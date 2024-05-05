«Реал» предложит Менди новый контракт. Нынешний рассчитан до 2025-го

«Реал» ценит Ферлана Менди и хочет продлить с ним контракт.

Как пишет Marca, мадридский клуб принял окончательное решение по поводу будущего 28-летнего левого защитника. Его нынешний контракт действует до 30 июня 2025 года, и «Реал» предложит Менди новое соглашение. Карло Анчелотти попросил игрока остаться.

Отмечается, что Менди получает постоянную поддержку от тренера. Кроме того, он пользуется ощутимым уважением в раздевалке. Уверенная и стабильная игра убедила всех в « », что на него стоит рассчитывать, хотя еще некоторое время назад в игроке сомневались.

Договоренностей о продолжении сотрудничества пока нет, но у руководства «Мадрида» есть четкое намерение сохранить игрока. Переговоры пройдут на фоне интереса к Менди со стороны «Манчестер Сити», «Баварии» и неназванного саудовского клуба.

На ситуацию также влияет интерес «Реала» к , который в последнее время стал запасным в «Баварии». Мюнхенцы пока отказываются от переговоров по игроку, контракт которого рассчитан до лета 2025-го.

В этом сезоне Менди отыграл 33 матча за «Реал». Больше игр он проводил лишь в сезоне-2020/21 – 38.

Полную статистику левого защитника сборной Франции можно найти здесь.