома и Джерри.
))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ Mikas7
Тарас и бульба точно ?
Ну да,, Тарас и Бульба спешат на помощь. Ещё Эй, Свинтура, авторы Салтыков и Щедрин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий