«Бавария» обсуждает с Тухелем продолжение работы. Томас готов остаться при условии полной поддержки боссов

Руководство «Баварии» хочет оставить Томаса Тухеля на посту главного тренера.

Сообщается, что спортивные директора клуба и выступают за сохранение немецкого специалиста и ведут предметные переговоры с ним и его агентом по поводу дальнейшего сотрудничества.

На их решение повлияли положительные сигналы от команды и инициатива нескольких ведущих игроков. Сам Тухель готов остаться и уже сообщил об этом некоторым футболистам.

Важнейшим условием, от которого зависит его окончательное согласие, является полная поддержка начальства.

И у Тухеля, и у Флика есть сторонники и противники в «Баварии». За Томаса высказались Нойер, Мюллер, Кейн, Мусиала и другие игроки