Александр Жуков: «Спартаку» нужен спартаковский тренер – Тихонов, Аленичев, Титов и далее по списку. Можно выбрать любого»

Александр Жуков предложил «Спартаку» выбрать тренера из числа ветеранов клуба.

Вчера московский клуб проиграл «Балтике» со счетом 0:1 в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые не смогли выйти в Суперфинал.

«Трудно сказать, каким будет будущее Слишковича в клубе. До вчерашнего дня все было хорошо, но самый главный свой матч он проиграл. Его задача была взять Кубок России, а он не смог этого сделать.

Я остаюсь при своем мнении – «Спартаку» нужен спартаковский тренер. А их много: Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, далее по списку. Можно выбрать любого специалиста.

Посмотрим, что будет дальше», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России, болельщик «Спартака» Александр Жуков.