Жирков станет отцом в 4-й раз. Бузова, Седакова, Барановская поздравили семью игрока
У Юрия Жиркова и его жены Инны родится четвертый ребенок.
Модель, обладательница титула «Мисс Калининград», участница конкурса красоты «Миссис Россия» Инна Жиркова объявила об очередной беременности в соцсетях. Это будет четвертый ребенок в семье Инны и Юрия Жиркова – бывшего игрока сборной России, «Зенита» и ЦСКА.
Семью уже поздравили в комментариях Ольга Бузова и Анна Седокова, бывшая жена Павла Погребняка Мария, а также экс-супруга Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская и другие.