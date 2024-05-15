Хави о «Барселоне»: «Игра лучше, результаты хуже, чем в прошлом сезоне. С «Жироной» и «Реалом» не лучшие выступления. Но можно вспомнить 4:0 на «Бернабеу», чемпионство на поле «Эспаньола»
Хави поделился впечатлениями от работы в «Барселоне».
«Ситуация в клубе определяется результатами. Мы играли лучше, но показывали худшие результаты, чем в прошлом сезоне. Нужно продолжать совершенствоваться, надо выступать лучше. Мы недоработали в деталях.
«Жирона», «Реал»... С ними мы выступили не лучшим образом. С другой стороны, можно выделить прошлый сезон, 4:0 на «Бернабеу» [в 2022-м], оформление чемпионства на поле «Эспаньола». У нас были прекрасные матчи, как с «Атлетико».
Победа в Ла Лиге – замечательное воспоминание», – сказал главный тренер «Барселоны», для которого игра против «Альмерии» станет 100-й во главе «блауграны» в чемпионате Испании.
Сам увы уйти не может , кишка тонка
Чемпионство в первый сезон с выносом Мадрида и всех остальных забыли? Суперкубок забыли? Да, в этом сезоне спад, но второе место это тоже неплохо. Ни опорника, ни полузащиты весь сезон. В ЛЧ Араухо всех подвёл, вполне могли быть в финале. Кто этих 16-18 летних пацанов может заставить играть на уровне 30-летних профи? Я такого не вижу. Хави выгонять вообще смысла нет.