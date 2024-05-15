Александр Жуков: «Спартаку» нужен спартаковский тренер – Тихонов, Аленичев, Титов и далее по списку. Можно выбрать любого»

Теги Спартак Егор Титов Андрей Тихонов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Аленичев Александр Жуков Р-Спорт Владимир Слишкович Футбол

Александр Жуков предложил «Спартаку» выбрать тренера из числа ветеранов клуба.

Вчера московский клуб проиграл «Балтике» со счетом 0:1 в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые не смогли выйти в Суперфинал.

«Трудно сказать, каким будет будущее Слишковича в клубе. До вчерашнего дня все было хорошо, но самый главный свой матч он проиграл. Его задача была взять Кубок России, а он не смог этого сделать.

Я остаюсь при своем мнении – «Спартаку» нужен спартаковский тренер. А их много: Андрей ТихоновДмитрий АленичевЕгор Титов, далее по списку. Можно выбрать любого специалиста.

Посмотрим, что будет дальше», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России, болельщик «Спартака» Александр Жуков.

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46 комментариев
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А Мостовой где?
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С Титовым и Тихоновым точно бы Кубок взяли - кубок 1 лиги.
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Ответ La Crosse Bobcats
я бы попробовал Горлуковича)
Перепить?
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Ответ Кинг Конг Жив
Что вообще такое спартаковский тренер? Каррера, который привел клуб к чемпионству, не спартпковский тренер? Секта какая то, а не клуб.
А Массимо поначалу местные ветераны за это и хаяли - типа, не спартаковец, не подходит клубу, ставит не ту игру😟
+5
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я бы попробовал Горлуковича)
+7
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Любого уже выбирали, и не одного. Спасибо, не надо.
+4
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Спартаку нужен тренер, который не умрет от смеха после первой тренировки при виде рывков Игнатова
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0
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Что вообще такое спартаковский тренер? Каррера, который привел клуб к чемпионству, не спартпковский тренер? Секта какая то, а не клуб.
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О, ещё один,который знает кто нужен.
+3
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Вот в таком порядке они вылетят меньше чем за пол года. Разве Аленичев не играл в атакующий футбол с 7-ю защитниками? Егорка был его правая ✋🏼
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Ответ rarog
А Мостовой где?
Он же сказал и далее по списку, Сашка в шорт листе!
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Самый главный вопрос - зачем? Спартак добивался успехов и с динамовским тренером
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Можно Ребко, Тробока, Зоа, кого-то из бывших спартаковцев.
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Пока у Спартака такие "умные" высокопоставленные болельщики, которые наверное еще могут влиять на принятие решений, я за Спартак спокоен. Он точно не конкурент.
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Так были же уже. Только результат не впечатлял. Может, не надо опять?
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Братство Кольца.
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Ответ Михаил Алексеев
Перепить?
упаси Бог. на должность тренера ФК Спартак Москва.
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Ответ ApXuMaHqPuT
А Массимо поначалу местные ветераны за это и хаяли - типа, не спартаковец, не подходит клубу, ставит не ту игру😟
В том числе не учит русский язык и общается через переводчика. У Романцева такой подход.
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Как о в правителсьвте работает,если не соображает ничего.Какой Аленичев?Ему все ранво на результат,лишь бы был свой тренер?
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Я бы Кавазашвили выбрал
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Кошмар конечно что они несут
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Этих "тренеров" даже в пердив не зовут.
Послушай депутата - сделай наоборот🤡
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Нужно не забыть про еще одного заслуженного ветерана, который точно подойдет Спартаку - Ромку Широкова. Ха-ха-ха!
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Симонян, Ловчев, Бубнов...
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Нужно пригласить Титова спортдиром, Трубача главным скаутом чтобы искать новых Де Зеувов, а также вернуть доктора Лю
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Ответ Spartakus1984
Как о в правителсьвте работает,если не соображает ничего.Какой Аленичев?Ему все ранво на результат,лишь бы был свой тренер?
Он 30 лет в госдуме сидит, на кнопки нажимает - работа не пыльная☺️
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Спартаку нужен опытный тренер: Сарри или Алегри.
И нападающий новый. И стеночки с забегания тоже нужны.
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Клинический балбес, так можно взять состав Спартака за любой 90-й год и тыкать в каждого игрока, он же спартаковец и значит может тренировать.
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Семака давайте
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Если слушать такого как Жуков, то Бесков в Спартаке бы никогда не появился.

Титов: главным никогда не работал, последний раз был в штабе в 2019 году. Уже 5 лет без работы. В Спартаке уже был в штабе Аленичева.

Аленичев: опять же уже 5 лет без работы главным, в Спартаке уже был.

Тихонов: молодец, что тренирует, но, в основном, это уровень второй лиги. И хорошо, что он и сам это понимает: "У нас многие спартаковцы готовы или мечтают об этом, но соответствуют ли они уровню? Это большая ответственность и груз, поэтому я говорю – нет". А в Спартаке он ассистировал уже, был в тренерском штабе.
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