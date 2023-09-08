Погребняк развелся с женой. Экс-игрок «Зенита» и сборной России был в браке с 2014 года

Павел и Мария Погребняк официально развелись.

Суд удовлетворил иск о расторжении брака блогера и продюсера Марии Погребняк к экс-футболисту сборной России Павлу Погребняку, сообщается на сайте Преображенского районного суда Москвы.

Ранее стороны заключили мировое соглашение по делу о разводе. 7 сентября решение суда вступило в силу.

Павел и Мария прожили вместе 17 лет, официально они состояли в браке с 2014 года. У пары трое сыновей.

Погребняк выступал за сборную России, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и другие команды.

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