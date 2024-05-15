Агент Тюкавина о слухах про «Атлетико» и «Бенфику»: «Это напрягает, будто кто-то специально запускает. Весь фокус Кости сейчас – на «Динамо»

Теги высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина обеспокоен слухами о будущем форварда.

Ранее появлялась информация об интересе к Тюкавину со стороны «Атлетико» и «Бенфики».

«Конечно, эта ситуация не нравится никому – ни Косте, ни мне, она напрягает.

Такое чувство, что кто-то специально запускает такие вещи. Впереди у «Динамо» две важные игры в чемпионате, все сконцентрированы на этом.

Да, тема напрягает, но Костя справляется, в этом плане у него с характером все в порядке.

Но это уже перебор: сначала «Атлетико», потом «Бенфика», завтра какой клуб будет? Это неприятно, но сейчас весь фокус Тюкавина на «Динамо». Есть такой шанс стать чемпионами», – сказал Алексей Сафонов.

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13 комментариев
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"сначала «Атлетико», потом «Бенфика», завтра какой клуб будет?"

Завтра будет клуб на букву "В"
+7
0
+7
Ответ Aleksey Yashin
"сначала «Атлетико», потом «Бенфика», завтра какой клуб будет?" Завтра будет клуб на букву "В"
Волгарь?
+4
-1
+3
Ответ Aleksey Yashin
"сначала «Атлетико», потом «Бенфика», завтра какой клуб будет?" Завтра будет клуб на букву "В"
Вольфсбург?
+3
0
+3
В почему это должно напрягать? Это должно наоборот мотивировать.
+3
-2
+1
Ответ Aleksey Yashin
"сначала «Атлетико», потом «Бенфика», завтра какой клуб будет?" Завтра будет клуб на букву "В"
Вильярреал
+1
0
+1
Ответ Пашка Донофф
Юлит конечно знатно. Полгода назад заявы кидал абсолютно другие. К Косте то вопросов нет, но вот агент ещё тот клоун
Полгода назад это было понятно - шли переговоры о новом контракте. Конкретно сейчас вроде бы агенту это действительно ни к чему - если Тюкавин, помимо личных достижений, выиграет что-то весомое с клубом, его привлекательность в глазах потенциальных покупателей только вырастет. Вот тогда, в межсезонье, уже можно будет распускать слухи.
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Юлит конечно знатно. Полгода назад заявы кидал абсолютно другие. К Косте то вопросов нет, но вот агент ещё тот клоун
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Ответ Pertinax Gandi
В почему это должно напрягать? Это должно наоборот мотивировать.
Ну, сейчас действительно лучше на такие вещи не отвлекаться.
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