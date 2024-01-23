Канчельскис о том, что не бывает на ТВ: «Зачем? Я на «Дом-2» не хожу. Отказываюсь: «Пригласите лучше Бузову или Comedy club»

Андрей Канчельскис рассказал о том, почему не обсуждает футбол в эфире ТВ.

«А зачем? Был один случай: пригласили в эфир на финал [Лиги Европы-2021] «МЮ» – «Вильярреал». Я сказал, что на «Дом-2» не хожу. У них же во время чемпионата Европы Бузова что-то рассказывала. Короче, отказался.

Спустя время звонит другой человек. Они хорошие ребята, работники, я к ним нормально отношусь. Говорит: « , приходи, сегодня Бузовой не будет».

Я посмеялся: «Не, спасибо, ребята. Пригласите лучше Бузову или Comedy club. Пускай они и вешают лапшу на уши всей футбольной России. Мне это неинтересно».

Посмеялись и разбежались. У них и без меня есть контингент, который четко и ясно все расскажет», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России, которому сегодня исполняется 55 лет.