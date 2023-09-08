Погребняк развелся с женой. Экс-игрок «Зенита» и сборной России был в браке с 2014 года

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия светская хроника Р-Спорт Мария Погребняк Футбол

Павел и Мария Погребняк официально развелись.

Суд удовлетворил иск о расторжении брака блогера и продюсера Марии Погребняк к экс-футболисту сборной России Павлу Погребняку, сообщается на сайте Преображенского районного суда Москвы.

Ранее стороны заключили мировое соглашение по делу о разводе. 7 сентября решение суда вступило в силу. 

Павел и Мария прожили вместе 17 лет, официально они состояли в браке с 2014 года. У пары трое сыновей.

Погребняк выступал за сборную России, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и другие команды.

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26 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Игорь Васильев
Паша, поздравляю тебя ! Ты свободен
от половины имущества
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Большие доходы ушли в прошлое. Вот и жена решила стать бывшей.
+26
-6
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Кино Музыка
Почему-то жены всегда тяжело переносят окончание карьеры мужей.
+10
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Уся Ваткин
Ответ Уолтер Собчак
Насколько близко вы знакомы с четой Погребняков?
Звонок в дверь. На пороге - сосед с листом бумаги и ручкой.
- В групповом сексе участвовать будешь?
- А кто участвует?
- Ты, я и твоя жена.
- Вот еще! Конечно не буду!
- Ну, тогда я тебя вычеркиваю.
+10
-2
+8
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Игорь Васильев
Паша, поздравляю тебя ! Ты свободен
+6
-2
+4
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JENNINGS
Поздравляю, Павел!
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PIT-BUL
Поздравляю Пашка! такая пиявка отвалилась
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[ADO]
Спасибо, спортс! Продолжайте держать в курсе.
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Утка_по_пекински
а почему ещё о шпагатах Волочковой тут не пишут?
Непорядок!
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Уся Ваткин
Ответ Уолтер Собчак
Хах, неплохой анекдот.
это классика
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Los Angel
Удивляюсь что так долго, ведь Погреб уже года 2-3 как завершил карьеру, перестал светиться в медийном пространстве и зарабатывать большие средства, а по внешности и интервью супруги было понятно что это союз пока ей выгодно раскручивать себя за счёт мужа. Пополнился список: Хомич, Радимов, Тимощук, Кержаков, Аршавин, Тарасов, Мамаев, Кокорин, Глушаков, Новосельцев.
На очереди: Жирков, Семак, Зобнин и т.д.
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Айхалец
Банальная история...
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Максим Попов-Максим
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ориентацию сменил что ли?
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Stt
Теперь пора с Мостовым скорешиться, будут вместе бухать, никто не помешает.
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xoms
Спортс по-моему перебор, это никак не спортивная новость!
Да и в принципе последнее время на сайте постоянно кидают новости о политике, да людях кто считает нормой, то чего не должно быть в обществе с ценностями семьи.
Прямо спид инфо, а не сайт о спорте
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С 2009 года здесь
Ответ Игорь Васильев
Паша, поздравляю тебя ! Ты свободен
Алилуя 🥳🥳🥳
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Уолтер Собчак
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Большие доходы ушли в прошлое. Вот и жена решила стать бывшей.
Насколько близко вы знакомы с четой Погребняков?
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Знатный стахановец
Всё для спорта, всё для победы!
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Уолтер Собчак
Ответ Уся Ваткин
Звонок в дверь. На пороге - сосед с листом бумаги и ручкой. - В групповом сексе участвовать будешь? - А кто участвует? - Ты, я и твоя жена. - Вот еще! Конечно не буду! - Ну, тогда я тебя вычеркиваю.
Хах, неплохой анекдот.
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Игорь Пичугин
Спорта! А че там Аршавин с Барановской сходиться не собираются?
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atomio
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Большие доходы ушли в прошлое. Вот и жена решила стать бывшей.
ну она на его деньги хорошо себя у хирургов отремонтировала. лучше чем была: https://image.newsru.com/pict/id/large/1433673_20111219170902.gif
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AuroraBorealis
Ответ Los Angel
Удивляюсь что так долго, ведь Погреб уже года 2-3 как завершил карьеру, перестал светиться в медийном пространстве и зарабатывать большие средства, а по внешности и интервью супруги было понятно что это союз пока ей выгодно раскручивать себя за счёт мужа. Пополнился список: Хомич, Радимов, Тимощук, Кержаков, Аршавин, Тарасов, Мамаев, Кокорин, Глушаков, Новосельцев. На очереди: Жирков, Семак, Зобнин и т.д.
Новосельцев тут явно лишний
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Кирилл.С-Пб
Ответ Утка_по_пекински
а почему ещё о шпагатах Волочковой тут не пишут? Непорядок!
пишем. банят...
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