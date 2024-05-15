«Пари НН» выкупил Карапузова у «Динамо» и заключил с ним контракт на 3 года

Владислав Карапузов перешел из «Динамо» в «Пари НН».

24-летний полузащитник проводит этот сезон в нижегородском клубе на правах аренды.

«В соответствии с условиями арендного соглашения активирована опция выкупа полузащитника Владислава Карапузова у московского «Динамо».

В этом сезоне Владислав провел 24 матча за нашу команду в Мир РПЛ и в кубковом турнире.

С Карапузовым заключен трехлетний контракт», – сообщила пресс-служба «Пари НН».