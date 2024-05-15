«Пари НН» выкупил Карапузова у «Динамо» и заключил с ним контракт на 3 года

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Пари НН Владислав Карапузов Футбол

Владислав Карапузов перешел из «Динамо» в «Пари НН».

24-летний полузащитник проводит этот сезон в нижегородском клубе на правах аренды. 

«В соответствии с условиями арендного соглашения активирована опция выкупа полузащитника Владислава Карапузова у московского «Динамо».

В этом сезоне Владислав провел 24 матча за нашу команду в Мир РПЛ и в кубковом турнире.

С Карапузовым заключен трехлетний контракт», – сообщила пресс-служба «Пари НН». 

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4 комментария
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Удачи Владиславу! Нравится его игра, и очень жаль, что ему не нашли места в Динамо.
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Судя по фамилии, на перспективу?
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карапузов решил в ФНЛ поиграть?
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Удачи Карапузову, в дальнейшей спортивной карьере. Неплохой футболист, но в Динамо слишком большая конкуренция. Да, в этот летний перерыв, как минимум ещё пять футболистов Динамо, покинут команду. Уверен что 2-3 покупки на усиление Динамо, тоже будут. Если даже не больше. И как не раз высказывался Гафин, деньги на трансферы и усиление Динамо, у руководства есть.
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