Канчельскис о том, что не бывает на ТВ: «Зачем? Я на «Дом-2» не хожу. Отказываюсь: «Пригласите лучше Бузову или Comedy club»

Теги премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА телевидение светская хроника Андрей Канчельскис Евро-2020 Ольга Бузова Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис рассказал о том, почему не обсуждает футбол в эфире ТВ.

«А зачем? Был один случай: пригласили в эфир на финал [Лиги Европы-2021] «МЮ» – «Вильярреал». Я сказал, что на «Дом-2» не хожу. У них же во время чемпионата Европы Бузова что-то рассказывала. Короче, отказался.

Спустя время звонит другой человек. Они хорошие ребята, работники, я к ним нормально отношусь. Говорит: «Андрей, приходи, сегодня Бузовой не будет».

Я посмеялся: «Не, спасибо, ребята. Пригласите лучше Бузову или Comedy club. Пускай они и вешают лапшу на уши всей футбольной России. Мне это неинтересно».

Посмеялись и разбежались. У них и без меня есть контингент, который четко и ясно все расскажет», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России, которому сегодня исполняется 55 лет.  

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12 комментариев
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А мог бы с Мостовым в VIP домик заселиться 🤣
+23
0
+23
"Есть Тема" ещё тошнотнее Дома-2.
А уж скатывание откровенно легкоповеденчиской Канделаки в политику (наезд на Казахстан) вообще за гранью.
+8
-2
+6
Ну да, вдруг там со Стасом Михайловым пересечется, неприятно будет
+8
-3
+5
Что он,что Мостовой судьбой обижены😂Да кому вы нужны?из каждого утюга орёте какие вы великие в прошлом были….
+3
-1
+2
Может я что-то путаю, но финал ЛЕ МЮ-Вильяреал был же раньше чем Евро и эфир с Бузовой?
+2
0
+2
Кроме откровенного "левака", которым на футбольных передачах являются Бузова и т.п. люди, в "ящике" достаточно и людей из футбола. Но позиция Канчельскиса понятна. Он, безусловно, имеет право на свое мнение. Даже если это бьёт по профессиональному самолюбию телевизионщиков :)
+5
-4
+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
"Есть Тема" ещё тошнотнее Дома-2. А уж скатывание откровенно легкоповеденчиской Канделаки в политику (наезд на Казахстан) вообще за гранью.
Так слизали у говноГосАналов)
+1
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+1
Да тебя просто не зовут. Как и Моста больше не зовут, даже там поняли что неадекват
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Ответ T622222
А мог бы с Мостовым в VIP домик заселиться 🤣
😂
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