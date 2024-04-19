Жуков о тренере для «Спартака»: «Хочется человека со спартаковским прошлым. Кто бы ни пришел, ему будет трудно: игры нет вообще»
Александр Жуков поделился мнением о потенциальном тренере «Спартака».
– Может ли в «Спартак» прийти российский специалист, несмотря на иностранного спортивного директора, например, Карпин или Черчесов?
– Трудно говорить, кто может быть назначен. Но хочется, чтобы это был человек со спартаковским прошлым.
Но, кто бы ни пришел в клуб, ему будет трудно. Надо с самого начала строить игру команды, потому что ее нет вообще, на нее тяжело смотреть, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик красно-белых.
Гильермо Абаскаль, возглавлявший «Спартак» с 2022 года, был отправлен в отставку на прошлой неделе. В настоящее время обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.
Нельзя просто профессионального тренера взять? Мы уже насмотрелись и на хороших парней, и на бывших спартаковцев, и на перспективную молодежь…
Можно хотя бы для разнообразия просто профессионала?