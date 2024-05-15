Гранат о Тюкавине: «Косте подходит испанский чемпионат – забивной, делает большой объем работы. Заслужил, чтобы им интересовались европейские гранды»
Владимир Гранат считает, что Константину Тюкавину подходит чемпионат Испании.
Сообщалось об интересе к форварду «Динамо» со стороны «Атлетико».
«Не бывает дыма без огня. Тюкавин заслужил, чтобы им интересовались гранды европейского футбола. Поэтому, надеюсь, в скором времени мы увидим Костю в большом европейском клубе.
Я считаю, что Косте Тюкавину подходит испанский чемпионат, потому что он забивной футболист и делает большой объем работы», — сказал экс-защитник «Динамо».
Потому что я зная, что ему есть с кем посоветоватся, как и где продолжать свою карьеру. Для этого у него есть отец, с отличной спортивной карьерой, и который ему плохого, уж точно не насоветует. Хорошо что и сам Костя это понимает. Удачи и здоровья Тюкавину.
Какая польза российскому футболу от прогресса Захаряна, Миранчука и т.д. в иностранных чемпионатах? Какая выгода отправлять лучших паспортистов играть за границу, а самим оставаться с посредственными? Как можно поднять уровень чемпионата, если выгнать из него лучших?