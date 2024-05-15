Александр Жуков: «Спартаку» нужен спартаковский тренер – Тихонов, Аленичев, Титов и далее по списку. Можно выбрать любого»
Александр Жуков предложил «Спартаку» выбрать тренера из числа ветеранов клуба.
Вчера московский клуб проиграл «Балтике» со счетом 0:1 в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые не смогли выйти в Суперфинал.
«Трудно сказать, каким будет будущее Слишковича в клубе. До вчерашнего дня все было хорошо, но самый главный свой матч он проиграл. Его задача была взять Кубок России, а он не смог этого сделать.
Я остаюсь при своем мнении – «Спартаку» нужен спартаковский тренер. А их много: Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, далее по списку. Можно выбрать любого специалиста.
Посмотрим, что будет дальше», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России, болельщик «Спартака» Александр Жуков.
Послушай депутата - сделай наоборот🤡
И нападающий новый. И стеночки с забегания тоже нужны.
Титов: главным никогда не работал, последний раз был в штабе в 2019 году. Уже 5 лет без работы. В Спартаке уже был в штабе Аленичева.
Аленичев: опять же уже 5 лет без работы главным, в Спартаке уже был.
Тихонов: молодец, что тренирует, но, в основном, это уровень второй лиги. И хорошо, что он и сам это понимает: "У нас многие спартаковцы готовы или мечтают об этом, но соответствуют ли они уровню? Это большая ответственность и груз, поэтому я говорю – нет". А в Спартаке он ассистировал уже, был в тренерском штабе.