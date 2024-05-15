«Бавария» обсуждает с Тухелем продолжение работы. Томас готов остаться при условии полной поддержки боссов

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Макс Эберль Кристоф Фройнд Футбол

Руководство «Баварии» хочет оставить Томаса Тухеля на посту главного тренера.

Сообщается, что спортивные директора клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд выступают за сохранение немецкого специалиста и ведут предметные переговоры с ним и его агентом по поводу дальнейшего сотрудничества.

На их решение повлияли положительные сигналы от команды и инициатива нескольких ведущих игроков. Сам Тухель готов остаться и уже сообщил об этом некоторым футболистам.

Важнейшим условием, от которого зависит его окончательное согласие, является полная поддержка начальства.

И у Тухеля, и у Флика есть сторонники и противники в «Баварии». За Томаса высказались Нойер, Мюллер, Кейн, Мусиала и другие игроки

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41 комментарий
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клоунада в руководстве продолжается
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Ответ mrbt928d9j
клоунада в руководстве продолжается
Ну Тухель гораздо более здравое решение, чем Рангрик или 10хаг☝️
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+11
Ответ Инсаф Галиуллинн
Представляю лица людей, которые ждали Флика
Вот такие примерно: 🗿🗿🗿
+13
-2
+11
Стокгольмский синдром у боссов Баварии
+7
-1
+6
Ну ладно с Баварией все понятно, там идиоты неизлечимые в руководстве нынче (хотя на Эберля надежды были), но у самого Тухеля вообще ни яиц, ни достоинства? Тебя по сути выгнали посреди сезона, теперь просят остаться от полнейший безысходности, а ты и рад?
+6
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+5
Понятно, списали у Барсы домашку
+4
-1
+3
Представляю лица людей, которые ждали Флика
+6
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+2
Мдэ, рано радовались за Ханси
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Представляю лица людей, которые ждали Флика
я ждал 😀
+3
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Нагельсмана сразу бы уволили . а этому физруку сколько шансов дают . напоминает Хаага и Моуриньо в МЮ. у обоих клубов руководство клоуны
+4
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Ответ Александр Панченко
Ну ладно с Баварией все понятно, там идиоты неизлечимые в руководстве нынче (хотя на Эберля надежды были), но у самого Тухеля вообще ни яиц, ни достоинства? Тебя по сути выгнали посреди сезона, теперь просят остаться от полнейший безысходности, а ты и рад?
А что ему руководство? Оно вон переобуется быстренько, подстроится под него и все. А вот поддержка непосредственно команды ему нужна, и он очевидно ее получил.
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Ответ umnik3
Только вся разница, что у Барсы в кармане ноль целых, фиг десятых. Поэтому и альтруистов с энтузиастами маловато. А тут правящий триумвират старых пердунов, которые загнобят любого.
+, Хëнесс с Румменигге никак не хотят с властью расставаться
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну Тухель гораздо более здравое решение, чем Рангрик или 10хаг☝️
Да как по мне, Рангник это блеск по сравнению с Тухелем, это риск, согласен, но это будет прессинг, интенсив и хоть какие-то эмоции, Тухель это ад, лично для меня. Смотреть невозможно на команду без слёз.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Представляю лица людей, которые ждали Флика
А лицо Кана?)
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Да что все недовольны то, нормальный тренер же
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Хорошая новость для Байера
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Тухнули, тухнем и будем тухнуть!
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Ответ Мысли Стетхема
У Федуна интересно какие.
А, ну теперь понятно). Хорошего вечера.
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Ответ Мысли Стетхема
У Федуна интересно какие.
Зачем тебе это знать? 😀 🧐
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Тухлые новости... — подумал Флик
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Ответ Сергей Логинов
Понятно, списали у Барсы домашку
Только вся разница, что у Барсы в кармане ноль целых, фиг десятых. Поэтому и альтруистов с энтузиастами маловато. А тут правящий триумвират старых пердунов, которые загнобят любого.
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Ответ kvn9
Да как по мне, Рангник это блеск по сравнению с Тухелем, это риск, согласен, но это будет прессинг, интенсив и хоть какие-то эмоции, Тухель это ад, лично для меня. Смотреть невозможно на команду без слёз.
Он абсолютно не авторитетный тренер, если выгнать всех игроков, кто старше 25 лет, то тогда у него чего-то могло получиться☝️
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Давай Тухлер, до конца заруинь!
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капут
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Я бы на месте Тухеля ещё бы и свои условия поставил 🤣 им деваться некуда
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Про Баварию в последнее время действительно можно сказать - семь пятниц на неделе (с).
Насколько комфортно футболистам в такой обстановке ?
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Теперь у Байера есть все шансы и в след сезоне зацепить салатницу.
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Хреновые новости для МЮ. Тен Хаг: "Я остаюсь! Я буду здесь жить!"
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Это просто позор, руководство Баварии второй год цирк с тренерскими назначениями устраивает.
Очевидно у них полный бардак, возможно вызванный старческим маразмом.
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Кошмар.
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