Бывшая жена Погребняка о разводе: «Дети остаются со мной, Паша будет с ними часто видеться. Фамилию оставлять не буду – я ее и не брала»

Мария Погребняк рассказала о деталях развода с Павлом.

Павел и Мария прожили вместе 17 лет, официально они состояли в браке с 2014 года. У пары трое сыновей.

«Мы окончательно все! Но мы остались в прекрасных отношениях. На первое сентября вместе провожали сыновей в школу.

Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться. Все остальное детали развода я бы предпочла не освещать

Фамилию Павла оставлять не буду, ведь я ее и не брала. По паспорту всегда была Шаталова», – сказала Мария.

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