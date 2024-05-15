Хави о «Барселоне»: «Игра лучше, результаты хуже, чем в прошлом сезоне. С «Жироной» и «Реалом» не лучшие выступления. Но можно вспомнить 4:0 на «Бернабеу», чемпионство на поле «Эспаньола»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави поделился впечатлениями от работы в «Барселоне».

«Ситуация в клубе определяется результатами. Мы играли лучше, но показывали худшие результаты, чем в прошлом сезоне. Нужно продолжать совершенствоваться, надо выступать лучше. Мы недоработали в деталях.

«Жирона», «Реал»... С ними мы выступили не лучшим образом. С другой стороны, можно выделить прошлый сезон, 4:0 на «Бернабеу» [в 2022-м], оформление чемпионства на поле «Эспаньола». У нас были прекрасные матчи, как с «Атлетико».

Победа в Ла Лиге – замечательное воспоминание», – сказал главный тренер «Барселоны», для которого игра против «Альмерии» станет 100-й во главе «блауграны» в чемпионате Испании.

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23 комментария
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господи,до сих пор припоминает тот трофей 4-0 на бернабеу и не важно,что после проиграл 4 класико подряд🤦🏿‍♂️
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Не было цельной игры весь год . Второй год . Сегодня выстрелил Ямаль, завтра Торрес, послезавтра Гави . И так второй год . Хватит программные речи толкать , если бы не статус легенды клуба , то давно пошел бы на выход рукой руководства .
Сам увы уйти не может , кишка тонка
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+5
Хавэ как и глорам бчк только и остаётся что вспоминать класико времен Негрейры,а вот бусное чемпионство на поле Эспаньола лучше б не вспоминал,учитывая как игроки барсы убегали от разъяренных фанатов первого каталонского)
+7
-3
+4
Ответ Talgat Ergeshov
господи,до сих пор припоминает тот трофей 4-0 на бернабеу и не важно,что после проиграл 4 класико подряд🤦🏿‍♂️
При чём сам на Спотифае вдул 0:4
+5
-1
+4
Обычно полосатые 6-2 времен палеозоя вспоминают.. А тут всего навсего двухгодичной давности победа..
+4
-2
+2
Чави похож на фанатов, которые также прошлым живут) А помните как раньше было)
+4
-2
+2
На ближайшие годы тоже это останется главным достижением 4ави
+2
-1
+1
Ответ Хави оставайся
6:2 было сколько лет назад? Сто? Двести? 5:1 кстати недавно было, ну если забыл🤭
Мадрид чемпион, так что цыц
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Ответ войд
Хавэ как и глорам бчк только и остаётся что вспоминать класико времен Негрейры,а вот бусное чемпионство на поле Эспаньола лучше б не вспоминал,учитывая как игроки барсы убегали от разъяренных фанатов первого каталонского)
Сливки набежали что ли?
Чемпионство в первый сезон с выносом Мадрида и всех остальных забыли? Суперкубок забыли? Да, в этом сезоне спад, но второе место это тоже неплохо. Ни опорника, ни полузащиты весь сезон. В ЛЧ Араухо всех подвёл, вполне могли быть в финале. Кто этих 16-18 летних пацанов может заставить играть на уровне 30-летних профи? Я такого не вижу. Хави выгонять вообще смысла нет.
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Ответ Бакыт Кадыров
Хави выиграл 4-0 на Бернабеу, но в итоге обосрался и проиграл все 4 трофея.
Это было два года назад. Прошлый сезон
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Ответ Бакыт Кадыров
Хави выиграл 4-0 на Бернабеу, но в итоге обосрался и проиграл все 4 трофея.
и после слили все классико Реалу, уже 4 подряд
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Ответ Инсаф Галиуллинн
С 3 места помехи не видно 🤡
Тебе никогда помехи не будет видно, раз ты видишь Барсу на 3 🤭🤡
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Ответ Хави оставайся
Тише 🤫🤡
С 3 места помехи не видно 🤡
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В чём именно игра улучшилась?В постоянных провалах и безолаберной игры защитников?
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Показал свое истинное ДНК
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Хави: 4 Класико подряд от Мадрида! не больно🥹🤣
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Хави выиграл 4-0 на Бернабеу, но в итоге обосрался и проиграл все 4 трофея.
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