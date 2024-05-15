Жирков станет отцом в 4-й раз. Бузова, Седакова, Барановская поздравили семью игрока

Теги Юрий Жирков премьер-лига Россия светская хроника Юлия Барановская Ольга Бузова Мария Погребняк Футбол

У Юрия Жиркова и его жены Инны родится четвертый ребенок.

Модель, обладательница титула «Мисс Калининград», участница конкурса красоты «Миссис Россия» Инна Жиркова объявила об очередной беременности в соцсетях. Это будет четвертый ребенок в семье Инны и Юрия Жиркова – бывшего игрока сборной России, «Зенита» и ЦСКА.

Семью уже поздравили в комментариях Ольга Бузова и Анна Седокова, бывшая жена Павла Погребняка Мария, а также экс-супруга Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская и другие.

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13 комментариев
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Ответ Антон Фалафель
А Боня и Настя Рыбка почему не поздравили?
Ну, Рыбку, как обычно, кто-то жарит!!!!
+10
0
+10
Первый покер Юрия Жиркова в карьере
+9
0
+9
Всё по бразильской системе
+6
0
+6
Вот это подружки. У них IQ на всех до 100 интересно наберётся?🤣🤣🤣
+7
-1
+6
А Боня и Настя Рыбка почему не поздравили?
+7
-2
+5
Ответ Кирилл.С-Пб
Вот это подружки. У них IQ на всех до 100 интересно наберётся?🤣🤣🤣
Навряд ли!!!! Ведь у Бузовой он в минусах!!!!
+5
0
+5
Ну и список поздравителей 😜😜😜💦
+4
0
+4
По бразильскому языку. Ой, по бразильской системе
+4
-1
+3
Красава старый!
+2
0
+2
Юру можно поздравить, но подруги у его жены - сплошной отстой. Одна другой "умнее" и "интеллигентнее".
+2
0
+2
Надеюсь Бузова не песней поздравляла...
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0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Юру можно поздравить, но подруги у его жены - сплошной отстой. Одна другой "умнее" и "интеллигентнее".
А Юра прям интеллектуал в пятом поколении, ктн, доцент кафедры МГУ.
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