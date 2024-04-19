Жуков о тренере для «Спартака»: «Хочется человека со спартаковским прошлым. Кто бы ни пришел, ему будет трудно: игры нет вообще»

Александр Жуков поделился мнением о потенциальном тренере «Спартака».

– Может ли в « » прийти российский специалист, несмотря на иностранного спортивного директора, например, или ?

– Трудно говорить, кто может быть назначен. Но хочется, чтобы это был человек со спартаковским прошлым.

Но, кто бы ни пришел в клуб, ему будет трудно. Надо с самого начала строить игру команды, потому что ее нет вообще, на нее тяжело смотреть, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик красно-белых.

Гильермо Абаскаль, возглавлявший « » с 2022 года, был отправлен в отставку на прошлой неделе. В настоящее время обязанности главного тренера исполняет .