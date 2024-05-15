Гранат о Тюкавине: «Косте подходит испанский чемпионат – забивной, делает большой объем работы. Заслужил, чтобы им интересовались европейские гранды»

Владимир Гранат считает, что Константину Тюкавину подходит чемпионат Испании.

Сообщалось об интересе к форварду «Динамо» со стороны «Атлетико».

«Не бывает дыма без огня. Тюкавин заслужил, чтобы им интересовались гранды европейского футбола. Поэтому, надеюсь, в скором времени мы увидим Костю в большом европейском клубе.

Я считаю, что Косте Тюкавину подходит испанский чемпионат, потому что он забивной футболист и делает большой объем работы», — сказал экс-защитник « ».