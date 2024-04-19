Жуков о тренере для «Спартака»: «Хочется человека со спартаковским прошлым. Кто бы ни пришел, ему будет трудно: игры нет вообще»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Александр Жуков Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Футбол

Александр Жуков поделился мнением о потенциальном тренере «Спартака».

– Может ли в «Спартак» прийти российский специалист, несмотря на иностранного спортивного директора, например, Карпин или Черчесов?

– Трудно говорить, кто может быть назначен. Но хочется, чтобы это был человек со спартаковским прошлым.

Но, кто бы ни пришел в клуб, ему будет трудно. Надо с самого начала строить игру команды, потому что ее нет вообще, на нее тяжело смотреть, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик красно-белых.

Гильермо Абаскаль, возглавлявший «Спартак» с 2022 года, был отправлен в отставку на прошлой неделе. В настоящее время обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

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49 комментариев
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Хочется тренера с тренерским прошлым, в первую очередь
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Да возьмите вы уже Мостового, хосспаде, дайте деду шанс потренировать под старость лет. Уж задним числом сертификат тренера можно оформить, по известному принципу. Хуже чем с Абаскалем не будет.
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Абдельида Баги -мой фаворит, Спартаковские прошлое и вратарская школа есть , вдруг станет вторым Черчесовым🤣
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Абдельида Баги -мой фаворит, Спартаковские прошлое и вратарская школа есть , вдруг станет вторым Черчесовым🤣
Тогда уж Мукунку, он же хороший)
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Ответ Black Phoenix
Да возьмите вы уже Мостового, хосспаде, дайте деду шанс потренировать под старость лет. Уж задним числом сертификат тренера можно оформить, по известному принципу. Хуже чем с Абаскалем не будет.
Есть проверенная схема, уже испытанная в РПЛ. По бумагам тренер остаётся тем же, а Мостовой восьмой помощник чеканщика мячей. А на деле Мостовой всех тренирует и учит чеканить.
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Уже блевать тянет от высказываний о будущем тренере Спартака.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Абдельида Баги -мой фаворит, Спартаковские прошлое и вратарская школа есть , вдруг станет вторым Черчесовым🤣
а прозвище какое у него - Летающий гепард...
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Ответ Bartez1986
Хочется тренера с тренерским прошлым, в первую очередь
Стоит заметить, что иногда Спартаку попадались тренеры с неплохим тренерским будущим.
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Ответ Victor Pavlovuch
Не смешите меня! Где вы видели хоть одного нашего тренера нормального ( Семака выносим за скобки) тренера? Назовите мне хоть одного который стал бы чемпионом России ! Тогда берите Бердяева и Слуцкого ! Это как раз для Спартака!
А Семак нормальный без бразил и Газпрома?
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Ответ Катя СПб
Почему о Кавазашвили никто не вспоминает?
Дозвониться не могут. Дед забыл, куда телефон положил.
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хочется, что бы тренером Спартака был человек умеющий ставить игру и развивать игроков, всё остальное вторично...
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Ответ NIK7478
Что такое "крутой тренер"?! Гвардиола, Анчелотти?! Они пойдут в Спартак?! Я могу человек 5 назвать классных, наших тренеров, которые уверенно потянут Спартак! Задолбали уже всякими тедесками и абаскалями!
Назовите.
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Ответ tostao
А Семак нормальный без бразил и Газпрома?
нет конечно, о чем я и говорю
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Ответ Bartez1986
Хочется тренера с тренерским прошлым, в первую очередь
Правильнее и не скажешь
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Абдельида Баги -мой фаворит, Спартаковские прошлое и вратарская школа есть , вдруг станет вторым Черчесовым🤣
Ох уж эта чёрная пантера , до сих пор будоражит умы любителей футбола по всему миру
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юран тихонов шалимов
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Как же вы задолбали с этим спартаковским прошлым🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
Нельзя просто профессионального тренера взять? Мы уже насмотрелись и на хороших парней, и на бывших спартаковцев, и на перспективную молодежь…
Можно хотя бы для разнообразия просто профессионала?
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Еще один адепт
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Жаль, Володька сказал, что не хочет тренером быть.
+2
-1
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хочется чтобы тренером Спартака был мостовой или Черчесов , цирк должен продолжаться
+7
-6
+1
ловчева надо ио ставить, пока царь доучивается
+2
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Новые песни о старом. Вон Моуринью свободен, позвоните Тимофею Калачеву)
+1
0
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У Спартака только прошлое...
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Ответ Канибек Бесланеев
Джикия,Соболев,Литвинов,Мозес.Медина на выход .Зобнину замечание последнее и в бой ,только не с Черчесовым и Карпиным .они уже ничего не смогут дать Спартаку ...
Какие вопросы к Соболеву и Литвинову?
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По какому кругу?....
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Ага,Аленичева давайте.Но можно и Семина,он же играл за Спартак.
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Ответ Александр Воронин
Как ни странно, но из спартаковцев хороших тренеров уже давно не получается. Казалось такое классное поколение было в 90е, а ни у кого не получилось.
А из кого получились?Из предствителей каких клубов?
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Как ни странно, но из спартаковцев хороших тренеров уже давно не получается. Казалось такое классное поколение было в 90е, а ни у кого не получилось.
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Ответ Доктор Верховцев
Стоит заметить, что иногда Спартаку попадались тренеры с неплохим тренерским будущим.
И в первую очередь, несомненно, приходит на ум нынешний тренер Астон виллы...
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Мостовой! Мостовой! Мостовой!
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