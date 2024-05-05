«Реал» предложит Менди новый контракт. Нынешний рассчитан до 2025-го

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Футбол

«Реал» ценит Ферлана Менди и хочет продлить с ним контракт.

Как пишет Marca, мадридский клуб принял окончательное решение по поводу будущего 28-летнего левого защитника. Его нынешний контракт действует до 30 июня 2025 года, и «Реал» предложит Менди новое соглашение. Карло Анчелотти попросил игрока остаться.

Отмечается, что Менди получает постоянную поддержку от тренера. Кроме того, он пользуется ощутимым уважением в раздевалке. Уверенная и стабильная игра Ферлана убедила всех в «Реале», что на него стоит рассчитывать, хотя еще некоторое время назад в игроке сомневались.

Договоренностей о продолжении сотрудничества пока нет, но у руководства «Мадрида» есть четкое намерение сохранить игрока. Переговоры пройдут на фоне интереса к Менди со стороны «Манчестер Сити», «Баварии» и неназванного саудовского клуба.

На ситуацию также влияет интерес «Реала» к Альфонсо Дэвису, который в последнее время стал запасным в «Баварии». Мюнхенцы пока отказываются от переговоров по игроку, контракт которого рассчитан до лета 2025-го.

В этом сезоне Менди отыграл 33 матча за «Реал». Больше игр он проводил лишь в сезоне-2020/21 – 38.

Полную статистику левого защитника сборной Франции можно найти здесь.

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11 комментариев
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Хороший вариант. Менди прекрасный оборонительный латераль и для вариативности команды под определенных соперников очень пригодится команде. Еще бы не травмировался так часто.
+18
-4
+14
В этом сезоне играет достойно . Зачем делать глупости и покупать нечто из Баварии . Молодцы !
+16
-5
+11
Нужно продлять этого топа,тем более ему всего 28)
+7
-2
+5
Нужно продлевать, очень хорош в обороне👍
+5
-2
+3
Ответ Эд
У нечто из Баварии недавно был требл, кто в составе Реала брал требл?)
А как связаны требл четырёхлетней давности и ужасная форма Дэвиса, о которой здесь писал каждый второй фанат Баварии?)
+4
-1
+3
он показал себя) заслуженно!) Вперед менди Альфонсо нам не нужен!!!!
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Ппц😵‍💫
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Ответ Эд
У нечто из Баварии недавно был требл, кто в составе Реала брал требл?)
Он че в соло его оформил? Недавно это 4 года назад ? Интересная логика- т.е любого игрока из состава команды взявшей требл нужно брать ?😬
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Ответ Эд
У нечто из Баварии недавно был требл, кто в составе Реала брал требл?)
Малыш выучил новое слово
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