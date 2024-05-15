«Бавария» обсуждает с Тухелем продолжение работы. Томас готов остаться при условии полной поддержки боссов
Руководство «Баварии» хочет оставить Томаса Тухеля на посту главного тренера.
Сообщается, что спортивные директора клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд выступают за сохранение немецкого специалиста и ведут предметные переговоры с ним и его агентом по поводу дальнейшего сотрудничества.
На их решение повлияли положительные сигналы от команды и инициатива нескольких ведущих игроков. Сам Тухель готов остаться и уже сообщил об этом некоторым футболистам.
Важнейшим условием, от которого зависит его окончательное согласие, является полная поддержка начальства.
И у Тухеля, и у Флика есть сторонники и противники в «Баварии». За Томаса высказались Нойер, Мюллер, Кейн, Мусиала и другие игроки
Насколько комфортно футболистам в такой обстановке ?
Очевидно у них полный бардак, возможно вызванный старческим маразмом.