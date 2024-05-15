Гранат о Тюкавине: «Косте подходит испанский чемпионат – забивной, делает большой объем работы. Заслужил, чтобы им интересовались европейские гранды»

Теги Владимир Гранат премьер-лига Россия Ла Лига Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Владимир Гранат считает, что Константину Тюкавину подходит чемпионат Испании.

Сообщалось об интересе к форварду «Динамо» со стороны «Атлетико».

«Не бывает дыма без огня. Тюкавин заслужил, чтобы им интересовались гранды европейского футбола. Поэтому, надеюсь, в скором времени мы увидим Костю в большом европейском клубе. 

Я считаю, что Косте Тюкавину подходит испанский чемпионат, потому что он забивной футболист и делает большой объем работы», — сказал экс-защитник «Динамо».

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9 комментариев
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Ответ Владимир Никаноров
Ему пока подходит чемпионат РФПЛ и с этим нельзя не согласиться ...наглядный пример с Захаряном тому подтверждение...
Захарян вырос как игрок в примере. Это видно по его действиям на поле. Просто не все нужно измерять голевыми действиями. Да, Арсен не железный игрок основы, но свое время получает. Про Миранчука же нельзя сказать, что он не спрогрессировал за эти годы в Европе, хотя большую часть своей европейской карьеры он полировал лавку. А остаться в РПЛ - это играть в чемпионате с низким темпом игры, рост будет конечно, но есть потолок. Косте надо уходить
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Гранат там играл он знает... Правда во сне.
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Как бы Тюкавин не решил продолжит свою спортивную карьеру, лично я отнесусь к его решению, с пониманием.
Потому что я зная, что ему есть с кем посоветоватся, как и где продолжать свою карьеру. Для этого у него есть отец, с отличной спортивной карьерой, и который ему плохого, уж точно не насоветует. Хорошо что и сам Костя это понимает. Удачи и здоровья Тюкавину.
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Захарян вырос как игрок в примере. Это видно по его действиям на поле. Просто не все нужно измерять голевыми действиями. Да, Арсен не железный игрок основы, но свое время получает. Про Миранчука же нельзя сказать, что он не спрогрессировал за эти годы в Европе, хотя большую часть своей европейской карьеры он полировал лавку. А остаться в РПЛ - это играть в чемпионате с низким темпом игры, рост будет конечно, но есть потолок. Косте надо уходить
Внимание! Вопрос!
Какая польза российскому футболу от прогресса Захаряна, Миранчука и т.д. в иностранных чемпионатах? Какая выгода отправлять лучших паспортистов играть за границу, а самим оставаться с посредственными? Как можно поднять уровень чемпионата, если выгнать из него лучших?
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Только испанский чемп совсем не забивной. Все матчи 1:0, 1:1, 2:1
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Ему пока подходит чемпионат РФПЛ и с этим нельзя не согласиться ...наглядный пример с Захаряном тому подтверждение...
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Прогресс наметился, почему бы нет. Но есть чувство, что остаться еще на какое-то время будет полезней. В Динамо он прибавляет.
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Что вы там все потребляете?
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Ответ verhowen
Как бы Тюкавин не решил продолжит свою спортивную карьеру, лично я отнесусь к его решению, с пониманием. Потому что я зная, что ему есть с кем посоветоватся, как и где продолжать свою карьеру. Для этого у него есть отец, с отличной спортивной карьерой, и который ему плохого, уж точно не насоветует. Хорошо что и сам Костя это понимает. Удачи и здоровья Тюкавину.
Привет! Полностью согласен с тобой и поддерживаю!
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