Погребняк развелся с женой. Экс-игрок «Зенита» и сборной России был в браке с 2014 года
Павел и Мария Погребняк официально развелись.
Суд удовлетворил иск о расторжении брака блогера и продюсера Марии Погребняк к экс-футболисту сборной России Павлу Погребняку, сообщается на сайте Преображенского районного суда Москвы.
Ранее стороны заключили мировое соглашение по делу о разводе. 7 сентября решение суда вступило в силу.
Павел и Мария прожили вместе 17 лет, официально они состояли в браке с 2014 года. У пары трое сыновей.
Погребняк выступал за сборную России, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и другие команды.
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Да и в принципе последнее время на сайте постоянно кидают новости о политике, да людях кто считает нормой, то чего не должно быть в обществе с ценностями семьи.
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