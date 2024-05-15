Агент Тюкавина о слухах про «Атлетико» и «Бенфику»: «Это напрягает, будто кто-то специально запускает. Весь фокус Кости сейчас – на «Динамо»
Агент Константина Тюкавина обеспокоен слухами о будущем форварда.
Ранее появлялась информация об интересе к Тюкавину со стороны «Атлетико» и «Бенфики».
«Конечно, эта ситуация не нравится никому – ни Косте, ни мне, она напрягает.
Такое чувство, что кто-то специально запускает такие вещи. Впереди у «Динамо» две важные игры в чемпионате, все сконцентрированы на этом.
Да, тема напрягает, но Костя справляется, в этом плане у него с характером все в порядке.
Но это уже перебор: сначала «Атлетико», потом «Бенфика», завтра какой клуб будет? Это неприятно, но сейчас весь фокус Тюкавина на «Динамо». Есть такой шанс стать чемпионами», – сказал Алексей Сафонов.
Завтра будет клуб на букву "В"